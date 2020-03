Toate posturile Radio România, alături de alte posturi publice de radio din Europa, au difuzat simultan vineri, la ora 9.45, piesa You’ll never walk alone, cântată de Gerry and The Pacemakers, pentru cei care sunt izolaâi în case.

Mesajul radiourilor publice din întreaga Europă a fost pentru toți oamenii care sunt îndemnați să rămână în case pentru a se apăra de coronavirus. Mesajul comun difuzat de toate posturile publice va fi: "Stai acasă”- asta trebuie să faci în aceste zile. Oriunde te-ai afla, stai acasă și ascultă radioul! Iar radioul ne unește pe toți într-o singură melodie. Pentru că suntem împreună chiar dacă păstrăm distanța”, transmite Radio România. You'll never walk alone este cunoscut mai ales ca imn al clubului englez de fotbal Liverpool.