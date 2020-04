Autoritățile au anunțat, la două luni de la confirmarea primului caz de infectate cu noul coronavirus în România, decesul a 608 persoane.

UPDATE 26 APRILIE

11:07 Deces 602 Femeie, 67 ani din județul Neamț.



Internată în data de 15.04.2020 Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț-Nefrologie, transferată în 22.04.2020 la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași.



Recoltat în data de 14.04.2020.



Rezultat pozitiv în data de 16.04.2020.



Decedată în data de 25.04.2020.



Comorbidități: Insuficiență renală cronică-dializă, transplant renal rejectat, Hepatită cronică cu virus C.



Deces 603 Bărbat, 92 ani din județul Galați. Beneficiar Cămin de bătrâni



Internat în data de 24.04.2020 la Spitalul Clinic Județean -Boli Infecțioase Galați.



Recoltat în data de 24.04.2020.



Rezultat pozitiv în data de 25.04.2020.



Decedat în data de 25.04.2020.



Comorbidități: Insuficiență Renală Cronică, HTA, Demență senilă, Casecsie, Anemie cronică,

Escare de decubit (imobilizat la pat).



Deces 604 Bărbat, 87 ani din județul Galați. Beneficiar Cămin de bătrâni



Internat în data de 11-17.04.2020 la Spitalul Clinic Județean -Boli Infecțioase Galați transferat pe 17.04.2020 la ATI Spitalul Județean de Urgență Galați.



Recoltat în data de 14.04.2020.



Rezultat pozitiv în data de 16.04.2020.



Decedat în data de 25.04.2020.



Comorbidități: Demență senilă, Spondilită anchilopoetica, Hemoragie digestive superioară.



Deces 605 Femeie, 72 ani din județul Bacău.



Internată în data de 02.04.2020 la Spitalul Județean de Urgență Bacău-Boli Infecțioase transfer în ATI în data de 12.04.2020.



Recoltat în data de 02.04.2020.



Rezultat pozitiv în data de 04.04.2020.



Decedat în data de 25.04.2020.



Comorbidități: Colecistectomie. Fără alte antecedente cunoscute.



Deces 606 Femeie, 54 ani din județul Bacău.



Internată în data de 14.04.2020 la Spitalul Municipal Onești, transferată apoi în ATI.



Recoltat în data de 15.04.2020.



Rezultat pozitiv în data de 16.04.2020.



Decedat în data de 26.04.2020.



Comorbidități: Coinfecție COVID-19 cu Gripă tip B, Obezitate.



Deces 607 Bărbat, 70 ani din județul Botoșani.



Internat în data de 23.04.2020 la Spitalul Județean de Urgență Botoșani - Boli Infecțioase transfer în ATI.



Recoltat în data de 24.04.2020.



Rezultat pozitiv în data de 25.04.2020.



Decedat în data de 24.04.2020.



Comorbidități: Boală cardiovasculară.



Deces 608 Bărbat, 71 ani din județul Bacău.



Internat în data de 15.04.2020 la Spitalul Județean de Urgență Bacău-Medicină Internă apoi transferat în ATI.



Recoltat în data de 24.04.2020.



Rezultat pozitiv în data de 25.04.2020



Decedat în data de 26.04.2020.



Comorbidități: BPOC gr IV, CPC, Insuficiență Respiratorie Cronică, Obezitate.



UPDATE 25 APRILIE

21:00 Grupul de Comunicare Strategică a anunțat încă 22 de decese, ale unor persoane cu vârste cuprinse între 50 și 98 de ani.

Deces 580 Bărbat, 50 ani din județul Călărași

Data internării: 27.03.2020 în INBI Matei Balș-ATI.

Data recoltării probelor pentru COVID-19: 27.03.2020.

Data confirmării: 28.03.2020.

Data decesului: 25.04.2020.

Comorbidități: HTA, Obezitate, Ulcer gastric cu un episode de hemoragie digestivă în 2008

Deces 581 Bărbat, 70 ani din județul Hunedoara.

Data internării: 14.03.2020 în Spitalul Municipal Hațeg.

Data recoltării probelor pentru COVID-19: 14.04.2020.

Data confirmării: 16.04.2020.

Data decesului: 25.04.2020.

Comorbidități: BPOC. HTA. Diabet zaharat tipII. Obezitate.

Deces 582 Femeie, 63 ani din județul Sălaj.

Data internării: 21.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Zalău.

Data recoltării probelor pentru COVID-19: 21.04.2020.

Data confirmării: 21.04.2020.

Data decesului: 25.04.2020.

Comorbidități: Obezitate.

Deces 583 Bărbat, 52 ani din județul Sălaj.

Data internării: 21.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Zalău.

Data recoltării probelor pentru COVID-19: 17.04.2020.

Data confirmării: 18.04.2020.

Data decesului: 25.04.2020.

Comorbidități: Sechele AVC, Obezitate.

Deces 584 Bărbat, 57 ani din județul Teleorman.

Data internării: 15.04.2020 în Spitalul Municipal Roșiori transferat în 17.04.2020 la Spitalul Colentina București.

Data recoltării probelor pentru COVID-19: 15.04.2020.

Data confirmării: 16.04.2020.

Data decesului: 25.04.2020.

Comorbidități: Boală cardiovasculară, Flutter atrial, HTA.

Deces 585 Bărbat, 86 ani din județul Suceava. Asistat Cămin de bătrâni.

Data internării: 18.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Suceava.

Data recoltării probelor pentru COVID-19: 19.04.2020.

Data confirmării: 20.04.2020.

Data decesului: 24.04.2020.

Comorbidități: Fibrilație atrială cronică.

Deces 586 Bărbat, 59 ani din județul Suceava.

Data internării: 02.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Suceava.

Data recoltării probelor pentru COVID-19: 05.04.2020.

Data confirmării: 06.04.2020.

Data decesului: 24.04.2020.

Comorbidități: Infarc miocardic acut în urmă cu un an, Stent coronarian.

Deces 587 Femeie, 80 ani din județul Suceava.

Data internării: 15.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Suceava.

Data recoltării probelor pentru COVID-19: 16.04.2020.

Data confirmării: 17.04.2020.

Data decesului: 24.04.2020.

Comorbidități: Poliartrită reumatoidă, Pancitopenie (transfuzii).

Deces 588 Bărbat, 69 ani din județul Bistrița Năsăud.

Data internării: 13.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Bistrița-ATI.

Data recoltării probelor pentru COVID-19: 14.04.2020.

Data confirmării: 15.04.2020.

Data decesului: 25.04.2020.

Comorbidități: HTA.

Deces 589 Bărbat, 66 ani din județul Botoșani.

Data internării: 05.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Botoșani - în ATI.

Data recoltării probelor pentru COVID-19: 05.04.2020.

Data confirmării: 08.04.2020.

Data decesului: 24.04.2020.

Comorbidități: Adenom de prostate.

Deces 590 Bărbat, 65 ani din municipiul București.

Data internării: 30.03-7.04.2020 în Spitalul Universitar de Urgență București -Cardiologie pentru Infarct miocardic acut. Transfer în 07.04.2020 în Spitalul de Boli Infecțioase și Tropicale V. Babeș.

Data recoltării probelor pentru COVID-19: 05.04.2020.

Data confirmării: 07.04.2020.

Data decesului: 25.04.2020.

Comorbidități: Infarct miocardic acut, HTA.

Deces 591 Bărbat, 54 ani din județul Galați.

Dată debut: 20.04.2020 cu dspnee și modificări auscultatorii pulmonare.

Internat 20-22.04.20210 la Spitalul Tecuci.

Transferat pe 22.04.2020 la Spitalul Județean Galați pe ATI.

Dată recoltare și dată rezultat: 20.04.2020.

Data deces: 24.04.2020.

Comorbidități: DZ tip II, obezitate

Deces 592 Femeie, 81 ani din județul Galați.

Azilant cămin bătrâni

Dată debut: 13.04.2020 febră, tuse.

Dată recoltare și dată rezultat: 13.04.2020.

Dată internare: 21.04.2020 Spitalul Județean Galați prin UPU în ATI direct.

Dată deces: 24.04.2020.

Comorbidități: boală renală cronică, Alzheimer.

Deces 593 Femeie, 85 ani din județul Galați.

Azilant cămin bătrâni

Dată internare: 19.04.2020 la Boli Infecțioase Galați.

Dată recoltare: 15.04.2020.

Dată rezultat: 18.04.2020.

Dată deces: 25.04.2020.

Nu există informații privind comorbidități

Deces 594 Bărbat, 87 ani din județul Galați.

Azilant cămin bătrâni

Dată internare: 24.04.2020 la UPU Spitalul Județean Galați.

Dată recoltă și rezultat: 24.04.2020 - pozitiv.

Dată deces: 25.04.2020.

Comorbidități: HTA std.II, atrofie cerebrală, hemiplegie stg, post AVC, bypass aorto coronarian.

Deces 595 Bărbat, 56 ani din județul Hunedoara.

Dată debut: 22.04.2020- s-a prezentat pentru dializă la Spitalul Petroșani, dar având semne și simptome respiratorii s-a trimis la Spitalul Hunedoara unde se internează pe Secția de pneumologie.

Dată recolta: 22.04.2020.

Dată rezultat: 24.04.2020.

Dată deces: 25.04.2020.

Comorbidități: boală renală cronică dializată, cardiopatie ischiemica cronică, Sechele AVC, anemie, HTA, hiperparatiroidism.

Deces 596 Bărbat, 63 ani din județul Brașov.

Internat pe 07.04.2020 pe Secția de ortopedie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov unde este operat pe 08.04.2020 de coxartroză.

07-08.04.2020 stă în ATI, apoi revine pe secție, fără simptome respiratorii.

Pe data de 13.04.2020 se transferă pe ATI cu suspiciune de embolie pulmonară.

Se recoltează și probă pe data de 13.04.2020 cu rezultat pozitiv pe 15.04.2020.

Pe data de 16.04.2020 se transferă la Spitalul Județean Sf Gheorghe din Covasna.

Pe data de 23.04.2020 deces.

Comorbidități: AVC ischiemic în antecedente, cardiopatie ischiemică cronică.

Deces 597 Femeie, 98 ani din județul Hunedoara.

Azilant Centrul de îngrijiri bătrâni

Dată internare: 17.04.2020 Spital Municipal Vulcan.

Transfer 22.04.2020 la Spitalul Județean de Urgență Deva ATI Neurologie.

Dată recoltare: 17.04.2020.

Dată rezultat: 21.04.2020.

Dată deces: 25.04.2020.

Comorbidități: AVC sechelar, HTA, lacunarism cerebral, demență senile.

Deces 598 Bărbat, 61 ani din județul Brașov.

Internat 12-18.04.2020 în Secția interne II a Spitalului Județean Pavilion Tractorul cu pneumonie virală, DZ tip II decompensate

Pe 11 și 15 aprilie se recoltează probe dar cu rezultate neconcludente.

Pe 18.04.2020 decedează, iar pe 22.04.2020 se recoltează fragment de pulmon și se trimite la INCDMM Cantacuzino pentru testare.

Rezultatul pozitiv a fost trimis pe 24.04.2020.

Comorbidități: DZ tip II.

Deces 599 Bărbat, 93 ani din județul Galați.

Azilant cămin bătrâni

Recoltat prima data pe 12.04.2020 cu rezultat negativ, a doua oară pe 19.04.2020 cu rezultat pozitiv.

Data internării: 19.04.2020 la Spitalul Județean Galați.

Transferat la Spitalul CFR Galati pe 20.04.2020.

Dată deces: 25.04.2020.

Comorbidități: cardiopatie ischemică, ateroscleroză cerebrală, sdr. Psiho-involutiv.

Deces 600 Bărbat, 81 ani din județul Brașov.

Internat 01-10.04.2020 în Secția de chirurgie II a Spitalului Județean Brașov cu Colecistită acută litiazica, sindrom subocluziv, HTA, cardiopatie ischemică cronică.

În contextul apariției de cazuri pe secție și în spital se recoltează probă pe 09.04.2020 cu rezultat pozitiv pe 10.04.2020.

Se transferă la Spitalul Sf. Gheorghe până pe data de 14.04.2020 când se transferă către Spitalul de psihiatrie și neurologie Brașov (spital rezervă Covid).

Pe 19.04.2020 se transferă pe ATI în Spitalul Județean Brașov cu diagnosticul de Insuficiență respiratorie acută, pneumonie virală).

Dată deces: 25.04.2020.

Comorbidități: HTA, cardiopatie ischemică cronică.

Deces 601 Femeie, 68 ani din județul Vrancea.

Dată recoltare: 11.04.2020.

Dată rezultat: 13.04.2020.

Dată deces: 24.04.2020.

Comorbidități: insuficiență cardiacă congestivă, obezitate morbida, boală renală cronică.

16:00 Grupul de Comunicare Strategică a anunțat patru noi decese, trei bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 69 și 79 de ani.

Deces 576 - Bărbat, 78 ani din județul Hunedoara. Pacientul s-a prezentat cu pneumonie acută, suspiciune COVID19, la Spitalul Municipal Brad, fiind transferat la secția ATI a Spitalului Județean Hunedoara pe 22 aprilie.

Data recoltării probei pentru COVID-19: 22 aprilie.

Data confirmării: 23 aprilie.

Data decesului: 24 aprilie.

Comorbidități: diabet zaharat insulino-dependent, cardiopatie ischemică, cu bloc de ramură, HTA.

Deces 577 - Bărbat, 70 ani din județul Teleorman.

Data internării: 15 aprilie, la Spitalul Municipal Roșiorii de Vede, transferat la Spital Covid Colentina pe 17.04.2020 pentru suport respirator (intubare și ventilare mecanică).

Data recoltării probei pentru COVID-19: 15 aprilie.

Data confirmării: 17 aprilie.

Data decesului: 24 aprilie.

Comorbidități: diabet zaharat, insuficiență cardiacă, afectare pulmonară.

Deces 578 - Bărbat, 69 ani din județul Arad.

Data internării: 13 aprilie - Spitalul Județean de Urgență Arad pentru bronhopneumonie, transferat la ATI pentru suport respirator (intubare).

Data recoltării probei pentru COVID-19: 13 aprilie.

Data confirmării: 13 aprilie.

Data decesului: 23 aprilie.

Comorbidități: HTA.

Deces 579 - Femeie, 79 ani din județul Arad.

Data internării: 14 aprilie - Spitalul Județean de Urgență Arad pentru bronhopneumonie și febră.

Data recoltării probei pentru COVID-19: 14 aprilie.

Data confirmării: 14 aprilie.

Data decesului: 24 aprilie.

Comorbidități: HTA, AVC ischemic.

10:20 Grupul de Comunicare Strategică informează că potrivit raportărilor venite din partea Institutului National de Sănătate Publică (INSP), decesul 553 și decesul 541 reprezintă același caz.



Ca urmare, la poziția 553, INSP a realizat următoarea modificare:

Deces 553 Bărbat, 46 ani din județul Suceava.

Pacient cu febra și dispnee pentru care a avut tratament cu antibiotic și simptomatice, la domiciliu, dupa care a fost internat prin UPU în data de 13.04.2020 la Spitalul Județean de Urgență Suceava cu bronhopneumonie. În data de 14.04.2020 este transferat în Secția de ATI, de la gastroenterologie.



În 21.04.2020 a fost transferat la INBI Matei Balș, cu insuficiență respiratorie (care a necesitat intubarea pacientului) și cu insuficiență multiplă de organ.



Data recoltării probelor pentru COVID-19: 20.04.2020.



Data confirmării: 22.04.2020, Spitalul Județean de Urgență Suceava.



Data decesului: 24.04.2020.



Comorbidități: HTA, DZ, fumător



Istoric de calatorie în Germania(transport persoane).



Cazuri noi:



Deces 568 Bărbat, 84 ani din județul Mureș.



Data internarii: 19.04.2020- Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș, pentru frisoane, tuse și dispnee



Data recoltării probelor pentru COVID-19: 21.04.2020.



Data confirmării: 21.04.2020.



Data decesului: 23.04.2020, bronhopneumonie.



Comorbidități: DZ tip II, boală hepatică, boală cardiovasculară, bloc atrio-ventricular.



Deces 569 Femeie, 30 ani din județul Mureș.



Data internării: 04.04.2020- Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș –secția boli infecțioase, transferat la secția de ATI- pentru suport respirator.



Data recoltării probelor pentru COVID-19: 05.04.2020.



Data confirmării: 06.04.2020.



Data decesului: 22.04.2020, bronhopneumonie.



Comorbidități: boală cardiovasculară, HTA



Face parte din comunitate cu cazuri confirmate



Deces 570 Bărbat, 63 ani din județul Cluj.



Data internării este in 02.04.2020 la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-ATI –pentru ventilație mecanică, transferat la secția de ATI - pentru suport respirator.



Data confirmării: 23.04.2020.



Data decesului: 24.04.2020, bronhopneumonie.



Comorbidități: HTA, insuficiență mitrală și tricuspidiana, Insuficiență cardiacă congestivă, Fibrilație atrială.



Face parte din familie cu cazuri confirmate.



Deces 571 Bărbat, 62 ani din județul Neamț.



Pacient se prezintă cu traumatism cranio-cervical, hemoragie subarahnoidiana, supradozaj medicamentos: 29.03.2020- Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț - neurochirurgie- ATI, în timpul internării dezvoltă tuse, expectorație, dificulatate a respirației, afebrilitate, ulterior și hemoragie digestivă.



Data recoltării probei pentru COVID-19: 09.04.2020.



Data confirmării: 13.04.2020.



În data de 22.04.2020 stare clinică ameliorată, ulterior brusc dezvoltă confuzie urmata de intrarea în comă.



Data decesului: 24.04.2020.



Deces 572 Femeie, 21 ani din județul Vrancea.



Pacient se prezinta cu tuse, febră, dificultate în respirație, la Spitalul Județean de Urgență Focșani - 03.04.2020.



Data recoltării probei pentru COVID-19: 03.04.2020.



Data confirmării: 05.04.2020.



Data decesului: 24.04.2020.



Comorbidități: Sindrom Down, boală renală cronică, obezitate, insuficiență cardiacă.



Deces 573 Bărbat, 67 ani din județul Constanța.



Data internării: 21.04.2020- Spitalul Municipal Medgidia, transferat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, apoi în ATI la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța.



Data confirmării: 24.04.2020



Data decesului: 24.04.2020, bronhopneumonie.



Deces 574 Bărbat, 60 ani din județul Vrancea.



Pacient se prezinta cu febra, dificultate în respiratie, la Spitalul Județean de Urgență Focșani - 22.04.2020. Se interneaza la Spitalul Municipal Adjud- ATI, unde necesită intubare și ventilație mecanică.



Data recoltării probei pentru COVID-19: 22.04.2020.



Data confirmării: 24.04.2020.



Data decesului: 24.04.2020.



Comorbidități: HTA,DZ neglijat, obezitate.



Deces 575 Femeie, 72 ani din județul Neamț.



Pacienta se transferă de la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț la Iași - în secția de ATI- unde necesită intubare și ventilație mecanică.



Data recoltării probei pentru COVID-19: 22.04.2020.



Data confirmării: 22.04.2020.



Data decesului: 25.04.2020.



Comorbidități: HTA,DZ, boală renală cronică, cancer.



UPDATE 24 APRILIE

18:40 Deces 553 Bărbat, 51 ani din județul Suceava.



Neinternat, debut în data de 13.04.2020.



Data recoltării probelor pentru COVID-19: 18.04.2020- probă necrotică.



Data confirmării: 23.04.2020.



Data decesului: 17.04.2020, la domiciliu.



Fără antecedente preexistente, de pe 13.04 acuză disfagie, dificultăți în respirație, stare de slăbiciune accentuată urmează tratament la domicliliu cu antibiotice și simptomatice.



Deces 554 Bărbat, 66 ani din județul Iași.



Data internării: 18.04.2020- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași, pentru o subfebrilitate apărută cu o zi înainte, transferat în ATI- 24.04.2020, unde a fost și intubat.



Data recoltării probelor pentru COVID-19: 18.04.2020.



Data confirmării: 19.04.2020.



Data decesului: 24.04.2020.



Comorbidități: persoană dializată, boală renală cronică, HTA, fibrilație atrială, aritmie ventriculară.



Deces 555 Bărbat, 81 ani din județul Bacău.



Data internării: 17.04.2020- Spitalul Municipal de Urgență Onești, pentru pneumonie, în ATI, unde a fost și intubat.



Data recoltării probelor pentru COVID-19: 17.04.2020.



Data confirmării: 19.04.2020.



Data decesului: 24.04.2020.



Comorbidități: boală cardiovasculară cronică, HTA, demență, boală hepatică cronică.



Deces 556 Femeie, 64 ani din județul Alba.



Data internării: 15.04.2020- Spitalul de Boli Infecțioase Alba, pentru dispnee, ulterior transferat la Spitalul Municipal Blaj(16.04.2020) pentru ventilare.



Data recoltarii probelor pentru COVID-19: 16.04.2020.



Data confirmării: 16.04.2020.



Data decesului: 24.04.2020, insuficiență respiratorie protezată mecanic, bronhopneumonie.



Comorbidități: Insuficiență cardiacă, HTA, astm bronsic, boală hepatică cronică.



Deces 557 Femeie, 58 ani din județul Bacău.



Data internării: 21.04.2020- Spitalul Județean de Urgență Bacău, pentru pneumonie, în sectia de nefrologie, transferat la Spitalul Municipal de Urgență Onești, 23.04.2020.



Data recoltării probelor pentru COVID-19: 21.04.2020.



Data confirmării: 23.04.2020.



Data decesului: 24.04.2020, insuficiență respiratorie, boală renală cronică V, sepsis cu punct cu plecare bont de amputație.

Comorbidități: : boală renală cronică cu dializă, boală cronică, HTA, obezitate, DZ, amputație de membru inferior.



Deces 558 Bărbat, 88 ani din județul Galați.



Data internării: 10.04.2020- Spitalul de Boli Infecțioase Galați, transferat la Spitalul Județean de Urgență Galați, 18.04.2020- ATI, pentru intubare.



Data recoltării probelor pentru COVID-19: 05.04.2020.



Data confirmării: 07.04.2020.



Data decesului: 23.04.2020,.



Comorbidități: boală renală cronică, boală cardiovasculară, demență, tumora malignă.



Deces 559 Bărbat, 63 ani din județul Timiș.



Dată debut: 30.03.2020 cu febră, vertij, polidipsie, motiv pentru care se internează în Spitalul Județean Timișoara.



Dată recoltare: 30.03.2020.



Dată rezultat: 31.03.2020.



Transferat pe 01.04.2020 la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara.



Pe 06.04.2020 - CT toracic arată bronhopneumonie cu afectarea plămânilor de peste 90%



Pe 09.04.2020 - transfer ATI, intubat.



Dată deces: 23.04.2020.



Comorbidități: DZ tip II, hipotiroidism, boală renală cronică, boală cardiacă cu peace maker.



Deces 560 Femeie, 36 ani din județul Brașov.



Data internarii: 15.04.2020- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov, cu insuficiență respiratorie, transfer 16.04.2020 - Spitalul Județean de Urgență Brașov ATI, pentru intubare.



Data recoltării probelor pentru COVID-19: 15.04.2020.



Data confirmării: 16.04.2020.



Data decesului: 23.04.2020, pneumonie bilaterală.



Comorbidități: HTA, obezitate.



În contact cu persoane întoarse din Anglia.



Deces 561 Bărbat, 97 ani din județul Brașov.



Data internării: 15.04.2020- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov, cu insuficiență respiratorie și bronhopneumonie bilaterală, transfer 19.04.2020-Spital COVID- la ATI.



Data recoltării probelor pentru COVID-19: 13.04.2020.



Data confirmării: 14.04.2020.



Data decesului: 23.04.2020.



Comorbidități: HTA, DZ, insuficiență renală, tulburare de ritm cardiac.



În contact cu persoane confirmate- cămin bătrâni.



Deces 562 Bărbat, 68 ani din județul Brașov.



Data internării: 08.04.2020- Spitalul Județean de Urgență Brașov, secția medicină internă pentru ciroză hepatică, transfer 10.04.2020 - gastroenterologie, transfer Boli Infecțioase - 18.04.2020, transfer ATI - 20.04.2020.



Data recoltării probelor pentru COVID-19: 15.04.2020.



Data confirmării: 16.04.2020.



Data decesului: 23.04.2020.



Comorbidități: HTA, ciroză hepatică, encefalopatie toxică, boală renală cronică.



Deces 563 Femeie, 74 ani din județul Botoșani.



Data internării: 03.04.2020- Spitalul Județean de Urgență Botoșani - dispnee, modificări pulmonare.



Data recoltării probelor pentru COVID-19: 10.04.2020.



Data confirmării: 10.04.2020, Spitalul Județean de Urgență Botoșani.



Data decesului: 23.04.2020.



Comorbidități: pacient oncologic, boală cardiovasculară.



Deces 564 Femeie, 68 ani din județul Botoșani.



Data internării: 15.03.2020- Spitalul Județean de Urgență Botoșani - dispnee, modificări pulmonare.



Data recoltarii probelor pentru COVID-19: 10.04.2020.



Data confirmării: 13.04.2020, Spitalul Județean de Urgență Botoșani.



Data decesului: 23.04.2020.



Comorbidități: pacient oncologic.



Deces 565 Bărbat, 63 ani din județul Suceava.



Data internarii: 20.04.2020- Spitalul Județean de Urgență Suceava cu insufiență respiratorie cu oxígeno terapie.



Tratament la domiciliu cu antibiotic la recomandarea medicului de familie.



Data recoltării probelor pentru COVID-19: 20.04.2020.



Data confirmării: 22.04.2020.



Data decesului: 21.04.2020.



Comorbidități: DZ



Deces 566 Bărbat, 80 ani din județul Suceava.



Data internării: 20.04.2020- Spitalul Județean de Urgență Suceava.



Data recoltării probelor pentru COVID-19: 17.04.2020.



Data confirmării: 19.04.2020.



Data decesului: 23.04.2020.



Beneficiar CRRN Sasca Mica



Deces 567 Bărbat, 63 ani din județul Suceava.



Data internării: 08.04.2020- Spitalul Județean de Urgență Suceava.



Data recoltării probelor pentru COVID-19: 03.04.2020.



Data confirmării: 07.04.2020.



Data decesului: 23.04.2020.



Comorbidități: sechele AVC, hemiplegie dreaptă, DZ tip II, fibrilație atrială, encefalopatie cronică.



Pacient Spital îngrijiri paliative Ilișești.



11:14 Deces 546 Bărbat, 30 ani din județul Bihor.



Data internării: 10.04.2020 Spitalul Clinic Municipal Oradea- Boli Infecțioase, iar în 17.04.2020 este transferat pe secția ATI.



Data recoltării probelor pentru COVID-19: 09.04.2020.



Data confirmării: 10.04.2020.



Dată deces: 23.04.2020.



Comorbidități: Astm bronsic.



Deces 547 Femeie, 52 ani din județul Prahova.



Persoana se adresează telefonic medicului de familie în data de 17.04.2020 pentru febră, și dureri de spate. Solicită serviciile SAJ, însă refuză deplasarea la spital. În data de 20.04.2020 serviciile SAJ sunt solicitate, pentru resuscitarea persoanei, însă fără succes.



Data recoltării probelor pentru COVID-19: 22.04.2020- probă necroptică.



Data confirmării: 23.04.2020.



Dată deces: 20.04.2020.



Comorbidități: neprecizat.



Deces 548 Femeie, 80 ani din județul Mureș.



Data internarii: 21.04.2020 Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș, iar în 22.04.2020 este transferată pe secția de medicină internă a Spitalului Clinic Județean Mureș.



Data recoltării probelor pentru COVID-19: 22.04.2020.



Data confirmării: 22.04.2020.



Dată deces: 22.04.2020.



Comorbidități: Boală cardiovasculară, IC, HTA, DZ



Deces 549 Bărbat, 26 ani din județul Mureș.



Data internării: 21.04.2020 Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș, iar în 22.04.2020 este transferată pe secția de cardiologie a Spitalul Clinic Județean Mureș.



Data recoltării probelor pentru COVID-19: 22.04.2020.



Data confirmării: 22.04.2020.



Dată deces: 23.04.2020.



Comorbidități: obezitate.



Deces 550 Bărbat, 82 ani din județul Iași.



Data internării: 8.04.2020 Spitalul Municipal de Urgență Pașcani –Secția îngrijiri

paleative, iar în 23.04.2020 este transferat pe secția de ATI.



Data recoltarii probelor pentru COVID-19: 21.04.2020.



Data confirmării: 22.04.2020.



Dată deces: 23.04.2020.



Comorbidități: HTA, DZ



Deces 551 Bărbat, 66 ani din județul Galați.

Data internării: 10.04.2020 Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Galați, iar în 13.04.2020 este transferat pe secția de ATI a Spitalului Județean de Urgență Galați.

Data recoltării probelor pentru COVID-19: 05.04.2020.



Data confirmării: 07.04.2020.



Dată deces: 23.04.2020.



Comorbidități: Parkinson, Hepatită virală tip B, Demență.



Face parte din focarul COVID-19 care evoluează în căminul de bătrâni Galați. După confirmarea din 07.04.2020 a fost izolat în cămin, până când a fost un loc liber în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Galați.



Deces 552 Bărbat, 73 ani din județul Neamț.



Data internării: 10.04.2020 Spitalul Județean Piatra Neamț secția ATI, diagnostic internare penumonie interstitială.



Data recoltării probelor pentru COVID-19: 11.04.2020.



Data confirmarii: 14.04.2020.



Dată deces: 23.04.2020.



Comorbidități: DZ



UPDATE 23 APRILIE

19:30 Deces 542 Bărbat, 57 de ani, din județul Botoșani



Data internării: 30.03.2020 în Spitalul Județean de Urgență Botoșani - Neurologie

Data recoltării probelor pentru COVID-19: 10.04.2020

Data confirmării: 13.04.2020

Data decesului: 23.04.2020

Comorbidități: Afectare hepatică cronică, neuropatie cronică.



Deces 543 Femeie, 63 de ani, din județul Sibiu



Data internării: 12.03.2020 în Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu

Data recoltării probelor pentru COVID-19: 01.04.2020

Data confirmării: 02.04.2020

Data decesului: 23.04.2020

Comorbidități: Diabet zaharat, boală cardiovasculară.



Deces 544 Bărbat, 53 de ani, din județul Ialomița

Data internării: 16.04.2020 în Spitalul Municipal Fetești

Data recoltării probelor pentru COVID-19: 17.04.2020

Data confirmării: 21.04.2020

Data decesului: 23.04.2020

Comorbidități: Boală cardiovasculară.



Deces 545 Bărbat, 64 de ani, din județul Arad

Data internării: 15.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Arad-Secția ATI

Data recoltării probelor pentru COVID-19: 19.04.2020

Data confirmării: 19.04.2020

Data decesului: 23.04.2020

Comorbidități: Obezitate gr. I.

+++

Deces 528 Femeie, 60 ani din județul Vrancea



Data internării: 02.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Focșani - Cardiologie, transferată în 09.04.2020 în Spitalul Municipal Adjud.

Data recoltării probelor pentru COVID: 19: 09.04.2020

Data confirmării: 10.04.2020

Data decesului: 23.04.2020

Comorbidități: Infarct miocardic acut–protezat coronarian, insuficiență mitrală și aortică, diabet zaharat tip II, BPOC.



Deces 529 Femeie, 83 de ani, din județul Dâmbovița, face parte din focarul de COVID-19 din Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice.

Data internării: 17.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Târgoviște

Data recoltării probelor pentru COVID-19: 15.04.2020

Data confirmării: 16.04.2020

Data decesului: 23.04.2020

Comorbidități: HTA, sechele AVC, Parkinson.



Deces 530 Bărbat, 72 ani din județul Suceava

Data internării: 11.03.2020 în Spitalul Județean de Urgență Suceava

Data recoltării probelor pentru COVID-19: 16.04.2020

Data confirmării: 17.04.2020

Data decesului: 18.04.2020

Comorbidități: Diabet zaharat tip I, dializat, HTA, sechele AVC.



Deces 531 Femeie, 72 ani din județul Suceava



Data internării: 06.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Suceava, pentru afecțiune cardiacă (stenoză aortică strânsă). Anterior a stat două zile internată la Spitalul Rădăuți - Secția cardiologie.

Data recoltării probelor pentru COVID-19: 13.04.2020

Data confirmării: 15.04.2020

Data decesului: 18.04.2020

Comorbidități: Afecțiune cardiacă - stenoză aortică strânsă.



Deces 532 Bărbat, 53 ani din județul Suceava



Data internării: 15.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Suceava

Data recoltării probelor pentru COVID-19: 16.04.2020

Data confirmării: 16.04.2020

Data decesului: 18.04.2020

Comorbidități: HTA.



Deces 533 Bărbat, 68 de ani, din județul Suceava.



Data internării: 06.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Suceava

Data recoltării probelor pentru COVID-19: 12.04.2020

Data confirmării: 13.04.2020

Data decesului: 20.04.2020

Comorbidități: fără antecedente patologice documentate.



Deces 534 Bărbat, 71 de ani, din județul Suceava, face parte din focarul COVID -19 de la Căminul de bătrâni.

Data internării: 16.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Suceava

Data recoltării probelor pentru COVID-19: 15.04.2020

Data confirmării: 18.04.2020

Data decesului: 21.04.2020

Comorbidități: ciroză hepatică, DZ tip II.



Deces 535 Bărbat, 72 de ani, din județul Suceava

Data internării: 11.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Suceava

Data recoltării probelor pentru COVID-19: 12.04.2020

Data confirmării: 15.04.2020

Data decesului: 21.04.2020

Comorbidități: AVC sechelar, rinichi unic.



Deces 536 Femeie, 77 de ani, din județul Suceava.

Data internării: 04.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Suceava pentru simptomatologia unui AVC

Data recoltării probelor pentru COVID-19: 10.04.2020

Data confirmării: 11.04.2020

Data decesului: 22.04.2020

Comorbidități: HTA, insuficiență circulatorie cerebrală.



Deces 537 Bărbat, 64 de ani, din județul Suceava

Data internării: 03.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Suceava

Data recoltării probelor pentru COVID-19: 05.04.2020

Data confirmării: 06.04.2020

Data decesului: 18.04.2020

Comorbidități: nevralgie de trigemen.



Deces 538 Femeie, 81 de ani, din județul Cluj



Data internării: 5.04.2020 în Spitalul Municipal Dej cu insuficiență respiratorie acută, pneumonie acută. În 7.04.2020 transfer în Spitalul Județean de Urgență Cluj-Clinica ATI.

Data recoltării probelor pentru COVID-19: 6.04.2020

Data confirmării: 7.04.2020

Data decesului: 22.04.2020

Comorbidități: Insuficienta cardiaca congestiva NIHA III.



Deces 539 Bărbat, 58 de ani, din județul Botoșani.



Data internării: 15.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Botoșani

Data recoltării probelor pentru COVID-19: 16.04.2020

Data confirmării: 17.04.2020

Data decesului: 23.04.2020

Comorbidități: BPOC, pleurezie, insuficiență renală cronică - dializă, în observație pentru neoplasm bronhopulmonar.



Deces 540 Femeie, 30 de ani, din județul Mehedinți



Data decesului: 18.04.2020 la domiciliu, s-au recoltat probe necroptice pentru investigare COVID-19: 21.04.2020

Data confirmării: 21.04.2020

Comorbidități: fără antecedente patologice.

Deces 541 Bărbat, 51 de ani, din județul Suceava

Data decesului: 17.04.2020 la domiciliu, s-au recoltat probe necroptice pentru investigare COVID-19 în 18.04.2020

Data confirmării: 23.04.2020

Comorbidități: fără antecedente patologice cunoscute.

Din 13.04.2020 acuza disfagie, dificultate în respirație, stare de slăbiciune accentuată. Urma tratament la domiciliu cu Klacid și simptomatice.



+++

Deces 525 bărbat, 61 de ani, din județul Timiș.



Data internării: 19.04.2020 Spitalul "Victor Babeș” Timișoara, în 20.04.2020 a fost transferat în Secția ATI (intubat).

Data confirmării: 18.04.2020

Data decesului: 22.04.2020

Comorbidități: Diabet zaharat. hipertensiune arterială, bronhopneumonie.

Deces 526 Bărbat, 56 de ani, județul Mureș

Data internării: 21.04.2020 Spitalul Județean de Urgență Târgu Mureș, în 22.04.2020 a fost transferat în Secția ATI (intubat).

Data confirmării: 22.04.2020

Data decesului: 22.04.2020

Comorbidități: Diabet zaharat. hipertensiune arterială, Parkinson.

Deces 527 Femeie, 82 de ani, județul Timiș

Data internării: 03.04.2020 la Spitalul Județean de Urgență Timișoara – Secția Boli Infecțioase

Data confirmării: 02.04.2020

Data decesului: 23.04.2020

Comorbidități: Hipertensiune arterială. Parkinson.



22 APRILIE

21:39 Deces 520 Bărbat, 39 ani din județul Arad.



Data internării: 08.04.2020 Spitalul Județean de Urgență Arad - Secția ATI (ventilat mecanic).



Data confirmării: 08.04.2020



Data decesului: 22.04.2020.



Comorbidități: Insuficiență renală cronică (dializă). Hidrotorax drept.



Deces 521 Femeie, 56 ani din județul Arad.



Data internării: 16.04.2020 Spitalul Județean de Urgență Arad - Secția ATI.



Data confirmării: 16.04.2020 – Spitalul Județean de Urgență Arad.



Data decesului: 22.04.2020.



Comorbidități: Bronhopneumonie. Obezitate.



Deces 522 Barbat, 60 ani din județul Covasna.



Data internării: 08.04.2020 Spital Boli Infecțioase Sf. Gheorghe - Secția ATI.



Data confirmării: 08.04.2020



Data decesului: 19.04.2020.



Comorbidități: Obezitate. Infarct miocardic sechelar.



Deces 523 Barbat, 87 ani din județul Neamț.



Data internării: 11.04.2020 Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț - Secția Medicală; transfer în 20.04.2020 în Secția ATI (ventilat mecanic).



Data confirmării: 11.04.2020



Data decesului: 22.04.2020.



Comorbidități: Hipertensiune arterial. Insuficiență cardiac congestiva.



Deces 524 Femeie, 74 ani din județul Arad.



Data internării: 10.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Arad - Secția Boli Infecțioase; transfer în Secția ATI.



Data confirmării: 10.04.2020



Data decesului: 22.04.2020.



Comorbidități: Leucemie.



18:40 Deces 517 Bărbat, 51 ani din județul Ialomița.



Data internării: 02.04.2020 Spitalul Orășenesc Țăndărei 04.04.2020 transfer Spital Fetești; 10.04.2020 transfer Spitalul Județean de Urgență Slobozia.



Dată recoltare probă: 03.04.2020.



Data confirmării: 04.04.2020



Data decesului: 22.04.2020.



Comorbidități: Hipertensiune arterială. Diabet zaharat.



Deces 518 Femeie, 52 ani din județul Bacău.



Data internării: 12.04.2020 Spitalul Onești - Secția Boli Infecțioase cu diagnosticul SARI; în 13.04.2020 transferată în Secția ATI.



Dată recoltare probă: 13.04.2020.



Data confirmării: 14.04.2020



Data decesului: 22.04.2020.



Comorbidități: Diabet zaharat.



Deces 519 Femeie, 65 ani din județul Bacău.



Data internării: 21.04.2020 Spitalul Boli Infecțioase Iași - Secția ATI (insuficiență respiratorie acută).



Dată recoltare probă: 20.04.2020.



Data confirmării: 21.04.2020



Data decesului: 22.04.2020.



Comorbidități: Diabet zaharat. Hipertensiune arterială.



16:07 Deces 513 Bărbat, 93 ani din județul Suceava.



Data internării: 08.04.2020 Spitalul Județean de Urgență Suceava.



Data recoltare proba: 16.04.2020 .



Data confirmării: 16.04.2020 .



Data decesului: 20.04.2020 .



Comorbidități: Hipertensiune arterială. Cardiopatie ischemica.



Deces 514 Bărbat, 69 ani din județul Suceava.



Data internării: 14.04.2020 Spitalul Județean de Urgență Suceava.



Data recoltare proba: 14.04.2020 .



Data confirmării: 14.04.2020.



Data decesului: 20.04.2020 .



Comorbidități: Bronhopneumopatie cronica obstructiva. Cord pulmonar cronic.



Deces 515 Bărbat, 58 ani din județul Argeș.



Data internării: 16.04.2020 Spital Pneumoftiziologie Câmpulung Muscel.



Data recoltare proba: 16.04.2020 .



Data confirmării: 17.04.2020



Data decesului: 21.04.2020 .



Comorbidități: Accident vascular sechelar. Tulburare organica de personalitate.



Deces 516 Bărbat, 73 ani din județul Galați.



Data internării: 08.04.2020 Spitalul CFR Galați. Intubat din data de 20.04.2020.



Data recoltare proba: 05.04.2020 .



Data confirmării: 07.04.2020



Data decesului: 21.04.2020 .



Comorbidități: Bronhopenumonie. Boala Parkinson. Demență.



14:38 Deces 508 Bărbat, 62 ani din județul Constanța. Medic



Dată debut: 07.04.2020: febra, tuse, cianoză.



Data internării: 08.04.2020 SJU Constanța – Secția Boli Infecțioase. În data de 11.04.2020 a fost transferat în stare critică la INBI "Matei Balș” – Secția ATI.



Dată recoltare probă: 08.04.2020.



Data confirmării: 08.04.2020



Data decesului: 21.04.2020 .



Comorbidități: Hipertensiune arterială. Diabet zaharat. Obezitate.



Deces 509 Bărbat, 52 ani din județul Bihor.



Data internării: 10.04.2020 Spitalul Clinic Municipal Oradea – Secția ATI.



Dată recoltare probă: 10.04.2020 .



Data confirmării: 10.04.2020.



Data decesului: 22.04.2020 .



Comorbidități: Diabet zaharat. Cardiopatie ischemica. Etilism cronic.



Deces 510 Bărbat, 44 ani din județul Alba.

Data internării: 14.04.2020 Spitalul Clinic Blaj.



Dată recoltare probă: 13.04.2020 .

Data confirmării: 14.04.2020 .



Data decesului: 22.04.2020 .



Comorbidități: Obezitate. Tabagism.



Deces 511 Bărbat, 70 ani din județul Galați.



Data internării: 08.04.2020 Spitalul CFR Galați. Intubat din data de 21.04.2020.



Dată recoltare probă: 07.04.2020 .



Data confirmării: 07.04.2020.



Data decesului: 22.04.2020 .



Comorbidități: Hipertensiune arteriala. Hemoragie digestiva superioara. Hepatopatie.



Deces 512 Bărbat, 49 ani din județul Timiș.



Data internării: 12.04.2020 Spital Municipal Lugoj – Secția Boli Infecțioase. În data de 16.04.2020 a fost transferat în Secția ATI (ventilat mecanic).



Dată recoltare proba: 12.04.2020 .



Data confirmării: 12.04.2020 – Spitalul "Victor Babeș” Timișoara.



Data decesului: 17.04.2020 .



Comorbidități: Insuficiență renală (dializă). Hipertensiune arteriala. Boală coronariană.

10:11 Deces 499 Femeie, 78 ani din București.

Data internării: 04.04.2020 – Spital Militar Central București – ATI.



Dată recoltare: 06.04.2020.



Dată rezultat: 07.04.2020.



Dată deces: 20.04.2020.



Comorbidități: boală cardiovasculară, HTA, obezitate, boala pulmonara cronică



Deces 500 Femeie, 73 ani din București.



Data recoltare: 20.04.2020.

Dată rezultat: 21.04.2020.



Dată internare: 20.04.2020 ATI Spitalul Marius Nasta din București – febra, tuse, dispnee.



Dată deces: 21.04.2020.



Comorbidități: HTA, obezitate.



Deces 501 Bărbat, 81 ani din căminul de bătrâni Galați.



Dată recoltare: 04.04.2020.



Dată rezultat: 05.04.2020.



Data internării: 06.04.2020 – Spitalul de Boli Infecțioase Galați – tuse productiva, agitat, necooperant.



Dată deces:21.04.2020.



Comorbidități: HTA, dementa Altzheimer



Deces 502 Bărbat, 65 ani din județul Timiș.



Dată debut: 30.03.2020 cu tuse, dispnee.



Internare: 30.03-10.04.2020 în Secția de diabet și nutriție a Spitalului Județean de Urgență

Timișoara – se diagnostichează un neoplasm bronhopulmonar de lob superior drept.

10-14.04.2020 este transferat în secția de chirurgie toracică Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara pentru biopsie.



14-17.04.2020 – revine în Spitalul Județean de Urgență Timișoara Secția de diabet și nutritiție.



Dată recoltare: 16.04.2020.



Dată rezultat: 17.04.2020.



Se transferă în data de 18.04.2020 la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara.



Dată deces: 20.04.2020.



Comorbidități: neoplasm bronhopulmonar lob superior drept, HTA gr II, anemie, BPOC sever, astm bronsic.



Deces 503 Femeie, 32 ani din județul Mureș.



Data internării: 04.04.2020 Spitalul Clinic Județean Mureș clinica Pneumologie; transferată în ATI pe 11.04.2020.



Dată recoltare: 05.04.2020.



Dată rezultat: 06.04.2020.



Dată deces: 20.04.2020.



Comorbidități: obezitate.



Face parte din focarul de la Crăciunești, Mureș.



Deces 504 Femeie, 83 ani din județul Timiș.

Dată debut: 20.04.2020- suna la 112 pentru afecțiunea cardiaca de baza.

Dată recoltate: 20.04.2020.



Dată rezultat: 21.04.2020.



Dată deces: 20.04.2020.



Comorbidități: HTA, cardiopatie, insuficienta circulator cerebrala.



Contact cu caz confirmat (soțul).



Deces 505 Femeie, 66 ani din județul Hunedoara.



Data internării: 14.04.2020 – in comă pe Secția ATI a Spitalului Municipal Hunedoara.



Dată recoltare: 15.04.2020.



Dată confirmare: 15.04.2020.



Dată deces: 21.04.2020.



Comorbidități: HTA, obezitate, AVC (posibila cauza a decesului).



Contact cu caz confirmat (soțul).



Deces 506 Femeie, 70 ani din județul Alba.



Contact cu caz confirmat, dializat.



Data confirmării: 18.04.2020.



Dată debut: 17.04.2020 cu subfebră, dispnee.



Dată internare: 18.04.2020 – spital Blaj.



Dată deces: 21.04.2020.



Comorbidități: cardiopatie ischiemica cr, HTA, DZ tip II insulino-dependent, neuropatie

diabetica, boala cronica de rinichi.



Deces 507 Bărbat, 59 ani din județul Botoșani.



Contact cu caz confirmat în spital.



Dată internare: 03.04.2020 Spitalul Județean de Urgență Mavromati- Botoșani.



Dată recoltare: 09.04.2020.



Dată rezultat: 10.04.2020.



Dată deces: 21.04.2020.



Comorbidități: encefalopatie portohepatică, ciroză hepatic decompensate, sechele TBC.



UPDATE 21 APRILIE

17:56 Deces 483 Femeie, 72 ani, mun. Bucuresti.



Data internării: 04.04.2020, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase V. Babeș Bucuresti, sectia ATI.



Data recoltării: 27.03.2020.



Data confirmării: 27.03.2020.



Face parte din focarul de la Clinica de dializă.



Data decesului: 20.04.2020.



Comorbiditati: boala cardiovasculara, DZ tip II, boala renala cronica - pacienta dializata, cataracta, obezitate.



Deces 484 Bărbat, 63 ani, jud. Teleorman.



Data internarii: 15.04.2020 –Spital Rosiorii de Vede.



Transferat în aceeasi zi la Spitalul Victor Babeș Bucuresti în Sectia de ATI.



Data recoltare: 15.04.2020.



Data rezultat: 15.04.2020.



Data deces: 20.04.2020.



Comorbiditati: boala cardiovasculara, DZ tip II.



Deces 485 Bărbat, 88 ani, jud. Galati – Cămin de bătrâni.



Data debut: 17.04.2020.



Data internarii: 17.04.2020 – Spitalul de Boli Infecțioase Galați



Data recoltare: 11.04.2020 – rezultat negativ, apoi recoltat pe 17.04.2020 cu rezultat pozitiv în data de 20.04.2020



Data deces: 21.04.2020



Comorbiditati: boala renala cronică, adenom de prostate, anemie feripriva



Deces 486 Bărbat, 90 ani, jud. Galati Cămin Bătrâni



Data internarii: 11.04.2020 – Spital CFR Galați



Data recoltare: 5.04.2020



Data rezultat: 8.04.2020



Data deces: 21.04.2020



Comorbiditati: afectare cardiaca multipla, dementa



Deces 487 Femeie, 80 ani, jud. Galati Cămin de bătrâni



Data internării: 09-10.04.2020 sectia Medicală II a Spitalului Județean de Urgență Galați



Transferat apoi la Spitalul CFR Galați



Data recoltare: 08.04.2020 si 16.04.2020



Data rezultat: 08.04.2020 si 16.04.2020



Data deces: 21.04.2020



Comorbiditati: Sechele AVC, dementa mixta, boala renala cronica



Deces 488 Barbat, 69 ani, jud. Ilfov



Data internarii: 10.04.2020 – SJU Ilfov – cu Infecție Acută a Căilor Respiratorii Superioare, test rapid Covid negativ, externat la domiciliu cu tratament. Pe 13.04.2020 se interneaza în Spitalul Universitar de Urgență București – intubat, transferat pe 14.04.2020 la Spitalul Colentina in ATI



Data recoltare: 13.04.2020



Data rezultat: 14.04.2020



Data deces: 20.04.2020



Comorbiditati: Sechele AVC, obezitate, HTA, DZ



Deces 489 Bărbat, 52 ani, jud. Neamt



Data internarii: 18.04.2020 – Spital Municipal Roman in ATI



Data recoltare: 19.04.2020



Data rezultat: 19.04.2020



Transferat la Spitalul Județean Piatra Neamț



Data deces: 20.04.2020



Istoric: 08-13.04.2020 a fost internat în Spitalul Orasenesc Tg Neamt pentru afectarea hepatica; in Sectia unde a fost internat a existat un caz pozitiv Covid 19 (posibila expunere)



Comorbiditati: ciroza hepatica virus B, encefalopatie hepatica



Deces 490 Femeie, 84 ani, jud. Neamt



Data internarii: 11.04.2020 – Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț – ATI cu insuficiență respiratorie acută



Istoric de internare 08-23.03.2020 în Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț- Secția medicală pentru boală pulmonară interstițială, cardiopatie ischiemica. În secșie a existat un focar Covid 10. Test recoltat în 25.03.2020 cu rezultat negativ; externată în data de 29.03.2020



Data debut: 09.04.2020 – febra, frison, dificultate la respiratie, tuse, frison



Data internare: 11.04.2020



Data recoltare: 11.04.2020



Data rezultat: 14.04.2020



Data deces: 21.04.2020



11-14.04.2020 a fost internată în Secția ATI , apoi fiind stabilă s-a transferat în secția medicală



Pe data de 21.04.2020 –revine pe ATI cu insuficiențî respiratorie acută



Comorbiditati: boala cardiovasculara, boala hepatica, dementa



Deces 491



Bărbat, 71 ani, jud. Timiș



Data recoltare: 06.04.2020



Data rezultat: 07.04.2020



Data internare: 06.04.2020 Boli Infecțioase Lugoj, transferat pe 08.04.2020 la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timisoara)



Data deces: 21.04.2020



Comorbiditati: dementa mixta, HTA, atrofie cerebrala, boala Altzheimer, Boala Parkinson



Deces 492 Bărbat, 77 ani, jud. Galati Cămin de Bătrăni



Data internarii: 09.04.2020 Spitalul CFR Galati



Data recoltare: 05.04.2020



Data rezultat: 07.04.2020



Data deces: 10.04.2020



Comorbiditati: HTA, fibrilatie atriala cronica, dementa



Deces 493 Femeie, 78 ani, jud. Galati Cămin de Bătrâni



Data internarii: 13.04.2020 – stare de soc, UPU Galati



Data recoltare: 05.04.2020, rezultat negativ;



Data recoltare 13.04.2020 cu rezultat pozitiv



Data deces: 13.04.2020



Comorbiditati: Sechele AVC, casexie, dementa



Deces 494 Femeie, 86 ani, jud. Galati Cămin de Bătrâni



Data internarii: 04.04.2020 Spitalul BI Galati



Data recoltare: 03.04.2020



Data rezultat: 03.04.2020



Data deces: 14.04.2020



Comorbiditati: insuficienta cardiaca congestiva, boal