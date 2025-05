O analiză tehnică temeinică a realizat, Codruț Sebastian Neguț, care a studiat Visual Communications la Birmingham City University. Analiza sa este recomandată și de Codruța Simina, un cunoscut expert în fact-checking și combaterea dezinformării, autoarea newsletterului Misreport.

"În scandalul curent, mi-am dat seama că sunt printre puținii oameni din România cu expertiza necesară pentru a analiza în mod profesionist dacă o imagine este reală sau falsificată. Am studiat Comunicare Vizuală și lucrez cu retuș digital complex de peste 10 ani.



Am analizat comparativ două dintre imaginile publicate de Elena Lasconi: una cu Victor Ponta și una cu Nicușor Dan, aparent realizate în același cadru. Concluzia la care am ajuns este clară: avem de-a face cu o singură imagine master, modificată digital pentru a părea două fotografii diferite. În imaginea cu Nicușor Dan, el a fost cel mai probabil introdus artificial, iar mașina din stânga a fost ștearsă digital. Iată câteva dintre dovezile evidente:



1. Crop-ul și ușoarea "strivire" a imaginii lui Nicușor Dan au fost modificate strategic pentru a ascunde faptul că mașina nu era prezentă în original.



2. Zgomotul de imagine este natural în fotografia cu Ponta, dar curățat digital în cea cu Nicușor Dan – o metodă folosită frecvent pentru a masca intervențiile.



3. O plantă din prim-plan, care în mod normal ar fi trebuit să acopere parțial fața lui Nicușor Dan, lipsește complet în acea imagine – semn că a fost eliminată intenționat.



4. Frunzele din dreapta sunt identice, la pixel, în ambele imagini. Fără un trepied și fotografiere simultană, acest lucru ar fi imposibil, mai ales dacă între cadre a trecut ceva timp. TOTODATĂ, plantele par că se mișcă agresiv! dar DOAR planta care acopera mașina lui Ponta, dovada că umplerea generativă a schimbat complet planta aceea (de aici și diferența majoră de poziție care te-ai aștepta să existe și în dreapta imaginii)



5. Reflexia din colțul stânga-jos, care apare pe mașina lui Ponta, a fost luată în calcul de către generarea automată (probabil cu generative fill) și reinterpretată drept "lumini în fundal" în poza cu Nicușor Dan.



6. Zona cu gardul unde era imaginea lui Ponta din imaginea cu Nicușor Dan este complet lipsită de detalii – algoritmul nu a reușit să creeze acolo un fundal coerent, motiv pentru care a fost mascată.



Concluzie: Pentru a crea impresia a două imagini diferite, autorii au operat modificări evidente: diferențe de crop, de culoare (una color, una alb-negru), una e un pic mai strivită decât cealaltă și intervenții digitale punctuale. Sunt destul de sigur că este o fotografie unică, modificată în două variante.



Pot intra în mai multe detalii tehnice dacă este nevoie și mă ofer voluntar să susțin această analiză în fața presei sau într-o emisiune TV, dacă se dorește o explicație completă. Am transmis deja toate informațiile acestea către Digi24."