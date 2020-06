Klaus Iohannis a anunțat că în săptămânile următoare vor avea loc consultări privind legile Justiției, iar Guvernul va veni cu inițiativă legislativă.

”Am urmărit, poate și dumneavoastră ați văzut, în spațiul public a început o discuție ciudată. În PSD, și între PSD și sateliții PSD, încep să își plătească polițe. Au fost câteva așa-numite dezvăluiri din perioada când PSD a atacat violent justiția, când PSD a atacat violent legile justiției”, a declarat miercuri președintele Klaus Iohannis, după o întâlnire cu premierul Ludovic Orban.

Reamintind că o parte din atacuri au fost oprite și că la referendumul pentru Justiție de anul trecut românii și au spus clar ”STOP!” acestei proceduri de ”măcelărire a legilor Justiției, care fusese inițiată și continuată de PSD, șeful statului a spus că e timpul ca aceste legi să fie reparate.

”PSD a încercat să pună piciorul pe justiție! PSD este partidul care încearcă, a încercat, încearcă să frângă independența Justiției. Or așa ceva nu se poate! Faptul că acum au început unii cu alții să își plătească polițe este o chestiune care ține, poate, de cancan. Dar pentru omul de rând și pentru România nu iese nimic de aici. Fapt este că aceste legi ale justiției trebuie reparate”, a spus președintele, adăugând că a discutat chestiunea cu premierul Ludovic Orban.

”Este nevoie de un pas hotărât și curajos. Guvernul va veni cu inițiativă legislativă pentru a repara legile justiției. Trebuie să ducem la bun sfârșit, dragi români, ceea ce am început acum un an de zile, la referendum, când am oprit această măcelărire a legilor justiției. Dar ele sunt în funcțiune și sunt imperfecte. Trebuie continuată această procedură. Așadar, în săptămânile următoare vor avea loc consultări. Și eu voi avea consultări cu specialiști din domeniul justiției, cu politicieni. Guvernul va lucra la proiecte de legi și vor fi înaintate Parlamentului pentru a fi reparate aceste legi ale Justiției, pentru a fi în conformitate cu ceea ce, în definitiv, doresc românii și s-au exprimat foarte clar la referendum”, a subliniat Iohannis.

Vremea ”sincerității”

Foștii membri ai Justiției Ana Birchall și Tudorel Toader, dar și fostul premier Viorica Dăncilă au vorbit în ultimele zile de presiunile exercitate de Liviu Dragnea și de Călin Popescu Tăriceanu pentru modificarea Legilor Justiției.

Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader a vorbit într-un interviu acordat lui Ion Cristoiu despre presiunile PSD pentru mutilarea legislației penale. Întrebat dacă fostul lider PSD Liviu Dragnea a fost cel care își dorea cu adevărat aceste modificări, Toader a explicat că i s-a cerut „insistent” să promoveze OUG pentru modificarea Codului Penal: ”O dată am avut o întrevedere de patru ore și jumătate, la vârful vârfului”, relatează Adevărul.ro.