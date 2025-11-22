Dacă nu disecăm trecutul, nu avem șansa de a înțelege viitorul.

Creditat în sondaje cu doar câteva puncte procentuale, Călin Georgescu a ieșit primul în alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024, în primul tur. O figură publică, până atunci considerată marginală, Georgescu s-a transformat rapid într-un candidat susținut de un val copleșitor de mesaje pe rețelele sociale, care îl prezenta aproape ca pe o figură mesianică pe TikTok, Facebook, YouTube și alte platforme.

În același timp, partidele mari derulau, pe bani mulți, campanii extinse în online - etichetate cu hagtaguri pretins apolitice, deoarece TikTok interzicea, oficial, publicitatea politică. (V. investigația Snoop Campania PNL ajunsă să-l susțină pe Călin Georgescu pe Tik-Tok a fost ideea lui Rareș Bogdan)

În contrast, Georgescu a afirmat în repetate rânduri că nu a cheltuit niciun ban pentru campania electorală. Semnale cu privire la aceste practice fuseseră deja transmise de organizații precum Expert Forum chiar înainte de începerea perioadei oficiale a campaniei electorale (18 noiembrie), cu o săptămână înainte de ziua alegerilor.

Amestecul de discursuri mistice, suveraniste și conspiraționiste în discursul lui Georgescu a jucat un rol major, astfel de narațiuni au ecou puternic în cei care se simt atrași de extreme (atât de stânga, cât și de dreapta). (Vezi detalii despre ce s-a întâmplat în prima campanie - Radu, 2024).

Cu toate că a trecut un an de la anularea în premieră a alegerilor, unda de șoc nu s-a stins, în timp ce manipularea continuă pe platforme.

Comportamentul inautentic coordonat (CIB), forma sa de astroturfing și FIMI

CIB și astroturfingul au fost identificate printre motivele pe care Curtea Constituțională și-a bazat decizia de anulare a alegerilor, însă acestea rămân în continuare foarte active pe platforme.

Ce înseamnă CIB? Comportamentul inautentic coordonat a fost definit de Meta drept acele „campanii coordonate care urmăresc să manipuleze dezbaterea publică”, iar una dintre formele sale, astroturfing, creează „iluzia unui sprijin larg pentru un produs, o politică sau un concept, când în realitate există doar un sprijin limitat”. (Chan apud Preoteasa, 2025)

Ce înseamnă FIMI? Manipularea și interferențele informaționale străine (FIMI) sunt descrise ca un model de comportament în mare parte legal, care amenință sau are potențialul de a afecta negativ valorile, procedurile și procesele politice. O astfel de activitate are un caracter manipulator, fiind desfășurată în mod intenționat și coordonat, de către actori statali și nestatali, inclusiv agenții lor din interiorul și din afara teritoriului propriu. Combaterea FIMI se află în centrul preocupărilor fact-chekerilor în Europa de Est (a se vedea 2025, 7-8 noiembrie, Dezvăluie adevărul - Conferința verificatorilor de fapte din Parteneriatul estic). Cu toate acestea, FIMI rămâne puțin discutată în sfera publică românească. Strategia națională de apărare, prezentată public de Președinție, conține câteva puncte legate de FIMI, însă referirile sunt destul de generice și nu ajung la fondul problemei.

CIB în contextul electoral

În analiza rețelelor, CIB este identificat de obicei prin două dimensiuni principale:

Modele temporale: Analiza marcajelor temporale examinează momentul în care o anumită postare sau un anumit conținut este distribuit pe conturi. Dacă o postare este distribuită de un număr mare de conturi în câteva secunde sau minute, probabilitatea ca acesta să fie un comportament uman organic este extrem de redusă. O astfel de amplificare ultra-rapidă și sincronizată indică de obicei automatizarea (boți, scripturi) sau programe de postare orchestrate centralizat. Acești paramentri sunt cei mai puternici indicatori ai unui comportament coordonat, în opoziție cu cel spontan.

Indicatori de coordonare a rețelei (1.2. Analiza nodurilor )

Analiza nodurilor examinează modul în care interacționează conturile și dacă acestea formează structuri care indică o activitate organizată. Dacă mai multe conturi postează în mod repetat același conținut, în același timp, folosind aceleași hashtag-uri, link-uri sau formulări, acestea formează grupuri de coordonare. Aceste grupuri (sau „noduri”) pot prezenta tipare precum administratori comuni, rutine de postare sincronizate, amprente comportamentale identice sau bucle de amplificare reciprocă. Când anomaliile de timp (1.1) se aliniază cu grupurile de coordonare (1.2), probabilitatea crește ca acele distribuiri să fie manipulate (coordonate)

Acțiuni umane vs. acțiuni manipulate

Acțiunile umane apar de obicei neregulate: ore de postare diferite, modele de implicare variate, întârzieri naturale și limbaj divers.

Manipularea sau fabricarea prezintă o sincronizare ridicată, repetiții și modele structurale care nu apar în mod natural în rețelele umane.



CIB a fost identificat înainte de șocul care a dus la invalidare, dar nu a fost oprit.



Expert Forum a menționat în lucrarea sa de cercetare de la mijlocul lunii noiembrie, care a monitorizat intervalul ianuarie-noiembrie 2024:

„Georgescu (...) a obținut în ultimele două luni viralitatea construită de primii trei candidați în 11 luni”. Unele dintre motivele enumerate de Expert Forum:

campania care a utilizat hashtagul #balanceandverticality a avut 2,4 milioane de vizualizări, în care influențatorii l-au descris pe Călin

Georgescu conform unui script copiat-lipit, fără a-l numi, dar folosind propriile caracterizări.

Georgescu conform unui script copiat-lipit, fără a-l numi, dar folosind propriile caracterizări. Urmând modelul campaniei Stoianoglo, au existat influenceri români fără afinitate pentru politică, adică cu conținut exclusiv despre modă, machiaj, divertisment, care au început să posteze sub un singur hashtag, fără a numi candidatul destinat.

Campania îl promova pe Călin Georgescu sub hashtagul #echilibrusiverticalitate și se baza pe ideea unui președinte care crede în neutralitate, verticalitate, practic reciclând mesajele lui Georgescu din campania TikTok din septembrie 2024 până pe 18 noiembrie, #calingeorgescu a câștigat 120 de milioane de followeri.

Dovezi ale campaniei de promovare coordonate (expuse înainte de 24 noiembrie 2024):

Trafic exagerat fără un număr relevant de urmăritori înainte de ultimele 2 luni: de la 31 800 de urmăritori la 154 900 în noiembrie

150 de milioane de vizualizări sunt generate obsesiv doar în jurul hashtagului #calingeorgescu

ideea principală era pacea (cu sensul de capitulare).

(Vezi analiza Expert Forum, 2024, 18 noiembrie, De la outsider la contender: Ascensiunea lui Călin Georgescu în sondaje)

CIB a continuat în alegerile repetate



Alegerile repetate din mai 2025 au fost organizate într-un climat de coordonare încă foarte activă pe Tik-Tok a comportamentului neautentic, fapt evidențiat de lucrări de investigație și cercetare.

Proiectul Prompt a realizat propria analiză, deoarece atenția acordată alegerilor din România a scos la iveală tehnicile de manipulare utilizate în rețelele de socializare. Un set de 164.762 de postări publice pe Facebook legate de alegerile din România (1 ianuarie

2024 – 6 mai 2025) a fost analizat folosind CooRTweet pentru a detecta comportamentul coordonat. 97 de grupuri de conturi au prezentat semne de CIB. (evidențiate prin următorii indicatori: min_participation: time_window: 10 secunde; edge_weight: 0,9 (filtru cuantil); subgraph: 1 (accent pe coordonare puternică).

Rezultatele complete ale analizei: în primul raport narativ Prompt #1



Explicație:

A se vedea, de asemenea, rezultatele parțiale ale analizei publicate în mai 2025: Prompt Research Comportamentul neautentic coordonat apare din nou în repetarea alegerilor din România)

Fiecare rând reprezintă o comunitate - un grup de conturi, pagini sau entități care prezintă un anumit model de activitate coordonată.Coloanele includ indicatori utilizați pentru a detecta coordonarea, pe baza sincronizării, structurii și suprapunerii conținutului. Numerele din coloana Comunitate (de exemplu, 2, 42, 8…) sunt ID-uri atribuite grupurilor de conturi. Timpul mediu între acțiuni (de exemplu, postări, retweeturi, aprecieri) în cadrul acelei comunități. Valori mici (de exemplu, 0,5 secunde) → conturile acționează aproape simultan → semn puternic de automatizare sau coordonare strânsă. Valori ridicate (4-6 secunde) → încă rapide, dar mai puțin sincronizate → pot indica un comportament semi-automatizat sau asistat de om. Interpretare: Comunitatea 4 (0,50 s) și 42 (0,95 s) sunt foarte coordonate. Comunitatea 2 (5,74 secunde) și 1 (5,47 secunde) – deși mai lente, timpul este neobișnuit de apropiat pentru activitatea utilizatorilor umani.

Prompt a continuat să analizeze corpusul relevant din spațiul media românesc și, de asemenea, din alegerile din Moldova. Concluziile vor fi prezentate într-o serie de articole care vor fi publicate, în română și enlgeză, în această secțiune. Urmează în curând Raportul Prompt #2.

