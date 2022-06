Apărarea de către armata ucraineană a Donbasului (est), țintă prioritară a Moscovei, este "vitală" pentru Kiev, deoarece rezultatul acesteia "va da un indiciu" asupra continuării războiului cu Rusia, spune președintele ucrainean, Volodomir Zelenski.

Ultimatum în est

Ucraina a ignorat miercuri un ultimatum rusesc de predare a orașului Severodonețk, din est, în timp ce miniștrii apărării din NATO s-au reunit la Bruxelles pentru a discuta despre trimiterea mai multor arme grele pentru a umple stocurile în scădere ale Kievului.

Rusia le-a spus forțelor ucrainene refugiate într-o fabrică chimică din orașul distrus să oprească ”rezistența fără sens și să depună armele” miercuri dimineață, relatează Reuters.

Planurile anunțate de Moscova de a deschide un coridor umanitar pentru civilii blocați în centrală au fost perturbate de bombardamentele ucrainene, susțin separatiștii susținuți de ruși, citați de agenția de presă RIA. Separațiștii plănuiseră să ducă civilii pe un teritoriu aflat sub controlul lor.

Ucraina spune că peste 500 de civili, inclusiv 40 de copii, sunt prinși alături de soldați în interiorul fabricii de produse chimice Azot, unde forțele ucrainene rezistă de săptămâni în fața bombardamentor rusești care au transformat mare parte din oraș în ruine.

După expirarea ultimatumului, primarul orașului Severodonețk, Oleksandr Stryuk, a declarat că forțele ruse încearcă să ia cu asalt orașul din mai multe direcții, dar forțele ucrainene continuă să-l apere.

Serviciile britanice de informații spun că luptătorii din fabrică ar putea supraviețui în subteran și că forțele ruse vor rămâne probabil concentrate asupra lor, fapt ce le-ar împiedica să atace în altă parte.

Dar forțele ucrainene de pe frontul de est sunt epuizate și depășite numeric, a declarat ministrul britanic al apărării, Ben Wallace.



++++

”Trebuie să rezistăm”

"Este vital să rămânem în Donbas. (...) Apărarea regiunii este esențială pentru a da o indicație despre cine va domina (pe teren) în următoarele săptămâni", a spus Volodimir Zelenski în discursul său zilnic către ucraineni, difuzat pe Telegram.

"Trebuie să rezistăm", a subliniat el, aflat în fața clădirii administrației prezidențiale din Kiev, în timp ce ce rușii progresează treptat în Donbas până la controlul practic complet al regiunii Lugansk.Luptele de la Severodonețk și Lisiceansk, două orașe de aproximativ 100.000 de locuitori, fac ravagii de câteva zile, iar cucerirea lor de către armata rusă ar permite trupelor Moscovei să vizeze Sloviansk, în regiunea Donețk, la aproximativ 70 de kilometri spre vest, relatează AFP.

"Cu cât inamicul suferă mai multe pierderi acolo, cu atât va avea mai puțină forță pentru a-și continua agresiunea", a mai spus Volodimir Zelenski.

++++

Medvedev: Ucraina nu va mai exista pe hartă în doi ani



Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat miercuri dimineață un mesaj pe Telegram în care sugerează că, în doi ani, Rusia va șterge de pe hartă Ucraina, în urma războiului.

Fostul premier și președinte rus pune la îndoială solicitarea Kievului privind importurile de energie în această iarnă, cu opțiunea de a amâna plata cu doi ani, potrivit The Guardian.

În context, el sugerează că solicitarea nu are sens pentru că, peste doi ani, Ucraina nu va mai exista: ”Doar o întrebare. Cine a spus că în doi ani Ucraina va mai exista pe harta lumii?”.

Nu este pentru prima oară când Medvedev amenință. Săptămâna trecută, el a afirmat că Rusia va face tot posibilul ca ucrainenii să dispară.



++++

Polonia părăsește Banca Internațională pentru Cooperare Economică, condusă de Rusia

Polonia se va retrage din Banca Internațională pentru Cooperare Economică (IBEC), care are sediul la Moscova, în baza unui proiect de lege semnat de Andrzej Duda, președintele polonez, în urma invaziei ruse în Ucraina. Președintele a semnat proiectul de lege luni, a informat marți Președinția, relatează publicația poloneză The First News.

„În fața agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și în lumina faptului că Rusia este principalul acționar al IBEC, apartenența Poloniei la bancă nu se mai poate justifica”, se arată într-un comunicat al președinției.

„Bucurându-se de statutul de organizație internațională, IBEC ar putea continua să finanțeze entitățile ruse și să le ajute să ocolească sancțiunile internaționale impuse Rusiei”, se mai arată în comunicat. „Polonia nu poate sprijini și legitima astfel de acțiuni”.IBEC este o instituție financiară internațională înregistrată de ONU în 1964.

În afară de Moscova, ceilalți acționari ai săi sunt Bulgaria, Cehia, Mongolia, România, Slovacia și Vietnam.

++++

Încă o navă a Marinei, trimisă în Marea Mediterană pentru a sprijini NATO să facă față provocărilor Rusiei

Un distrugător staționat în SUA al Marinei se îndreaptă spre Marea Mediterană, devenind cea mai recentă navă americană dislocată în teatrul respectiv, în ultimele câteva luni, în timp ce NATO își accelerează eforturile pentru a descuraja agresiunea Rusiei, relatează Stars and Stripes.

USS Forrest Sherman a părăsit portul de origine din Norfolk, Virginia, sâmbătă, pentru a servi ca navă amiral a Grupului Maritim 2 al NATO, a anunțat sâmbătă Marina, într-un comunicat. Desfășurarea include operațiuni de prezență și participare la exerciții, potrivit comunicatului.Forțele navale permanente formează componenta maritimă a Forței de reacție ultra rapidă a NATO, Very High Readiness Joint Task Force, parte a Forței de răspuns a NATO.

Aceasta este a doua desfășurare pentru Forrest Sherman, din februarie. În aprilie, s-a întors în Norfolk, după o desfășurare de trei luni în estul Oceanului Atlantic, Marea Nordului și Marea Baltică, sub comanda Flotei a 2-a SUA, potrivit declarației.Ca parte a Grupului Maritim Permanent al NATO 2, nava Forrest Sherman va opera alături de Marinele aliate, inclusiv cele din Canada, Franța, Germania, Grecia, Italia, România, Spania și Regatul Unit.Mediterana se află în zona de operațiuni a Flotei a 6-a SUA. Grupul de atac al portavionului USS Harry S. Truman, care include Escadrila 28 de distrugătoare, operează în Marea Mediterană din decembrie.

Inițial, era programat să se desfășoare în Orientul Mijlociu, dar pe fondul acumulării militare ruse și al războiului ulterior din Ucraina, început de Kremlin pe 24 februarie, vasul a primit ordin să rămână în Mediterana.În ianuarie, Marina a desfășurat patru distrugătoare — USS Mitscher, USS The Sullivans, USS Donald Cook și USS Gonzalez — la Flota a 6-a a SUA. La acea vreme, analiștii spuneau că acțiunea a fost neobișnuită în ultimii 30 de ani.De atunci, Mitscher, The Sullivans și Donald Cook s-au întors în porturile lor de origine, dar Gonzalez rămâne parte din grupul de atac al portavionului Truman.

CEDO afirmă că legislația rusească privind "agenții străini" încalcă drepturile grupurilor desemnate ca atare

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis marți că legislația din Rusia privind "agenții străini" a încălcat drepturile grupurilor desemnate ca atare și, prin urmare CEDO somează Rusia să plătească despăgubiri multora dintre aceste grupuri sau persoane, relatează Reuters.

Rusia folosește termenul "agenți străini", asociat unor conotații de spionaj în Războiul Rece, pentru a eticheta organizațiile și persoanele considerate că se implică în activități politice cu sprijin străin. Agenții străini sunt obligați prin lege să-și eticheteze publicațiile cu un avertisment, să raporteze în mod regulat asupra veniturilor și cheltuielilor lor și să fie supuși unor audituri financiare.

În decizia referitoare la cazul a șaptezeci și trei de grupuri ruse desemnate drept "agenți străini", cea mai înaltă instanță europeană pentru drepturile omului afirmă că legea a încălcat libertatea de întrunire și asociere. Instanța a afirmat că utilizarea "activității politice" ca criteriu pentru desemnarea grupurilor drept "agenți străini" "a produs rezultate incoerente și a generat incertitudine în rândul ONG-urilor care doresc să se angajeze în activități ale societății civile, legate, în special, de drepturile omului, protecția mediului sau activități caritabile".

Grupul rus pentru drepturile omului Agora, unul dintre reclamanții în cazul intentat la CEDO, a salutat decizia drept o "mare victorie". "Instanța a fost pe deplin de acord cu organizațiile reclamante, conform cărora legea privind agenții străini nu este doar imprevizibilă, ci, totodată, împiedică activitatea legitimă a societății civile", a spus avocatul Agora Kirill Koroteiev.

Hotărârea vine la o săptămână după ce Camera inferioară a parlamentului Rusiei a aprobat, inițial, un proiect de lege care înăsprește și mai mult legislația, într-un moment de neîncredere sporită față de Occident, de când Rusia a trimis trupe în Ucraina pe 24 februarie. De asemenea, decizia survine la câteva zile după ce Rusia a adoptat două proiecte de lege care pun capăt jurisdicției Curții Europene a Drepturilor Omului în această țară. Este încă neclar cum va afecta această nouă legislație punerea în aplicare a hotărârii CEDO privind "agenții străini".

Rusia a adoptat prima lege privind "agenții străini" în 2012. De atunci, aceasta a fost extinsă pentru a include organizații non-profit, instituții de presă și cetățeni ruși individuali, inclusiv jurnaliști și activiști.

++++

Occidentalii vor să construiască silozuri pentru a ajuta Ucraina să exporte cerealele

Președintele american, Joe Biden, a dezvăluit marți un plan occidental de a construi silozuri la frontierele Ucrainei cu scopul de a facilita exportul de cereale împiedicat de o blocadă rusă a porturilor de la Marea Neagra care a provocat o criza globală, notează AFP.

Joe Biden l-a acuzat pe omologul său rus, Vladimir Putin, a cărui armată a invadat Ucraina la sfârșitul lunii februarie, pentru prețurile ridicate la alimente în SUA și a avertizat că acest plan de a instala noi infrastructuri "ia timp".

"Lucrez în strânsă cooperare cu partenerii noștri europeni pentru a pune pe piață 20 de milioane de tone de cereale blocate în Ucraina cu scopul de a contribui la scăderea prețurilor la bunurile alimentare", a afirmat președintele democrat într-un discurs la Philadelphia.

++++

Rusia anunță că 29 de jurnaliști britanici au interdicție de intrare pe teritoriul său

Rusia a interzis marți intrarea în țară a zeci de jurnaliști britanici, reprezentanți ai media și figuri din industria de apărare, a anunțat Ministerul de externe de la Moscova într-un comunicat, relatează Reuters și AFP.

Această decizie este un răspuns la sancțiunile occidentale și la presiunea asupra organelor sale de presă de peste hotare, potrivit Moscovei. În total, sunt vizați personal 29 de jurnaliști și membri ai unor organizații media britanice precum BBC, Sky News, The Guardian și The Times.

Restul de până la 49 de persoane vizate de interdicția de intrare sunt reprezentanți britanici ai sectorului apărării.

++++

Péter Szijjártó - Liderii Comitetului Internațional al Crucii Roșii înțeleg politica de război a Ungariei

Liderii Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR) înțeleg politica promovată de Ungaria în contextul războiului din Ucraina, respectiv importanța poziției Guvernului ungar de a nu furniza armament în acest conflict, a declarat marți, la Geneva, ministrul ungar de externe, după întrevederea sa cu președintele Comitetului Internațional al Crucii Roșii, Peter Maurer, și cu secretarul general al Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semiluna Roșie, scrie Magyar Nemzet.

Potrivit unui comunicat dat publicității de Ministerul afacerilor externe și comerțului exterior, Péter Szijjártó a subliniat că conflictul armat reprezintă o amenințare permanentă pentru securitatea Ungariei, astfel că rolul Guvernului în această situație este dublu.

Pe de o parte, trebuie să garanteze siguranța Ungariei și a cetățenilor săi, iar pe de altă parte, trebuie să îi ajute pe cei care fug din calea războiului și pe cei care ajung într-o situație dificilă din cauza războiului. Până în prezent 772.000 de cetățeni au venit în Ungaria din Ucraina, a adăugat șeful diplomației ungare, care a amintit că Guvernul de la Budapesta nu permite tranzitarea teritoriului țării pentru transport de armament spre Ucraina și asigură și astfel securitatea celor care trăiesc la granița ungaro-urcaineană și dincolo de graniță, creând astfel posibilitatea ca CICR să își desfășoare o parte semnificativă a activităților sale în Ucraina din centrul său logistic din Debrețin și din centrul său regional din Budapesta.

Granița ungaro-ucraineană este considerată un punct sigur de trecere a frontierei, astfel transporturile umanitare pot trece prin acest punct în cea mai mare siguranță și nu trebuie să se teamă că vor cădea victimele unui atac, a mai spus ministrul de externe, care a adăugat că Guvernul ungar va acorda în continuare tot sprijinul Comitetului Internațional al Crucii Roșii pentru desfășurarea activității sale.

Péter Szijjártó a menționat, totodată, că liderii CICR au mulțumit și înțeleg politica promovată de Ungaria în contextul războiului din Ucraina, și apreciază importanța faptului că fiecare persoană care se refugiază în Ungaria beneficiază de îngrijiri, sunt primiți cu respect și "încercăm să ajutăm în toate domeniile vieții". Aceasta va fi așa atâta timp cât va dura războiul, a conchis Péter Szijjártó.

Surse: RADOR, AGERPRES, REUTERS