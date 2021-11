Izabela Tiberiade provine dintr-o familie tradițională de romi din Craiova. Tânăra a spart tiparele și a făcut tot ceea ce i-a stat în putință să-și depășească condiția socială. S-a dus la un liceu de top din Craiova, apoi a studiat Dreptul la Malmo, în Suedia, iar în prezent este asistent la Universitatea din Barcelona, Spania. Tinerei nu i-a fost ușor și spune că singurul sprijin pe care l-a avut în tot parcursul său educațional, a venit din partea tatălui său, Romeo Tiberiade, care în urmă cu câțiva ani a absolvit și el Facultatea de Drept din Craiova. El este și președintele Partidei Romilor „Pro Europa” Dolj, scrie PressHub.ro.

„Educația este primul pas către integrare și trăire într-o societate normală. Ea înseamnă un comportament bun al omului în societate, civilizație. Bătrânii spuneau că „dacă ai carte, ai parte” și aveau dreptate. Educația nu se face într-o seară, ci trebuie să se lucreze cu părinții, fiindcă ei îi îndrumă pe copii”, ne-a spus Romeo Tiberiade, chiar în ziua în care devenea bunic pentru a 14-a oară. Ultimul nepot e de la fiul său stabilit cu mulți ani în urmă în SUA.

Izabela a absolvit Colegiul Național Carol I, unul din cele mai bune din țară. Tatăl său spune că există o problemă în ceea ce privește accesul în sistemul educațional al copiilor de etnie rromă, atunci când aceștia doresc să studieze la licee din centrul orașului.

„S-a constatat că ai noștri nu sunt primiți în liceele bune, acolo unde sunt elevi ai majoritarilor… Într-o zi a venit acasă de la școală fiul meu cel mare, Ahmed. L-am văzut că e trist, nu mai mânca și nu știam despre ce este vorba. Era elev la Colegiul Național „Gheorghe Chițu”. Mi-a spus că a fost făcut „cioară” și îi era rușine să se mai ducă. Desigur că am insistat să se ducă, nu avea ce să facă acasă. Dacă stai acasă și te izolezi, începi să faci și prostii. Era umilit mai tot timpul de colegi, ne-a fost greu să trecem peste, dar am fost nevoiți. Îmi aduc aminte și de cele două fete gemene ale mele, mai mici decât băiatul, una dintre ele fiind Izabela. Erau în clasa a V-a și m-au rugat să le transfer de la Școala nr. 13, actuala „Anton Pann”, la una de elită, deoarece doreau să aibă și colegi români. Am avut multe probleme până să rezolv situația. Am fost purtat pe drumuri, am ajuns până la Ministerul Educației Naționale și abia atunci am reușit transferal. Pentru că așa se radicalizează tinerii, de la marginalizare în școli, în comunități, până la radicalizare nu mai e decât un pas…”

Izabela a demonstrat prin rezultatele excepționale obținute pe parcursul anilor de liceu, că locul ei era acolo. A fost olimpică națională și internaționalăla diverse materii; a studiat limba engleză și a obținut Certificatele Cambrigde cu puntaje mari; a luat și bacalaureatul american pentru că și-a dorit să ajungă în SUA, la facultate sau la master. În clasa a XI-a de liceu Izabela și-a lansat primul volumul de versuri intitulat „Magia Albastră”. Evenimentul s-a bucurat de prezența artistei Maia Morgenstern.

„De ce Magia Albastră? Lumea este obișnuită cu noțiunile de magie albă și magie neagră. Eu vreau să vă conving că există și o magie albastră, o magie a speranței, a echilibrului și a dorinței de mai bine. Această magie albastră există. Ascunsă în suflet, gata să nască gânduri și pași noi, care să străbată noi drumuri. În lumea mea există puterea cuvintelor care zidesc, care schimbă, transformă, există jocul de lumină, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, există un gând nesfârșit de bine și de frumos pe care vreau să îl transmit tuturor”, ne-a explicat autoarea.

