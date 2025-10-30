Mulți utilizatori de internet și agenții de știri internaționale au presupus în mod eronat că o lege din Slovacia destinată siguranței pe străzi stabilește o limită de viteză pentru pietoni.

O frenezie pe rețelele de socializare a izbucnit în Slovacia săptămâna aceasta din cauza afirmațiilor conform cărora guvernul a introdus o limită de viteză pentru pietoni. Realitatea, însă, este mult mai puțin dramatică: noua regulă de 6 km/h se aplică doar bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice pe trotuare – nu și pietonilor.

Parlamentul slovac a aprobat marți un amendament care urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026 și care definește pentru prima dată „viteza medie de mers pe jos” și limitează deplasarea bicicletelor și a trotinetelor electrice pe trotuare la 6 km/h, în încercarea de a îmbunătăți siguranța pietonilor.

Mulți utilizatori de internet și agenții de știri internaționale au presupus în mod eronat că legea stabilește o limită de viteză și pentru pietoni – ceea ce nu este adevărat.

„Mai multe instituții media au legat această măsurătoare a vitezei de 6 km/h de pietonii care merg pe jos. Trebuie să subliniez că acest lucru nu este adevărat”, a declarat directorul adjunct al poliției, Rastislav Polakovič.

Grupul de susținere a bicicliștilor Cyklokoalícia (Coaliția pentru Ciclism) a fost de acord cu poliția, afirmând că amendamentul „nu restricționează în niciun fel viteza cu care pietonii sau alergătorii se pot deplasa, nu interzice sprintul pentru autobuz și nici nu introduce amenzi pentru mersul prea repede”.

Pentru ONG, adevărata problemă constă în faptul că noua regulă va face ilegală mersul cu bicicleta pe trotuare pentru copiii sub 10 ani, deoarece „un copil de trei ani pe bicicletă poate depăși cu ușurință 6 km/h”.

„Singurul rezultat sigur este că fie îi va învăța pe copii că încălcarea legii este normală, fie îi va împinge pe drumuri unde consecințele ar putea fi fatale.”