Marți, Sanae Takaichi a devenit prim-ministrul Japoniei, marcând prima dată în istoria țării când o femeie ocupă această funcție, informează Reuters.

Takaichi, membră de frunte a Partidului Liberal Democratic (PLD), a fost aleasă în urma unei majorități în Parlamentul Japoniei, primind 237 voturi în Camera inferioară.

Instalarea sa în funcție survine după ce parteneriatul long-standing dintre PLD și formațiunea Komeito s-a încheiat luna aceasta, iar alianța actuală cu partidul de dreapta Partidul Japonez al Inovației (Ishin) nu asigură încă o majoritate stabilă.

Dincolo de simbolismul femeii la vârful puterii, alegerea lui Takaichi semnalează o virare mai fermă spre dreapta: politica ei are în vedere creșterea cheltuielilor pentru apărare, revizuirea Constituției post-belice și relansarea politiciilor economice inspirate de fostul premier Shinzo Abe.

Priorități guvernamentale și tensiuni politice

Takaichi și-a anunțat intenția clară de a relansa „Abenomics” – pachetul de stimulente economice destinate să salveze Japonia din capcana creșterii lente și a inflației scăzute. Însă economia niponă se confruntă deja cu presiuni – cum ar fi o datorie publică uriașă și moneda internă aflată sub presiune.

Pe plan extern, accentul va fi pus pe întărirea alianței cu Statele Unite ale Americii și consolidarea politică de apărare în fața provocărilor regionale. Totodată, declarațiile privind revizuirea Constituției japoneze au atras deja atenția partenerilor regionali.

Provocări imediate

Stabilitatea majorității parlamentare este fragilă: alianța PLD-Ishin are două mandate sub pragul pentru control complet. Partidul trebuie să câștige sprijinul unor parlamentari ai opoziției pentru a conduce eficient.

Apoi, promisiunea de guvern cu „mai multe femei la vârf” a fost doar parțial concretizată: doar două femei au fost numite în cabinet, ceea ce înseamnă 16% din total, departe de țintele de gen invocate.

Economia va testa limitele politicilor populiste: un stimul economic agresiv este așteptat, însă în contextul unei economii slăbite și datorii mari, riscurile de dezechilibru sunt mari.

Ce urmează?

Miercuri dimineață, Takaichi va depune jurământul oficial și va prelua formal funcția de al 104-lea prim-ministru al Japoniei.

Rămâne de văzut dacă va reuși să-și transforme „momentul simbolic” în putere efectivă, în special pe plan parlamentar, economic și diplomatic.

„O femeie prim-ministru poate îmbunătăți puțin clasamentul Japoniei în indeksul global al egalității de gen, dar realitatea aproape că nu se schimbă”, a declarat prof. Yōko Otsuka, expertă în politici sociale.