În prezent, pe baza informațiilor disponibile, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) nu are recomandări împotriva utilizării de ibuprofen.

”Totodată, ne consultăm cu medicii care tratează pacienții cu COVID-19 și nu sunt raportate efecte negative ale ibuprofenului, altele decât efectele adverse obișnuite care limitează utilizarea sa la anumite categorii de bolnavi. OMS nu are date clinice sau populaționale privind acest subiect”, precizează instituția, după ce au circulat informații potrivit cărora ar fi contraindicată folosirea ibuprofenului.

Și US Food and Drug Administration a declarat că nu există dovezi privind efectele negative ale folosirii de ibrupofen de către persoanele infectate cu noul coronavirus. Ibuprofen e comercializat sub mai multe nume, printre care Advin, Motrin, Nurofen.