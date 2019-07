În Republica Moldova, cancerul de col uterin este al doilea, după cel mamar, care afectează mii de femei. Pentru a diminua numărul îmbolnăvirilor, autoritățile propun imunizarea împotriva virusului HPV, dar subiectul a atras critici anti-vacciniște.

În Republica Moldova, cancerul de col uterin este al doilea, după cel mamar, care afectează mii de femei. În ultimul deceniu, în medie, câte aproximativ 300 de femei sunt depistate anual cu această formă de cancer. Aproape jumătate dintre ele mor, deoarece sunt depistate tardiv, arată statisticile Institutului Oncologic. Pentru a diminua numărul îmbolnăvirilor, autoritățile din sănătate propun ca imunizarea împotriva virusului Papilloma Uman (HPV), considerată una dintre cele mai eficiente metode de prevenire a acestei maladii, să fie inclusă în Programul Național de Imunizări. Asta ar însemna că serul ar putea deveni obligatoriu și va fi administrat fetițelor cu vârsta cuprinsă între 10 și 14 ani. Proiectul unei hotărâri de Guvern în acest sens este supus acum dezbaterilor publice.

Deoarece subiectul este unul foarte sensibil, ca de obicei, a atras criticile anti-vacciniștilor și a oferit motiv de speculații. Comentariile anti-vaccin au început să curgă pe rețelele sociale, iar un site obscur a publicat o știre, făcând referință la postarea unui blogeer, care afirmă că Alianța Globală pentru Vaccinuri și Imunizare (GAVI), care a oferit suport Moldovei pentru demararea imunizărilor împotriva Virusului Papilloma, ar avea drept scop „reducerea populației în statele sărace prin vaccinare”. De ce? Pentru că aceasta este finanțată de Fundația lui Bill și a Melindei Gates, care ar urmări același scop. Total fals!

Am solicitat responsabililor din domeniul imunizării din Republica Moldova să ne explice ce reprezintă vaccinul anti HPV, cât de sigur este și care este eficiența acestuia împotriva maladiei. De ce anume adolescentele în vârstă de 10 ani trebuie imunizate și ce spune experiența internațională?

Alexei Ceban, medic epidemiolog în domeniul profilaxiei specifice la Agenția Națională pentru Sănătate Publică susține că declarațiile precum că GAVI și-a propus drept scop lichidarea populației țărilor sărace imunizându-le, sunt absurde. Organizația, care într-adevăr este sprijinită financiar și de fundația miliardarului american Bill Gates, are drept scop ajutorarea țărilor în care sistemele de sănătate sunt finanțate prost sau deloc, iar procesul de acordare a banilor este unul transparent și cunoscut de toată lumea. Organizația, potrivit lui Alexei Ceban, a sprijinit financiar Moldova la procurarea vaccinurilor anti HPV în anii precedenți și i-a oferit posibilitatea să le cumpere la un preț preferențial până în 2025. Din acest an însă, statul va trebui să se descurce pe cont propriu.

„Noi nu mai suntem țară eligibilă pentru GAVI și totuși organizația ne ajută să procurăm acest vaccin la un preț de 4,6 dolari doza, pe când pe piața internațională, Serbia sau Macedonia, de exemplu, cumpără același vaccin cu aproximativ 70 de dolari doza. Noi plătim practic de 20 de ori mai ieftin pentru un vaccin de calitate, care salvează vieți. Fundația lui Bill Gates sponsorizează mai multe organizații internaționale și asta nu e un secret. Vaccinul și-a demonstrat eficiența. El este supus unor teste foarte riguroase de către Comisia Globală pentru Siguranța Vaccinurilor, Agenția Europeană a Medicamentului, Organizația Mondială a Sănătății, UNICEF. Studiile privind eficiența vaccinurilor au fost realizate de cercetători din Canada și Australia și acestea au demonstrat că fetițele vaccinate împotriva HPV au nivelul fertilității cu 13% mai mare decât cele nevaccinate”.

Ceban mai spune că e aberant să afirmi că GAVI și Fundația lui Gates și-au propus să scadă, prin vaccinare, populația țărilor sărace. Natalitatea populației pe glob este influențată de alte procese, iar Moldova nu este o excepție. Ca să poți vedea dacă există sau nu o legătură a vaccinului cu problemele de fertilitate, ar trebui să se facă o comparație între două grupuri de persoane – imunizate și neimunizate. Specialistul spune însă că până acum în Moldova nu au fost înregistrate efecte adverse ale vaccinului, cu excepția febrilității, dar fără consecințe asupra sănătății.

„Noi, în 2010-2011, am vaccinat 6.300 de fetițe cu Gardasil, același Gardasil cu care imunizăm acum. Am căutat și am găsit acum că aceste femei sunt mame. Asta arată că studiile nu ne induc în eroare. Se poate face și o investigație jurnalistică, dacă persoanele care distribuie aceste falsuri doresc și ele să le vorbească despre reacțiile adverse. Noi am imunizat acum fetițele născute în anii 2007, 2008 și 2009 și nu am înregistrat niciun eveniment advers, cu excepția febrilității, ceea ce este un lucru foarte îmbucurător”.

Până acum, imunizate împotriva virusului Papilloma Uman au fost în jur de 30 de mii de adolescente, acoperirea vaccinală fiind de aproximativ 70% pentru prima doză de vaccin. Specialistul recunoaște că celelalte 30% sunt mai greu de acoperit anume din considerentul răspândirii informațiilor false și a miturilor despre vaccinuri.

Vaccinul anti HPV este administrat în două doze și se face la o distanță de jumătate de an adolescentelor care încă nu au început viața sexuală, de la vârsta de 9 ani. Pentru imunizare nu este nevoie de o pregătire specială. Este important ca fetițele să nu sufere de maladii acute și să nu aibă febră. După imunizare, pacienta trebuie să fie supravegheată timp de 20-30 de minute pentru a evita orice fel de reacții, inclusiv leșin, după care este liberă să plece acasă.

Vaccinul anti HPV protejează femeile împotriva tipurilor 6, 11, 16 și 18 ale virusului. Sunt cele mai agresive tipuri de virus. Subtipurile 6 și 11 sunt responsabile de apariția a 90% dintre toate condiloamele genitale (negii genitali), iar subtipurile 16 și 18 – de apariția a 70 la sută dintre toate cancerele de col uterin și infecțiile HPV.

Veronica Ciobanu, medic oncolog ginecolog și vicedirector al Centrului Consultativ Diagnostic al Institutului Oncologic afirmă că numărul cazurilor noi de cancer de col uterin înregistrate în ultimul deceniu se menține constant. De la an la an, aproximativ 300-400 de femei sunt depistate cu această maladie.

Chiar dacă este unul dintre tipurile de cancer vizibile și poate fi depistat mai ușor, aproape jumătate dintre femeile bolnave mor din cauza lui. Se întâmplă deoarece acest tip de cancer este silențios, nu dă semne în toți cei aproximativ zece ani de dezvoltare lentă, iar femeile nu respectă recomandările de a face controale de prevenire.





„Anual se înregistrează 1000 de cazuri de cancer mamar. El este urmat de cancerul cervical cu aproximativ 300 de cazuri noi înregistrate anual. În stadiul 1 se adresează în jur de 30% dintre paciente. Restul se adresează în stadii avansate – 2 și 3. Pentru cancerul de col uterin este un stadiu avansat, pentru că e un organ vizual. Când o femeie merge la ginecolog, în valve se vede colul uterin și e foarte dureros că noi îl depistăm în stadiul 2-3. În al doilea rând pacientele nu știu că sunt programe de scrineeng și o dată la trei ani să fie efectuat testul Papanicolau, care se face începând cu vârsta de 25 de ani până la 61. Unele nici nu știu că există un asemenea test. În general, factorii de risc pentru apariția cancerului cervical este persistența virusului papilloma uman”.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, pentru prevenirea și controlul cancerului de col uterin se recomandă ca sistemele de sănătate să treacă prin trei etape de prevenire: primară, secundară și terțiară.

În prevenirea primară se recomandă imunizarea adolescentelor cu vârste cuprinse între 9 și 13 ani împotriva HPV, să se facă educație privind modul sănătos de viață și educație sexuală.

În cea de-a doua etapă, care vizează femeile după 30 de ani, este important să se efectueze testarea la cele mai riscante tipuri de virus – 16 și 18, precum și tratamentul în cazuri necesare.

În prevenirea terțiară se face screening tuturor femeilor, la necesitate, precum și tratament.

Serul anti HPV urmează să fie al 10-lea vaccin obligatoriu, introdus în Calendarul vaccinărilor din Republica Moldova. Ministerul Sănătății susține că a analizat rezultatele introducerii acestui vaccin în Calendarul imunizărilor, iar efectele par îmbucurătoare: în cazul înregistrării unei acoperiri de 80%, vor fi economisiți anual 264.000 de dolari, salvând 2.158 ani/viață.

„Cancerul de col uterin ocupă locul trei printre cancerele la femei în țara noastră și locul întâi printre cancerele femeilor cu vârsta de 15-44 de ani. Peste 90% din cazurile de cancer de col uterin sunt cauzate de tipurile oncogene a Papilomavirusului uman (HPV). În anul 2006 au fost licențiate 2 vaccinuri care previn sigur infectarea cu Papilomavirusul uman cu o eficiență de 90-97% față de 5 tipuri oncogene dominante ale acestui virus. La finele anului 2018, vaccinurile date au fost implementate în 86 țări ale lumii, 37 din 53 state din Regiunea Europeană a Organizației Mondiale a Sănătății”, se menționează în nota Informativă anexată proiectului de hotărâre.

Cererea Republicii Moldova de a introduce vaccinul împotriva HPV în lista celor recomandate de către stat a fost aprobată prin decizia Comitetului GAVI din 12 mai 2017. Pentru implementarea lui, țara a beneficiat gratuit de 66.200 doze de vaccin HPV tetravalent Gardasil pentru vaccinarea a câte 15 mii fete cu vârsta de 10 ani din 2 cohorte de vârsta. Vaccinarea contra infecției cu HPV a demarat pe 7 decembrie 2017 pentru fetele cu vârsta de 10 ani, iar din luna mai 2018, vaccinările au fost inițiate fetelor născute în anul 2008. Dintre cele 30 mii fete care corespundeau grupelor de vârstă au fost vaccinate cu prima doză 78%, iar cu două doze - 64,2%. Vaccinul HPV a fost introdus ca opțional în calendarul imunizărilor pe 7 decembrie 2017.

În anii 2017-2018, Moldova a beneficiat gratis de vaccinul Gardasil împotriva HVP prin intermediul Alianța Globală de Vaccinări și Imunizări. Acesta a fost procurat de UNICEF, la un preț preferențial de 4,6 dolari per doză. Din 2019, țara va trebui să procure singură vaccinul, urmând totodată ca acesta să fie introdus în Programul Obligatoriu de Imunizări. Moldova va beneficia în continuare de un preț preferențial de 4,6 dolari pentru o doză până în anul 2025.

Vaccinurile anti HPV sunt implementate în 86 țări ale lumii și în 37 din 53 de state din Regiunea Europeană a Organizației Mondiale a Sănătății. Australia se presupune că va fi prima țară din lume care va eradica cancerul de col uterin, datorită unei acoperiri mari a vaccinării, iar în unele state se discută despre introducerea vacccinului și pentru băieți, întrucât aceștia nu sunt protejați deloc împotriva virusului, ceea ce duce la o creștere necontrolată a cancerului la gât.

