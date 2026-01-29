După patru ani de război, Europa trimite un semnal concret care ar putea bloca porțiuni substanțiale din fluxul de țiței al Rusiei, îndreptat în mare parte spre China, India și Turcia, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).

De acum înainte, petrolierele din „flota din umbră” care vin din Golful Finlandei ar putea fi blocate în Marea Baltică sau în Marea Nordului de către autoritățile țărilor de coastă atunci când se constată că nu respectă reglementările. Dacă acest lucru s-ar întâmpla efectiv, veniturile industriei petroliere, care finanțează o mare parte din efortul de război al Kremlinului, ar putea fi reduse substanțial.

Comunicarea a sosit în urmă cu două zile, însă discret, cu tonul unei măsuri tehnice. Guvernele statelor riverane Baltice și Mării Nordului au publicat o scrisoare comună către Organizația Maritimă Internațională. Printre cei paisprezece semnatari se numără Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Letonia, Lituania, Olanda, Norvegia, Polonia, Suedia și Regatul Unit, alături de Islanda. Nu apar în schimb semnăturile celorlalte țări ale Uniunii Europene care nu se învecinează cu coastele nordice, cum ar fi Italia, Spania, Grecia, Portugalia și Bulgaria.

Pentru prima dată, cele 14 guverne nu resping amenințarea blocării și confiscării petrolierelor din flota din umbră rusească din Marea Baltică sau Marea Nordului care nu respectă criteriile de mediu și siguranță maritimă, sau navighează fără asigurare, care schimbă steagurile pe mare, sau se angajează în transbordări periculoase de țiței în largul mării. „Cerem ca toate navele care exercită libertatea de navigație să respecte cu strictețe dreptul maritim internațional aplicabil”. Cei paisprezece protestează și împotriva interferenței constante a Rusiei cu semnalele satelitare pe mare.

Desigur, petrolierele din flota umbră călătoresc des încălcând toate reglementările. Le lipsesc echipaje instruite corespunzător, nu au acoperire de asigurare, nu au sisteme de siguranță adecvate la bord, nu au documentația verificărilor de sănătate ale navelor, nu dezactivează transponderele pentru a preveni urmărirea prin satelit, nu respectă sau nu respectă planurile de urgență în caz de deversări de țiței și nu au proceduri și controale de protecție a mediului.

În plus, în timpul călătoriei schimbă adesea steagurile de la o țară la alta, dacă acest lucru simplifică procedurile, sau îi protejează de blocajele administrative. Toate aceste deficiențe, avertizează cele paisprezece guverne europene, pun sub semnul întrebării dreptul lor de a exercita libertatea de navigație.

Mai concret, dacă cuvintele vor fi urmate de acțiuni, autoritățile țărilor de coastă își rezervă dreptul de a opri petrolierele care sosesc din Rusia și de a efectua verificări ale conformității. În caz de încălcări, navele ar putea fi confiscate.

Dacă s-ar întâmpla, ar fi un punct de cotitură. Aproximativ 50% din țițeiul rusesc exportat în lume pleacă din porturile baltice Primorsk (la nord de Sankt Petersburg) și Ust-Luga (la sud de Sankt Petersburg). Petrolierele traversează Marea Baltică și ies în Atlanticul de Nord printr-o strâmtoare foarte îngustă dintre Copenhaga și orașul suedez Malmö. În fiecare lună, aproximativ o sută de petroliere umplute cu țiței rusesc trec pe acolo, unele dintre ele călătorind fără pavilion, altele sub steagurile false ale Comorelor, Beninului sau Sierra Leone, în timp ce zeci dintre ele se află pe liste negre internaționale din cauza stării lor tehnice precare. Țările europene ar putea pur și simplu să le percheziționeze și să le confiște, fără nicio modificare a legislației.

De altfel, Rusia nu are altă alternativă decât să transporte aproximativ jumătate din exporturile sale de petrol din Baltica, deoarece portul Novorossiisk de la Marea Neagră se află sub focul Ucrainei, iar capacitățile logistice din Arctica sau din insula Sahalin din Orientul Îndepărtat sunt relativ limitate.

Săptămâna trecută, de la Davos, Volodimir Zelenski a întrebat de ce Statele Unite pot urmări și bloca petrolierele Flotei Fantomă în mijlocul Atlanticului, în timp ce europenii le permit să treacă liber de-a lungul coastelor lor. Nu va fi ușor să-i oprim, deoarece unii dintre ei călătoresc cu escorte armate. Însă acum, europenii i-au oferit liderului ucrainean primul lor răspuns. Vom vedea în curând cât curaj vor avea să treacă de la vorbe la fapte.

Sursa: Rador Radio România