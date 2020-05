Mircea Ursuța, avocat în Baroul Bihor, a explicat într-un scurt interviu pentru EurActiv România decizia CCR de miercuri privind anularea majorării amenzilor pe perioada stării de urgență.

Ce se întâmplă cu cei amendați și cât ar putea să dureze un proces?

Din punctul meu de vedere, nu e nevoie nici măcar de plângere. Amenzile ar trebui șterse ca efect al deciziei CCR, evident, de la data publicării (decizie în Monitorul Oficial - n.r.). Prevederile se aplică retroactiv și strict formal, juridic, nu-i nevoie de niciun demers. Mai mult, din punctul meu de vedere, pentru că subiectul e discutabil, având în vedere că sunt sute de mii de amenzi, ar trebui ca Guvernul să intervină să clarifice într-o formă sau alta. Să vină să dea o clarificare pentru că nu are sens să mai încărcăm sistemul judiciar cu 200.000 de plângeri, că nu o să mai judece niciun judecător nimic doi ani de zile decât chestiile astea. Asta ar fi de bun simț, măcar acum, să vină și să spună "Nu mai faceți plângeri, oameni buni, că va dăm un fel de amnistie" .

Vedeți fezabilă o OUG prin care să se anuleze aceste amenzi?

Da. În conformitate cu decizia CCR, se iau măsuri pentru ceea ce este legal, pentru că aceste amenzi sunt anulate direct ca efect al deciziei CCR. Ele nu mai pot fi în executare, indiferent de existența proceselor verbale sau nu. Am văzut și eu la televizor și mi se părea că toată lumea vorbește pe lângă. Nu e necesar să se conteste, dar pentru siguranță, eu, ca avocat, aș contesta. Sfatul meu ar fi să conteste pentru siguranță. Ele vor dura un an, doi, nu știu, depinde de cât de încărcate vor fi instanțele. Dar până la urmă toate soluțiile vor fi la fel, de anulare. (...) Corect ar fi să nu se mai cheltuie bani, că și așa am cheltuit bani aiurea. O să fie de lucru pentru avocați, asta e toată chestia.

Deciziile CCR nu se pot aplica retroactiv, puteți să explicați de ce se aplică aceasta retroactiv?

Așa este, deciziile CCR nu se aplică retroactiv, ci numai pentru viitor. Numai că art. 15 din Constituție spune că "Legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile". Suntem în fața unei legi contravenționale care se aplică retroactiv. Dacă mâine se spune că furtul e constituțional, de mâine nu mai pedepsim pe nimeni, toate judecățile încetează și toți din pușcărie ies afară.

Dacă Guvernul nu vine cu clarificări, este posibil ca procesele să fie câștigate din prima?

Instanța e obligată să admită, nu are voie să nu admită. Până la momentul judecății se publică decizia CCR. Este un consum de resurse fantastic, care nu cred că se acoperă din taxa de 20 de lei pe care cetățeanul trebuie să o plătească.

Ce se întâmplă cu cei care au plătit deja amenzile?

Termenele de contestare nu au început să curgă. Termenele de contestare a tuturor amenzilor încep să curgă la 15 zile de la încetarea stării de urgență (de pe 15 mai până pe 30 mai - n.r.). În decretele de instituire a stării de urgență se spune că toate termenele sunt suspendate, deci inclusiv termenul de achitare (a amenzii în 15 zile pentru a beneficia de reducerea cu 50% - n.r.), doar că oamenii nu știau și plăteau. Ei ar putea să își recupereze banii dacă atacă acum procesul verbal, că încă pot, adică până în 30 mai. Aici e o particularitate, că oamenii când plătesc nu mai contestă și trece termenul, numai că aici nu a trecut încă termenul.

O persoană care încalcă acum ordonanțele militare, în baza cărei legi va fi amendată?

Aici sunt două chestiuni. Legea este încă în vigoare până la publicarea deciziei CCR. Decizia de astăzi nu are niciun efect până la momentul apariției ei în Monitorul Oficial, care poate fi mâine sau peste trei luni. Până atunci ei pot să amendeze, dar ne dăm seama că orice amendă va fi anulată. Aici e poziția statului ce face, dacă mai vrea să consume pix, hârtie și materiale. S-a cam exagerat și asta a sancționat CCR: exagerările.

OUG declarată neonstituțională a fost dată în baza altei Ordonanțe. Se poate anula doar mărirea amenzii și să rămână suma stabilită în baza OUG vechi?

Nu! Se anulează tot, pentru că s-a publicat minuta deciziei CCR, fiind declarate neonstituționale și art. 28 și 29 (din OUG nr. 1/199 - n.r.). Am auzit și teoria asta, dar nu, se anulează toată suma.