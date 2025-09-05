Proiect al Asociației EduCOD, susținut de o companie din mediul privat, CritikThink este o inițiativă națională menită să dezvolte gândirea critică în rândul profesorilor și elevilor.

Într-un context în care știrile false și manipularea informațională se răspândesc mai rapid decât datele verificate, gândirea critică devine o competență fundamentală pentru o societate democratică, responsabilă și rezilientă.

CritikThink oferă un cadru concret prin care elevii și profesorii pot învăța să analizeze, să evalueze și să ia decizii bazate pe argumente și fapte. Prin susținerea acestui proiect, Rompetrol continuă angajamentul său de a investi în educație și de a contribui la dezvoltarea generațiilor tinere, facilitând accesul la instrumente moderne de învățare și stimulând autonomia intelectuală.

Direcțiile principale CritikThink

• Academia de Gândire Critică – program de formare dedicat profesorilor din licee de top și din comunități vulnerabile, susținut de cadre universitare de la Facultatea de Filosofie, Universitatea din București. Profesorii dobândesc tehnici și resurse pedagogice pentru a cultiva la elevi capacitatea de analiză, argumentare și reflecție critică.

• Caravana mindMatters – ateliere interactive organizate în șase licee din țară, unde elevii exersează evaluarea informațiilor, învăță să recunoască manipulările și să devină „influenceri ai gândirii critice” în propriile comunități.

• mindCast – o serie de podcasturi moderate de profesorul Sorin Costreie (Facultatea de Filosofie, Universitatea din București), care provoacă audiența să gândească dincolo de aparențe și să își formeze opinii argumentate.

• www.critikThink.ro - un site dedicat contributorilor și participanților la proiect

Dana Deac, autoarea proiectului și membru fondator al Asociației EduCOD a explicat de ce un astfel de proiect:

„CritikThink este despre a transforma întrebările bune în obicei și curajul de a privi dincolo de aparențe. Ne bucură că Rompetrol este alături de noi, pentru că împreună putem construi o rețea de profesori și elevi care nu doar învață, ci și schimbă comunitățile prin puterea gândirii critice.”

250 de elevi și zeci de profesori, antrenați pentru gândire critică

Proiectul își propune să ajungă la peste 250 de elevi și zeci de profesori din București, Constanța, Năvodari, Ploiești și Brașov, creând o rețea de tineri promotori ai gândirii critice și un model replicabil pentru formarea pedagogică. Mai mult decât un program educațional, „CritikThink” este un antidot la dezinformare și manipulare, o investiție strategică în capacitatea generațiilor viitoare de a pune întrebări esențiale și de a formula răspunsuri bine argumentate.