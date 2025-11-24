Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că cedarea de teritorii Rusiei reprezintă "principala problemă" după discuțiile privind planul de pace susținut de SUA.

SUA și Ucraina au purtat discuții în weekend la Geneva, pe fondul planului de pace publicat de presă, dar a cărui origine e neclară.

Într-un mesaj video la o conferință suedeză, Zelenski spune că Putin "dorește recunoașterea legală a ceea ce a furat, pentru a încălca principiul integrității teritoriale și al suveranității".

Liderii europeni au criticat planul apărut săptămâna trecută, spunând că este prea favorabil Rusiei.

SUA au declarat că au fost făcute "revizuiri și clarificări" la acest plan la Geneva, în timp ce Rusia spune că încă nu a văzut nicio actualizare.

Președintele SUA Donald Trump SUA s-a arătat de un "optimism prudent": "Nu credeți până nu vedeți, dar s-ar putea să se întâmple ceva bun”.