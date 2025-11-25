SUA și Ucraina au ajuns la un acord asupra punctelor cele mai importante din planul de pace cu Rusia propus de președintele american Donald Trump, iar acesta din urmă se va întâlni luna aceasta cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va efectua o vizită în SUA pentru a încheia înțelegerea cu liderul de la Casa Albă, a declarat marți un înalt responsabil ucrainean, fostul ministru al apărării Rustem Umerov, care făcut parte din delegația care a negociat cu SUA duminică la Geneva, relatează agenția DPA, preluată de Agerpres.

"Delegația noastră a ajuns la o înțelegere comună asupra principalilor termeni ai acordului discutat la Geneva", a afirmat Umerov, în prezent secretarul Consiliului de Apărare și Securitate Națională al Ucrainei.

"Contăm acum pe sprijinul partenerilor noștri europeni în pașii următori", a adăugat oficialul ucrainean, după ce susținătorii europeni ai Ucrainei au formulat față de planul american o contrapropunere respinsă de Rusia.

"Așteptăm organizarea unei vizite a președintelui Ucrainei în SUA la data potrivită cât mai curând în noiembrie pentru a realiza pașii finali și a încheia un acord cu președintele Trump", a indicat Umerov.

Statele Unite au propus un plan în 28 de puncte menit să pună capăt războiului ruso-ucrainean, plan ce cuprinde unele dintre condițiile deja puse de Rusia pentru încheierea războiului și pe care Ucraina și aliații săi europeni încearcă să-l modifice semnificativ, formulând un plan revizuit.

Președintele rus Vladimir Putin a descris versiunea inițială a planului în 28 de puncte drept "o bază pentru un acord de pace final" și a avertizat că va refuza orice revizuire majoră a documentului în favoarea Ucrainei.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat marți susținătorii europeni ai Ucrainei că urmăresc să submineze eforturile diplomatice ale președintelui Trump prin presiunile, făcute inclusiv prin declarațiile date presei, de a modifica radical planul propus de acesta.

Conform presei americane, responsabili americani de rang înalt desfășoară acum la Abu Dhabi discuții cu o delegație rusă asupra planului de pace.

Versiunea inițială a planului propus de SUA prevede în principal ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas (alcătuită din provinciile estice Donețk și Lugansk), care împreună cu peninsula Crimeea ar fi recunoscute de facto ca fiind rusești, dar teritoriile din Donbas cedate Rusiei care în prezent nu se află sub controlul acesteia ar deveni zone tampon demilitarizate, în timp ce provinciile Herson și Zaporojie din sud și sud-est ar fi împărțite tot de facto de-a lungul liniei actuale a frontului, care va fi înghețată.

În schimb, Rusia ar urma să se retragă din teritoriile ucrainene ocupate în provincia central-estică Dnipropetrovsk și în cea nord-estică Harkiv.

Dar Ucraina și aliații săi europeni refuză cedarea către Rusia a unor teritorii pe care aceasta nu le controlează și cer ca orice negociere să pornească de la actuala situație a liniei frontului.

De asemenea, în versiunea inițială a planului american, Ucrainei i se solicită să-și limiteze forțele armate, reducându-și efectivele la cel mult 600.000 de soldați, să renunțe la toate armele cu rază lungă de acțiune, precum și la aspirația de a adera la NATO, angajament de neutralitate militară pe care să și-l înscrie în Constituție, în timp ce aliații europeni ai Kievului cer plafonarea efectivelor forțelor armate ucrainene la 800.000 de soldați și să nu fie înscrisă în Constituția Ucrainei neaderarea la NATO, ci doar să fie menționat în acord lipsa consensului asupra acestei aderări în rândul statelor membre.

Tot conform planului american, Ucraina ar putea primi garanții de securitate occidentale prin care un atac asupra ei să fie considerat drept un atac asupra "comunității transatlantice", dar fără prezența de trupe străine pe teritoriul său, doar cu staționarea unor avioane de luptă europene în Polonia vecină.