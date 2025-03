Numeroase videoclipuri în care se vorbește despre cum președintele interimar Ilie Bolojan ”a furat un TIR în anii ’90” sunt rostogolite pe platforma chinezească TikTok de când acesta și-a început mandatul la Cotroceni.

Sute de conturi distribuie această informație falsă, conform căreia Ilie Bolojan ar fi fost șofer de TIR și ar fi fugit cu camionul, iar ulterior a fost căutat de Interpol, ”găsit și făcut pachet acasă”. Informația a fost dezmințită chiar de președintele interimar Bolojan, inclusiv la Sorin Roșca Stănescu, unul dintre cei care au rulat această informație, potrivit G4Media.

Deși unii utilizatori au revenit pe TikTok spunând că au transmis o informație falsă, pe rețeaua chinezească rulează și continuă să fie virale clipurile inițiale. Mai mult, dezinformarea merge până într-acolo încât au apărut video generat cu inteligenția artificială în care Bolojan Acest zvon a fost demontat în 19 februarie de redacția Factual.ro, specializată în verificarea informațiilor despre politicieni și din social media. Aceștia au demonstrat că Ilie Bolojan nu a fost ”șoferul de TIR care a fost urmărit de Interpol”. Totuși, acest lucru nu îi oprește pe utilizatorii români de TikTok să împrăștie în continuare informația falsă.

Cel mai viral videoclip pe acest subiect este o secvență tăiată din emisiunea Ancăi Alexandrescu de pe Realitatea Plus, care îi face propagandă candidatului pro-rus Călin Georgescu, și în care aceasta îl ironizează pe Ilie Bolojan și îi cere să iasă în față și ”să spună că nu el este șoferul care a fugit cu TIR-ul”, pentru a „arăta” oamenilor adevărul. Videoclipul are peste 164.000 de vizionări și în jur de 9.000 de like-uri, iar pagina pe care este postată are numai videoclipuri care îl ironizează pe Ilie Bolojan.

Un alt videoclip destul de popular pe platforma chinezească, ce a strâns puțin peste 26.000 de vizionări, îl găsește pe Sorin Roșca Stănescu care susține că Bolojan a fost șofer pe un camion de marfă în Germania, a dispărut cu camionul și a fost căutat de Interpol în întreaga lume, iar mai apoi a fost găsit de Interpol, "făcut pachet și trimis înapoi în țară”. Mai multe videoclipuri cu secvențe din declarația lui Sorin Roșca Stănescu au fost preluate de către oameni și încărcate și pe alte rețele, precum Facebook, iar unele dintre videoclipuri au strâns peste 6.000 de distribuiri și zeci de mii de vizionări.

Ulterior, Sorin Roșca Stănescu a revenit asupra declarațiilor sale și a susținut că a fost sunat de Ilie Bolojan care a dezmințit acuzațiile aduse. Totuși, pe rețelele sociale continuă să apară și să fie distribuite videoclipuri cu declarațiile inițiale ale lui Sorin Roșca Stănescu, cât și diferite postări ale oamenilor în care îl acuză pe Bolojan de furtul camionului.

Tot pe TikTok circulă și un videoclip realizat cu inteligența artificială, care îl surprinde pe Ilie Bolojan la volanul unui camion. De menționat că postarea realizată cu AI în care Bolojan conduce un camion este marcată drept "Paid partnership”. Conform TikTok, eticheta de "Paid partnership” apare atunci când este postat conținut de brand în numele unei alte companii.

De asemenea, tot pe platforma chinezească este încărcat un videoclip în care Florin Salam cântă lângă un bărbat chel care trage cu un pistol în timp ce dansează. Peste videoclip este atașat atât numele lui Bolojan, cât și textul "Uitați cine conduce România acum! Ne merităm soarta!”. Postarea a fost publicată de către un cont de TikTok ce conține videoclipuri de susținere pentru Călin Georgescu.