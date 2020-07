Teoriile conspirației au nevoie de un actor pe care să dea vina, care să sprijine dezbaterea „noi versus ei”,iar persoane bogate, influente, precum George Soros și Bill Gates, se potrivesc stereotipului unei figuri puternice, care lucrează din umbră.

EURACTIV.ro a vorbit cu experți de la News Literacy Project, o organizație non-profit din SUA care încearcă să dezvolte obiceiuri inteligente de consum de știri și să limiteze răspândirea dezinformării, despre „inamicul” din centrul aproape tuturor teoriilor conspiraționiste și despre modul în care Bill Gates a devenit „vinovatul de serviciu” pentru răspândirea COVID-19.

Răspunsurile au fost oferite de John Silva, Senior Director of Education Training – the News Literacy Project, and Charles Salter, President and Chief Operating Officer – the News Literacy Project.

EURACTIV.ro: De ce credeți că este mai ușor pentru mulți oameni să creadă că Bill Gates vrea să le injecteze cipuri prin vaccinare în loc să asculte personalitățile medicale care vorbesc despre beneficiile vaccinurilor?

News Literacy Project: Unul dintre motivele pentru care oamenii cred în teorii conspiraționiste este faptul că acestea oferă răspunsuri simple la probleme și temeri complexe. Este important să reținem mai întâi că opoziția împotriva vaccinurilor este un spectru. Mulți oameni ezită cu privire la vaccinuri, dar, în general, au încredere în ele. Provocarea este că, odată ce cineva pornește pe calea acceptării teoriilor false anti-vaccinare, devine mai susceptibil la gândirea conspiraționistă. Acest lucru duce la întreruperea gândirii critice și la o prevalență a disonanței cognitive. Cineva cu un puternic sentiment anti-vaccin va crede aproape orice lucru care îi susține părerile despre pericolele vaccinurilor. Aceasta se numește „raționament motivat”, la care se adaugă prejudecăți de confirmare.

În ultimele luni, promotorii teoriilor anti-vaccin au avansat păreri că pandemia de COVID-19 a fost creată într-un laborator ca modalitate de a forța vaccinarea publicului. Pe măsură ce temerile legate de pandemie au crescut, alte teorii ale conspirației referitoare la vaccinuri au crescut în popularitate, răspândite în principal în grupuri Facebook închise. Convingerea referitoare la injectarea microcipurilor prin vaccinare a făcut parte din asta împreună cu teoria privind răspândirea COVID-19 prin rețele 5G.

Când oamenii se tem, teoriile conspiraționiste oferă răspunsuri care calmează aceste frici în moduri care abordează răspunsul emoțional. Profesioniștii din domeniul medical apelează adesea la rațiune și logică. Dar când vine vorba de teorii ale conspirației, rațiunea și logica nu funcționează deoarece oamenii care cred în conspirație favorizează raționamentul motivat în defavoarea unei adevărate gândiri critice, deoarece resping orice probă care nu le susține convingerile.

EURACTIV.ro: De ce unele dintre strategiile de dezinformare sunt concentrate pe personalități despre care majoritatea oamenilor nu știu aproape nimic - George Soros, Bill Gates - și nu pe oameni cu care publicul ar putea fi mai familiar sau pe care poate i-a investit deja cu trăsături negative - să zicem, Putin sau Trump?

News Literacy Project: În centrul multor teorii ale conspirației se află un „inamic”. Această persoană sau organizație este forța puternică care motivează conspirația. Soros este o țintă populară pentru teoriile conspiraționiste, în principal pentru că este evreu și foarte bogat. În special, promotorii teoriilor de extremă dreaptă îl vizează din cauza sprijinului său financiar și filantropic pentru politicienii și cauzele democratice. Deoarece nu este o persoană publică foarte vizibilă, el se potrivește stereotipului omului misterios și bogat care trage sforile din culise.

În mod similar, Bill Gates se potrivește și el acestui stereotip datorită averii sale și modului în care își plasează banii. Cu cât știm mai puțin despre o persoană, cu atât ne este mai ușor să credem teoriile conspiraționiste care o implică. În SUA, există multe teorii ale conspirației care l-au implicat pe președintele Donald Trump, precum și pe fostul președinte Barrack Obama. Totuși. acestea fac parte de obicei din teorii ale conspirației mai ample, cu oameni precum Soros sau organizații puternice obscure, care manipulează evenimentele din umbră.

EURACTIV.ro: Cel puțin în Europa, teoriile conspiraționiste l-au înlocuit pe Soros cu Bill Gates. Soros era deja „inamicul public” al lumii. Bill Gates va deveni un alt inamic public sau este doar un „produs regional”?

News Literacy Project: Bill Gates devine cu siguranță o figură tot mai populară în teoriile conspiraționiste, în special la confluența convingerilor anti-vaccin, 5G și COVID-19. În ultimii ani, Fundația Bill & Melinda Gates și-a sporit în mod semnificativ sprijinul pentru programele de vaccinare din întreaga lume. Având în vedere că teoriile conspiraționiste încearcă să lege vaccinurile și/sau tehnologia 5G de pandemia de COVID-19, Fundația Gates se potrivește stereotipului organizației puternice, chiar și fără a fi conectată cu vreo încercare de influențare a guvernelor. Acest lucru este facilitat și de acoperirea globală a social media și de numărul mare de persoane afectate de pandemie.

EURACTIV.ro: Cum se pot demasca eficient teoriile conform cărora Bill Gates și alți miliardari vor să controleze creșterea populației prin vaccinare?

News Literacy Project: Primul pas este evitarea confruntării agresive. Oamenii care cred teorii conspiraționiste și-au interiorizat convingerile până la punctul în care fac parte integrantă din identitățile lor. O atitudine agresivă, batjocoritoare sau insultătoare va provoca un efect invers, determinând persoana să se simtă atacată și obligată să-și apere și mai strâns convingerile. În schimb, o atitudine empatică și utilizarea unor tehnici de interogare specifice pot determina persoana să caute singură noi dovezi. Totuși, provocarea este că, cu cât cineva crede mai profund o teorie, cu atât mai puțin probabil este să aibă încredere în orice dovezi care contrazic credințele sale.

De fapt, nu putem demistifica convingerile oamenilor care cred cu adevărat în teorii conspiraționiste, cu atât mai mult cu cât aceștia își consolidează constant convingerile în acele camere cu ecou din grupurile închise de social media. Putem doar lucra pentru ca oamenii să nu înceapă să creadă aceste teorii.

Oamenii sunt atrași de teoriile conspirației din mai multe motive. Printre cele mai comune este un sentiment de frică față de ceva. Teoriile anti-vaccin sunt un excelent exemplu în acest sens. Multe persoane care devin anti-vacciniști o fac fie din frică nespecifică sau din anxietatea că devine părinte sau pentru că cineva a suferit din cauza unui vaccin. O cale comună este aceea că dau peste un grup Facebook închis, axat pe credințe anti-vaccinare. În astfel de grupuri, ei găsesc o cameră ecou cu raționamente motivate și prejudecăți de confirmare. Doar informațiile care susțin convingerile contra vaccinării sunt permise și probele contradictorii sunt evitate. În acest mediu, „credincioșii” se angajează, de asemenea, în „tipicitate”, un efort de a crea tipare din fapte sau evenimente disparate pentru a „dovedi” o credință. Un exemplu în acest sens este o postare în care o hartă a rețelelor 5G este comparată cu o hartă a focarelor COVID-19. Asemănările sunt folosite ca „dovezi” pentru a demonstra că 5G duce la COVID-19.





„Teoriile conspiraționiste înfloresc atunci când gândirea critică este deturnată în favoarea raționamentului motivat, erorilor logice și a prejudecăților de confirmare, iar orice dovadă care poate fi manipulată pentru a demonstra credința este acceptată, indiferent cât de puternice sunt probele contrare sau cât de ușor poate fi dovedită falsitatea respectivei convingeri.”

Pentru a sprijini aceste credințe, teoriile conspiraționiste au nevoie de un actor exterior pe care să dea vina. Acest „dușman” susține perspectiva „noi versus ei” ale oamenilor care cred teoria conspiraționistă și luptă pentru a demonstra „adevărul” lor. Persoane bogate, influente, precum George Soros și Bill Gates, se potrivesc stereotipului unei figuri puternice, care manipulează din umbră evenimentele.

Cel mai dificil aspect legat de teoriile conspiraționiste este că, odată ce cineva crede cu adevărat, devine aproape imposibil să-și schimbe convingerile și este mai vulnerabil la a crede și alte teorii ale conspirației.