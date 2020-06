Prof. dr. Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie, și Vlad Mixich, expert în politici de sănătate, răspund cititorilor, într-o întâlnire #deladistanta HotNews, LIVE VIDEO,12:00, despre informare și dezinformare în pandemie.

Profesorul Alexandru Rafila este membru în Consiliul Executiv al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), șeful Laboratorului de Microbiologie, Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș". A fost secretar de stat în Ministerul Sănătății - România.



Vlad Mixich este expert în politici publici de sănătate, lucrează la European Public Health Alliance, a fost Humphrey/Fulbright Fellow la Rollins School of Public Health, a studiat International Health Policy la The London School of Economics and Political Science - LSE și

Medicină Clinică la Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara.



Ce știm despre noul coronavirus, cât este informare și câtă dezinformare este în spațiul public pe această temă, cum va fi viața noastră în contextul amenințărilor la siguranța medicală, vom avea curând un tratament și un vaccin anti-coronavirus, sunt câteva dintre subiectele de discuție.



Dezbaterea live video de la ora 12:00 va fi moderată de jurnalista Clarice Dinu, HotNews.ro, care îi va avea ca invitați pe ziariștii - Mădălina Olariu, Ziarul de Iași, corespondent PressHub, Vitalie Călugăreanu, Report.md, Deutsche Welle. Dezbaterea va fi transmisă LIVE pe conturile de Facebook și YouTube ale HotNews.ro.