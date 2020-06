Procentul pacienților vindecați de COVID-19 care rămân cu sechele după această boală este unul apreciabil, spune profesorul Alexandru Rafila. În Israel, medicii încearcă să înțeleagă de ce oamenii continuă să se simtă rău după testarea negativă.

Președintele Societății Române de Microbiologie, profesorul Alexandru Rafila, a precizat, într-o dezbatere HotNews.ro #deladistanță, că există multe persoane, chiar tineri, care nu au reușit să se recupereze după infecția cu noul coronavirus, care nu afectează exclusiv aparatul respirator.

Potrivit lui Alexandru Rafila, sechelele cu care rămân unii pacienți care au avut COVID nu sunt evidente uneori la momentul externării.

”Este un procent important de oameni care rămân cu sechele la nivelul aparatului respirator, dar și la alte țesuturi și organe. S-a constatat că boala nu afectează exclusiv plămânii, ci afectează multe alte țesuturi și organe. Există oameni care fac miocardită sau care au probleme la nivelul inimii sau al sistemului nervos”, a explicat Rafila, adăugând că sunt multe alte sechele care necesită inclusiv recuperare.





Rafila a mai spus că mulți pacienți își pierd simțul mirosului și al gustului chiar timp de câteva luni, fapt observat și de medicii israelieni.

Jumătate dintre pacienții vindecați încă suferă

Pacienții recuperați după contractarea Sars-CoV-2 se plâng medicilor de dureri ciudate, plămâni a căror funcționare nu revine la normal, precum și de o serie de probleme psihologice.

”Ceea ce vedem este foarte înfricoșător”, a declarat pentru The Times of Israel profesorul Gabriel Izbicki de la Centrul Medical Shaare Zedek din Ierusalim. ”Mai mult de jumătate din pacienți, la săptămâni după testarea negativă, sunt încă simptomatici”, mai spune acesta.



Medicul lucrează la un studiu privind pacienții care au fost internați sau plasați în izolare, pentru a vedea efectele secundare ale virusului și pentru a înțelege de ce pacienții continuă să sufere mult timp după ce au fost testați negativ.

La clinica comunitară Bnei Brak, din cadrul Maccabi Healthcare Services, pacienții s-au confruntat în ultimele zile cu dureri care par că vin de nicăieri. ”Pot apărea la brațe, picioare sau în alte locuri asupra cărora virusul nu are un impact direct”, spune directorul clinicii, Eran Schenker, adăugând că unii pacienți se vaită că nu pot dormi și își evaluează durerea la 10 pe o scară de la 1 la 10.

O pacientă de la această clinică a vorbit cu The Times of Israel, cu condiția ca numele ei să nu fie publicat. Femeia, în vârstă de 40 de ani, a fost diagnosticată în martie și testată negativ în urmă cu o lună, dar se simte în continuare obosită și are atacuri de anxietate.

Soțul ei, care a contractat noul coronavirus tot în martie și a fost testat negativ luna trecută, se simte ”mai rău decât atunci când a fost internat".



Pacienții, tineri sau în vârstă, care simt dureri nu pot fi depistați în timpul examinărilor medicale. "Le verificăm plămânii, inima și nu au nicio boală, nu au probleme neurologice. Scanăm și nu vedem nimic, dar ei au totuși dureri”, a explicat Schenker.

Un alt medic spune că o altă problemă e faptul că doctorii nu le pot spune pacienților când își vor reveni la starea de dinainte.

”Mulți oameni spun că nu mai au energia pe care o aveau înainte. Sunt mai obosiți. Unii spun că nu au motivația de a face lucruri”, povestește Dan Oyero, director medical adjunct la Maccabi Healthcare Services.



