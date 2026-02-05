Premierul Pedro Sánchez anunță o legislație adecvată pentru a-i trage la răspundere pe directorii platformelor pentru ceea ce numește "numeroase abateri". Recent, Spania a anunțat că va interzice accesarea rețelelor sociale la vârsta de sub 16 ani.

Pedro Sanchez, premierul spaniol, a anunțat că, începând de săptămâna viitoare, guvernul va pune în aplicare următoarele măsuri:

În primul rând, vom modifica legislația din Spania pentru a trage la răspundere juridică directorii platformelor pentru numeroasele încălcări care au loc pe site-urile lor.

În al doilea rând, vom transforma manipularea algoritmică și amplificarea conținutului ilegal într-o nouă infracțiune penală.

În al treilea rând, vom implementa un sistem de monitorizare a urii și polarizării pentru a urmări, cuantifica și expune modul în care platformele digitale alimentează diviziunea și amplifică ura.

În al patrulea rând, Spania va interzice accesul la rețelele sociale pentru minorii cu vârsta sub 16 ani. Platformele vor fi obligate să implementeze sisteme eficiente de verificare a vârstei – nu doar casete de selectare, ci bariere reale care funcționează.

În al cincilea și ultimul rând, guvernul meu va colabora cu procurorul public pentru a investiga și urmări încălcările comise de Grok, TikTok și Instagram. ***

