Înaintea oricăror negocieri de pace, președintele ucrainean estimează că țara sa trebuie să câștige bătălia. Dar el se declară totuși deschis la negocieri directe cu Putin, scrie Le Soir.

Ucraina are nevoie de o victorie asupra Rusiei "pe câmpul de bătălie" înaintea oricărei negocieri de pace, a declarat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, cotidianului britanic "Financial Times". "Victora trebuie să existe înainte de orice pe câmpul de bătălie", a declarat președintele repetând că țara sa are nevoie de cel puțin "tot atâtea arme cât Rusia".

"Deocamdată, nu putem înainta puternic" fără a suferi pierderi grele, a subliniat el, cerând aliaților occidentali ai Ucrainei să furnizeze țării sale mai multe arme.

Întrebat ce ar considera Ucraina o "victorie" în acest război, Zelenski a apreciat că revenirea la situația dinaintea invaziei ruse din 24 februarie ar fi "o serioasă victorie provizorie" înaintea încetării ocupării totale a țării.

Anexarea de către Rusia a peninsulei ucrainene Crimeea în 2014 a fost urmată de un conflict cu separatiștii pro-ruși sprijiniți de Moscova, care au preluat controlul unor largi teritorii în estul țării înainte de începerea invaziei ruse.

Întrebat despre negocierile cu Rusia întrerupte de la sfârșitul lui martie, președintele ucrainean a răspuns că "nu și-a schimbat" poziția privind faptul că "orice război trebuie încheiat la masa negocierilor".

Sursa: RADOR