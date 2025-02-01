O analiză a 4473 postări pe Bluesky, Facebook, TikTok, Twitter/X și YouTube indică 26 de clustere narative toxice, în 14 luni. Multe postări conțin un limbaj extrem de violent, uneori folosit pentru a hărțui figuri publice.

Pe parcursul a 14 luni (noiembrie 2024 – decembrie 2025), modelul PROMPT a identificat 26 de clustere narative toxice în 4.473 de postări de la Bluesky, Facebook, TikTok, X/Twitter și YouTube, adunate pe baza unor cuvinte și expresii legate de discursul LGBTQ+ în română.

Postările avertizau împotriva așa-numitei „ideologii LGBTQ+”, acuzau Occidentul de colonialism cultural, afirmau că comunitatea LGBT este violentă și reprezintă o amenințare pentru copii, acuzau Ucraina de nazism și apărau acțiunile rusești.

Cel mai mare cluster, cu mai mult de jumătate dintre postări, difuzează următoarea narațiune predefinită în modelul PROMPT: Ideologiile de gen și LGBTQ+ au o influență perversă asupra societăților pure din punct de vedere moral. „Structura naturală a familiei” și „ordinea naturală” trebuie protejate.

Aceasta este narațiunea anti-LGBTQ+ folosită de trei candidați politici români în postări etichetate drept conținut electoral.

Softul PROMPT a identificat o comunitate cu comportament coordonat, care conține trei pagini de Facebook: aparatorul, doar.ortodoxia și DreaptaCREDlNTA, promovând conținutul unui „portal alternativ creștin-ortodox” din Republica Moldova. Aceste pagini se adresează publicului românesc.

O analiză a 14.987 de postări care conțin cuvinte sau expresii referitoare la minorități sexuale arată un procent mare de postări anti-LGBTQ+ au fost identificate de modelul PROMPT în lunile electorale noiembrie 2024 și mai 2025 și în lunile care au urmat alegerilor (decembrie 2024 și iunie 2025).

Cel mai scăzut procent de postări care conțin narațiuni anti-LGBTQ+ a fost în vacanța de vară (august 2025).

Multe postări conțin un limbaj extrem de violent, uneori folosit pentru a hărțui figuri publice. Aceste postări aparțin de obicei unor identități false și nu au fost eliminate de platforme, chiar dacă nu respectă regulile platformelor de socializare și, în unele cazuri, au mai mult de un an.

Între prima rundă a alegerilor pentru președinția României, în noiembrie 2024, și reluarea alegerilor prezidențiale, în mai 2025, asociațiile care reprezintă minoritățile sexuale au avertizat în mod repetat asupra creșterii atacurilor violente online împotriva comunității LGBTQ+, atât prin mesaje publice cât și prin mesaje private. De exemplu, MozaiQ, o asociație care apără drepturile LGBT, a declarat că a depus o plângere penală în noiembrie 2024, după publicarea mai multor mesaje online care incitau oamenii să distrugă sediul asociației. Aceste mesaje includeau adresa MosaiQ.

O altă asociație, ACCEPT, a declarat că a depus o altă plângere penală după apariția unui videoclip pe TikTok care sugera că violența fizică este răspunsul la faptul că persoanele LGBTQ+ vorbesc despre drepturile lor. ACCEPT a depus de asemenea plângeri la Consiliul Național Audiovizual și la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării împotriva unui candidat politic, pentru remarci anti-LGBTQ și împotriva unui alt candidat politic, pentru discurs instigator la ură.

Comunitatea LGBTQ+ este un subiect recurent în perioadele electorale din România, dar în 2024, după ce candidatul de extremă dreaptă Călin Georgescu a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, nivelul violenței online a crescut semnificativ. Acest discurs polarizant a fost susținut de trei partide de extremă dreapta, AUR, POT și SOS, și de liderii lor, prin declarații politice și meme-uri, au remarcat un raport al Fundației Friedrich Ebert România și jurnaliștii de la Panorama.

Echipa proiectului PROMPT a folosit un model bazat pe inteligență artificială (AI) pentru a urmări discuțiile despre minoritățile sexuale pe cinci platforme de social media, între noiembrie 2024 și decembrie 2025. Scopul a fost identificarea principalelor narațiuni toxice împotriva persoanelor LGBTQ+, în limba română, după alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, și a celor implicați în răspândirea acestor narațiuni pe rețelele de socializare.

Între 17 noiembrie 2024 și decembrie 2025, proiectul a colectat 14.987 de postări de la Bluesky, Facebook, TikTok, Twitter și YouTube, folosind cuvinte și expresii în română legate de LGBTQ+, precum LGBT, gay, homosexuali, propaganda LGBT, ideologia de gen sau familia traditionala. Din aceste aproape 15.000 de postări, modelul bazat pe AI al PROMPT a clasificat 4.473 de postări (30%) în 26 de clustere narative prestabilite. Postările avertizau împotriva așa-numitei „ideologii LGBTQ+”, acuzau Occidentul de colonialism cultural, afirmau că comunitatea LGBT este violentă și reprezintă o amenințare pentru copii, acuzau Ucraina de nazism și apărau acțiunile rusești.

Apărătorii unei Românii pure

Cel mai mare cluster narativ identificat de modelul PROMPT, cu mai mult de jumătate din postări, este că genul și ideologiile LGBTQ+ au o influență perversă asupra societăților pure din punct de vedere moral. „Structura naturală a familiei” și „ordinea naturală” trebuie protejate.

Din aproape 4.500 de postări potențial toxice, modelul PROMPT a adunat 2.239 de elemente. Multe dintre aceste postări cer protecția unei națiuni pure, în contextul alegerilor prezidențiale și parlamentare:

„Daca i voteaza tot pe cei vechi aia e . Nu se mai schimba nimic . Lasconi [contracandidata la președinție a candidatului de extremă dreapta Georgescu] nu e solutie . Ea iti baga lgbt ul pe gat si te vaccineaza cu 2 maini , cum spune Ursula iar Usr ul [partidul lui Lasconi] nu va trece pragul [electoral] .” (itemul 16293)

„...in romaneste ar veni ca se scumpeste continutul woke!...ce urmeaza la pachet?mai multa blasfemie,mai multa poponareala lgbt,mai multa propaganda...enjoy” (itemul 17095)

„Daca nu-i masa,e tasu. Ba dar tare prostovani mai sunteti. Ce vreti ma sa aveti? Un boschet ca Nicusor Dan sau Crin? Sau pe aia care sustine comunitatea de gay? Pe cine ma,bolnavilor?” (itemul 17822)

Clusterul include postări semnate de trei candidați politici care au folosit narațiuni anti-LGBTQ+ în mesajele electorale. Acești candidați folosesc numărul CMF, codul unic de identificare al mandatarului financiar înregistrat la Autoritatea Electorală Permanentă, obligatoriu pentru mesajele electorale în perioada oficială a campaniei.

Candidații sunt Virgiliu-George Vlăescu (aka Virgiliu Gheorghe), candidat parlamentar al Alianței pentru Uniunea Românilor (AUR), pe TikTok; Mihai Lasca, candidat la alegerile parțiale pentru Primăria din București din partea Partidului Patrioților Poporului Român, pe X; și Viorica Dăncilă, ex-prim-ministru și candidată parlamentară a Partidului Național Conservator Român, pe YouTube.

În postarea de pe TikTok clasificată de PROMPT ca aparținând acestui cluster al națiunii pure, Virgiliu Vlăescu a susținut că „Legalizarea casatoriilor homosexuale aduce atingere majora vietii de familie” (itemul 27964).

Pagina sa de TikTok dedicată alegerilor parlamentare din noiembrie 2024 conține mai multe postări cu referințe religioase și avertismente că sunt inevitabile căsătoriile între persoane de același sex, din cauza deciziei Curții Europene a Drepturilor Omului, dar AUR este singurul partid care poate amâna data la care decizia curții are efecte, dacă partidul este ales în Parlament.

Captură de ecran a paginii de TikTok a candidatului de extremă dreaptă Virgiliu Vlăescu pentru Parlament (https://www.tiktok.com/@virgiliu.gheorghe), cu referințe vizuale la credința ortodoxă, la adunări și la dezbateri electorale

Mihai Lasca s-a promovat, în noiembrie 2025, ca primul candidat la primăria Bucureștiului care ar interzice paradele LGBT, „care batjocoresc familia traditionala si ataca fibra crestina a poporului roman!” (itemul 20253).

Analiza retorică bazată pe AI indică faptul că textul folosește exagerarea, cu expresii precum 'interzicerea paradelor LGBT, care batjocoresc familia tradițională și atacă fibra creștină a poporului român!' pentru a exagera amenințarea percepută a acestor parade.

Punctul culminant este atins prin enumerarea unei serii de consecințe negative (batjocorirea familiei tradiționale, atacarea fibrei creștine) într-o singură frază.

Pe YouTube, Viorica Dăncilă a susținut că:

„Partidul National Conservator Roman sustine familia naturala si valorile crestine! Cred in Dumnezeu si sustin familia naturala, formata dintr-un barbat si o femeie. Respect, in acelasi timp, toate minoritatile! Referendumul pentru familie nu a fost o incercare de a limita drepturile unor minoritati, ci o reflectare asupra valorilor morale din societatea actuala.” (itemul 26830).

Analiza retorică bazată pe AI indică faptul că Dăncilă a folosit repetiția pentru a arăta clar poziția partidului său față de persoanele LGBTQ+, chiar dacă a spus și că respectă toate minoritățile: „Textul folosește expresia 'familie naturală' de două ori, o afirmație hiperbolică pentru a sublinia sprijinul pentru valorile tradiționale ale familiei.

În plus, propoziția "Partidul Național Conservator Român susține familia naturală și valorile creștine!" apare într-o repetiție pentru a întări poziția partidului legat de aceste probleme”.

Alte narațiuni predeterminate au grupuri mai mici și includ:

Elitele politice și culturale sunt infiltrate și corupte de ideologia LGBTQ+ sau sunt chiar ele parte din LGBTQ+ pe ascuns și, prin urmare, sunt moral corupte și ilegitime - 626 de elemente;

Occidentul folosește drepturile și incluziunea LGBTQ+ ca instrument al colonialismului cultural, încercând să-și impună valorile corupte asupra restului lumii - 568 de elemente;

Comunitatea LGBTQ+ este violentă, periculoasă și/sau reprezintă o amenințare pentru siguranța copiilor - 414 elemente;

Rusia se apără împotriva amenințărilor culturale sau ideologice percepute la adresa valorilor tradiționale sau a identității ruse (rusofobie) - 136 de elemente;

O „ideologie de gen” imaginară domină democrațiile liberale occidentale (Gayropa) - 120 de elemente.

Interesul manifestat pentru protejarea copiilor este prezent în postările din mai multe grupuri narative. Cuvântul copil/copii apare în 586 de itemi, dintre care 66 la sută sunt clasificați de modelul bazat pe AI al PROMPT în primul cluster narativ al unei națiuni pure și al unei familii naturale, iar 16 la sută în grupul narativ care consideră comunitatea LGBTQ+ o amenințare la adresa siguranței copiilor. Peste 170 de postări asociază greșit persoanele LGBT cu pedofilia și sunt clasificate în principal sub narațiunea centrată pe pericol (89 de itemi) și sub narațiunea națiunii pure (59 de itemi).

Influența Moldovei

Din cele 14.987 de postări adunate între noiembrie 2024 și decembrie 2025 de pe Bluesky, Facebook, TikTok, Twitter și YouTube, folosind cuvinte și expresii legate de LGBTQ+, echipa PROMPT a identificat o singură comunitate, cu comportament coordonat, între trei pagini în limba română pe Facebook. Am remarcat, în timpul cercetărilor noastre axate pe alegerile din România și Moldova, că singura platformă care permite un comportament coordonat și neautentic (coordinated inauthentic behavior - CIB) este Telegram.

Celelalte platforme utilizate în Uniunea Europeană șterg comunități de pagini și conturi care folosesc automatizarea pentru a publica conținut similar într-un mod coordonat. De asemenea, am remarcat că paginile aparținând unor instituții precum ambasade, consulate și redacții, alături de conturi private, pot avea voie să partajeze conținut similar într-un timp foarte scurt (de secunde) dacă comunitatea este foarte limitată (de exemplu, două pagini).

Cele trei pagini de Facebook care publică informații despre LGBTQ+ sunt aparatorul, doar.ortodoxia și DreaptaCREDlNTA, toate având link-uri către aparatorul.md. Acesta este site-ul înregistrat în Republica Moldova al unui „portal alternativ de gândire și atitudine creștin-ortodoxă” numit Apărătorul Ortodox.

Facebook indică faptul că toate paginile sunt gestionate din Moldova. Totuși, conținutul se adresează publicului român. De exemplu, sub rubrica „Articole juridice”, site-ul propune un formular pentru părinții care refuză să furnizeze dosarele medicale ale copiilor lor, din cauza GDPR (o directivă europeană, obligatorie în cadrul Uniunii Europene, dar nu și în Republica Moldova) și prezintă o petiție împotriva cardurilor de identitate digitale românești.

Atât site-ul, cât și paginile de social media discută despre sărbătorile creștine și viața creștină și, în acest context, atacă comunitatea LGBTQ+, alături de organizațiile care lucrează în domeniul educației pentru sănătate (inclusiv sănătatea sexuală) și al drepturilor civile LGBT. Paginile răspândesc, de asemenea, teorii ale conspirației legate de Uniunea Europeană și susțin voci ultra-ortodoxe din cadrul Bisericii Ortodoxe.

Modelul PROMPT bazat pe AI clasifică postările aparatorul, doar.ortodoxia, DreaptaCREDlNTA sub trei narațiuni anti-LGBTQ+ prestabilite:

Ideologiile de gen și LGBTQ+ au o influență perversă asupra societăților pure din punct de vedere moral. „Structura naturală a familiei” și „ordinea naturală” trebuie protejate;

Occidentul folosește drepturile și incluziunea LGBTQ+ ca instrument al colonialismului cultural, încercând să-și impună valorile corupte asupra restului lumii;

O „ideologie de gen” imaginară domină democrațiile liberale occidentale (Gayropa).

Capturi de ecran care arată comportamente coordonate în trei pagini de Facebook, gestionate în Republica Moldova, dar care vizează publicul românesc. Postările atacă ONG-urile care promovează educația sexuală și „ideologiile de gen” (stânga) și Uniunea Europeană, care este acuzată că ar dori să permită schimbarea de gen la orice vârstă, fără consimțământul părinților (dreapta).

Este plauzibil că aparatorul.md acționează ca un antreprenor al teoriilor conspirației, lansând diferite intrigi narative în română, care sunt ulterior distribuite pe rețelele de socializare de alți actori. De exemplu, pe 30 octombrie 2025, cele trei pagini de Facebook ale aparatorul.md au distribuit un mesaj prin care acuza un important lanț de supermarketuri din România că finanțează „propaganda LGBT în satele românești”.

Pe 9 februarie 2026, un parlamentar AUR a adoptat această linie narativă într-o postare pe Facebook, iar o săptămână mai târziu, lanțul de supermarketuri a publicat un punct de vedere, negând orice implicare și etichetând narațiunea drept „informație falsă”. Cele trei pagini care promovează conținutul aparatorul.md au fost lansate în 2014, 2017 și 2022. Ei se identifică ca site, ca mass-media și, simultan, ca organizație religioasă, având aproape 225.000 de urmăritori în total, în februarie 2026.

Site-ul în sine pare să fi fost fondat în 2012, publică articole fără semnături și nu are date de contact. Publicitatea rulează printr-un cont Google folosit și de un site despre alimente și plante (pentruea.com). O indicație a anului curent („Anul 7534 de la facerea lumii”) arată că site-ul urmează calendarul ortodox rus. Biserica Ortodoxă Rusă care are o influență mare în Republica Moldova. Credința ortodoxă este adesea prezentată ca o contrapondere la „ideologia LGBT”. Dumnezeu apare în 166 de postări împărtășind narațiuni toxice din eșantionul românesc PROMPT de 14 luni, în timp ce biserica apare în 73. Majoritatea acestor postări sunt clasificate în clusterul narativ al națiunii pure.

Ura face o pauză în timpul vacanțelor

O analiză a întregului eșantion de 14.987 de postări care conțin cuvinte sau expresii referitoare la LGBTQ+, care au fost fie clasificate de modelul bazat pe AI al PROMPT fie în clustere narative toxice, fie în afara acestor clustere, arată un tipar interesant.

Un procent ridicat al postărilor care distribuiau narațiuni toxice apare în noiembrie 2024, când a avut loc primul tur al alegerilor prezidențiale și parlamentare, și în decembrie 2024, când a fost programată a doua rundă a alegerilor prezidențiale, dar nu a avut loc, deoarece întregul proces electoral a fost anulat de Curtea Constituțională a României. Nivelul postărilor cu narațiuni toxice a ajuns la 34% în noiembrie și 33% în decembrie 2024.

În mai 2025, când alegerile prezidențiale au fost reprogramate, și în iunie 2025, luna următoare, procentul postărilor care corespund narațiunilor toxice a ajuns la 32% și 29%.

În cifre absolute, lunile alegerilor prezidențiale și luna următoare perioadelor electorale au fost cele mai intense, cu peste 1.500 de postări despre LGBTQ+. În lunile care au urmat alegerilor au existat dispute privind rezultatele alegerilor și mai multe persoane au contestat rezultatele. În multe familii și grupuri de prieteni, sărbătorile de Crăciun din 2024 au fost foarte dificile, din cauza certurilor politice legate de alegerile prezidențiale.

Cel mai scăzut procent de postări care conțin narațiuni anti-LGBTQ+ a fost în vacanța de vară (august 2025) – 22 la sută.

Acest tipar este similar cu cel identificat de o echipă de cercetători care au studiat acțiuni online malițioase care au vizat publicul american între 2015 și 2017. Douglas Almond, Xinming Du și Alana Vogel au ajuns la concluzia că sărbătorile rusești prezic activitatea trolilor. Trolling-ul are o intensitate mai mică în timpul vacanțelor obișnuite.

Multe postări și comentarii folosesc un limbaj extrem de violent (necitabil), mai ales când discuția este despre alegeri sau despre presupuse acțiuni ale UE în apărarea persoanelor LGBT. Uneori, limbajul violent, referindu-se la persoanele LGBT, este folosit pentru a hărțui figuri publice, fie că este vorba despre politicieni sau fie că este vorba despre comentatori TV care nu fac parte din LGBT.

Aceste postări aparțin de obicei unor identități false și nu au fost eliminate de platforme, chiar dacă nu respectă regulile platformelor de socializare și, în unele cazuri, au mai mult de un an. Platformele declară că nu permit violența, incitarea la violență sau hărțuirea și că nu acceptă identități false.

Eșantionul PROMPT de postări narative toxice include numele multor politicieni români, dar nu sunt postări semnate de acești politicieni. Mai mulți lideri conservatori, precum Călin Georgescu, George Simion sau Diana Șoșoacă, postează conținut video greu de transcris și analizat cu instrumente automate. Aceasta nu înseamnă că un conținut video nu este dăunător sau influent.

În contextele electorale din 2024 și 2025, numele românesc care apare cel mai des în postări toxice este cel al Elenei Lasconi, contracandidata lui Călin Georgescu: de 216 ori.

Una dintre aceste postări este:

„Eu unul consider serios sa ma mut din tara daca castiga Lasconi , nu vreau sa stau si sa vad cum Romania se transforma intr o tara plina de gay . Lasconi e pro LGBT , pro Ucraina , pro NATO .. mai rau de atat nici nu se putea” (itemul 16363).

Georgescu apare de 195 de ori, iar CG, inițialele sale, de 40 de ori, urmat de Nicușor (Dan) și (George) Simion, principalii candidați la președinție în 2025, fiecare cu 164 de mențiuni.

Narațiunea principală este cea a unei națiunii pure, iar Elena Lasconi și Nicușor Dan sunt ținte ale urii. O postare despre candidatul independent Dan la președinție spunea:

„Stai linistit ca nu mai musca nimeni momeala. Ideea e ca din toti, Nicusor e cancer. Are toate legaturile franco-homosexuale care pot trimite Romania in razboi pt echipa nefericita din cadrul ***. Turnator si docil, executant si lgbt ist. Iohannis era patron pe langa el. ***” (itemul 18160).

Totuși, numele care apare cel mai des nu este al unui politician român, ci al filantropului și omului de afaceri George Soros: 289 de postări.

Una dintre aceste postări, de exemplu, susține implicarea financiară directă a lui Soros în dezbaterile electorale românești:

„ Tudorel e platit de CNN ca sa faca propaganda LGBT si impotriva nationalismului, tot ce tine de crestinism, a facut asta in 2016, 2020 si in 2024 impotriva lui Trump, este platit si condus de Soros si ai lui acolitii!” (itemul 16862).

Soros este de obicei asociat, la nivel global, cu teoriile conspiraționiste conservatoare, iar conținutul toxic difuzat în română se aliniază cu narațiunile distribuite la nivel internațional.

Instrumentul PROMPT folosit pentru această analiză

Cu ajutorul unei echipe multidisciplinare, proiectul PROMPT project a dezvoltat trei instrumente pentru identificarea narațiunilor toxice pe rețelele de socializare: un portal care analizează corpusuri mari de date, un instrument de urmărire a propagării narațiunilor online și un barometru pentru teme sensibile, pentru Wikipedia. Dintre aceste trei unelte, doar barometrul Wikipedia este acum disponibil public. Informații despre evoluțiile paginilor wiki legate de alegerile românești pot fi accesate aici: https://wikisensibarometer.disinfo-prompt.eu/rankings/ROMANIAN%20ELECTIONS.

Portalul de analiză și instrumentul de urmărire a propagării narațiunilor online nu sunt disponibile public, deoarece conțin baze de date de pe rețelele de socializare cu date foarte sensibile, cum ar fi postări cu limbaj ofensator și conținut explicit care vizează persoane publice. Deși aceste postări sunt deja publice, o colecție în care se poate căuta cu cuvinte cheie are un potențial mai mare de a dăuna unei persoane, în comparație cu mesajele răzlețe pe mai multe platforme sociale, postate pe parcursul mai multor ani.

O captură de ecran a portalului PROMPT, care arată clusterele narative și tiparele retorice identificate de AI în postări în română, referindu-se la George Soros.

Pentru acest articol a fost folosit portalul PROMPT. Analiza automată permite cercetătorilor să exploreze o bază de date după limbă, după teme narative predeterminate și după figuri retorice predeterminate. De asemenea, permite căutarea și analizarea itemilor după cuvinte cheie.

O captură de ecran a portalului PROMPT, cu o discuție bazată pe AI despre instrumentele retorice folosite într-o postare anti-LGBTQ+.

Una dintre caracteristicile interesante ale portalului este analiza automată, bazată pe inteligență artificială, a fiecărei postări, luate ca item individual. Această analiză include o traducere în engleză a postării respective, afirmația principală a postării (un rezumat) și o explicație a instrumentelor retorice pe care autorul postării le-a folosit pentru a convinge și a manipula audiența: cine este ținta, cum sunt folosite emoțiile, care sunt principalele instrumente de dezinformare utilizate.

De exemplu, în postarea lui Virgiliu Vlăescu, AI identifică o afirmație: Legalizarea căsătoriilor homosexuale produce daune majore vieții de familie. Ținta este individuală; declanșatorii emoționali: identitatea de grup amenințată ("Noi vs. Ei"); tehnici de persuasiune: jigniri sau etichetare; dispozitive retorice: climax; categorii de lexic: discurs beligerant.