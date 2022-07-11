Pe data de 1 august, compania Hidroelectrica a demarat procesul de golire a lacului de acumulare Vidraru, motivul fiind efectuarea lucrărilor de retehnologizare a Amenajării Hidroenergetice Vidraru.

Astfel de lucrări nu s-au mai făcut de circa 60 de ani, iar evenimentul a dat naștere la sute de clipuri false, în special pe TikTik, despre ce se află, de fapt, în spatele lucrărilor.

Anterior demarării lucrărilor, Primăria Municipiului Curtea de Argeș, județ unde este Lacul Vidraru, anunța că operațiune este necesară pentru realizarea intervențiilor tehnice asupra echipamentelor hidromecanice ale barajului, având drept scop punerea în siguranță a întregii amenajări hidroenergetice și asigurarea funcționării acesteia pentru un nou ciclu de viață.

Golirea lacului se va desfășura în perioada 1 august 2025 – 28 februarie 2026, în mai multe etape succesive. În fazele finale ale procesului, debitele vor fi evacuate controlat în aval, în albia râului Argeș, cu valori cuprinse între 20 și 47 mc/s.

Acțiunea se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Apelor (art. 66), fiind avizată de Apele Române, prin adresa nr. DMLH 10939/06.05.2025, beneficiind de Acordul de Mediu nr. 7/11.07.2022, emis de Agenția pentru Protecția Mediului.

Conspiraționiștii n-au stat pe margine

Pe TikTok, rețeaua chinezească deja cunoscută pentru lejeritatea și rapiditatea cu care răspândește informații false, mincinoase și, mai nou, generate cu AI, abundă în aceste zile de clipuri în care golirea Lacului Vidraru ascunde alte "interese".

De la aurul găsit pe fundul lacului, la cum francezii ("dușmanii" extemiștilor din România) duc la ei în țară nămolul sau îmbuteliază apa pentru a o vinde la suprapreț, rețeaua socială permite și "încurajează" rostogolirea acestor așa-zise "informații".

Alte clipuri, generate tot de AI, induc ideea unui oraș subacvatic.

Deși clipurile sunt ușor de recunoscut ca fiind false, adună mii de aprecieri, comentarii și distribuiri, iar autorităților le-au luat câteva săptămâni să iasă public și să dezmintă dezinformările.

Ministrul Energiei vrea să calmeze spiritile prin glumițe

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat pentru Antena 3 CNN, că a văzut și el acele deepfake-uri și teorii conspiraționiste "semi-reptiliene, ca să nu le spun altcumva, în care se golea lacul pentru a scoate aurul și a-l da francezilor".

El numește clipurile "niște aberații cât casa”, adăugând că golirea lacului este necesară pentru lucrările de înlocuire a vanelor de captare a apei și a tuturor mecanismelor hidrotehnice, care nu au fost schimbate în ultimii 60 de ani.

După finalizarea lucrărilor, hidrocentrala de la Vidraru va mai funcționa încă 40 de ani, cu o capacitate instalată de 220 de megawați și o producție anuală estimată de 400 GWh de energie curată.

Hidroelectrica promite mai multă transparență

Hidroelectrica promite că va publica periodic imagini cu stadiul lucrărilor, care costă 188 de milioane de euro, pentru a mai diminua din informațiile false.

Potrivit monitorizării făcute de EURACTIV România, de pe 1 august și până pe 20 august, Hidroelectrica nu a avut nicio postare pe rețelele sociale legată de lucrări.

Apele Române n-au suflat o vorbă

Ne-am uitat și pe paginile celor de la Apele Române, care în perioada 1-20 august nu au avut nicio comunicare despre lucrări.

Despre Vidraru

Construirea barajului Vidraru a durat cinci ani și jumătate, începând în anul 1960. Pentru această realizare au fost necesare 42 km de tunel subteran, au fost excavate 1.768.000 de m3 de rocă, din care aproximativ 1 milion în subteran, s-au turnat 930.000 m3 de beton din care 400.000 de m3 în subteran și, de asemenea, au fost instalate 6300 de tone de echipament electromecanic.

La data de finalizare, acesta s-a situat, măsurat la înălțime, pe locul 8 în Europa și pe locul al 20-lea în lume.

De la orașul Curtea de Argeș venind spre DN1 (comuna Cârțișoara, SB), drumul care trece prin fața uzinei hidroenergetice Vidraru, pe baraj, urmat prin dreapta lacului Vidraru este spectaculosul Transfăgărășan (DN7C).

Lacul Vidraru a fost creat pentru producția de energie electrică, irigații și prevenirea inundațiilor, însă este folosit și pentru recreere, turism și sporturi.

