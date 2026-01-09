După peste 25 de ani de negocieri, acordul comercial al UE cu țările sud-americane din Mercosur este aproape de finalizare, după ce statele membre au votat în favoarea semnării. România dorește garanții suplimentare.

La reuniunea reprezentanților celor 27 de state membre ale UE de la Bruxelles, un număr suficient de ambasadori au votat în favoarea semnării planificate a acordului, conform informațiilor agenției germane de presă dpa, care citează surse din surse diplomatice.

Mercosur este un bloc comercial sud-american înființat în 1991, format din Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

Acordul cu țările Mercosur va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume.

Tarifele pentru 91% din mărfurile comercializate vor fi eliminate.

Conform estimărilor Comisiei Europeme. exporturile către Mercosur ar putea crește cu până la 39% și ar putea asigura 440.000 de locuri de muncă, în special în industria auto, inginerie mecanică și farmaceutică.

Germania - spre deosebire de Franța - este considerată unul dintre principalii beneficiari. Volumul comerțului cu mărfuri dintre Germania și Mercosur s-a ridicat recent la 24 de miliarde de euro. Aceasta este echivalentul comerțului cu Canada, notează publicația Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Negocierile pentru acord au început încă din 1999. Cu puțin timp înainte de Crăciun, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a trebuit să amâne pentru ianuarie semnarea acordului Mercosur în Brazilia, deoarece Italia și Franța s-au opus.

Cele două state au făcut presiuni asupra Comisiei Europene pentru a obține mai multe concesii la bugetul Politicii Agricole Comune.

Marți, președinta Comisiei a trimis o scrisoare președinției cipriote a Consiliului UE și președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, propunând reorganizarea fondurilor care nu erau disponibile imediat în cadrul propunerii inițiale de buget 2028-2034.

Ea sugerează ca două treimi - aproximativ 45 de miliarde de euro - din suma rezervată până la revizuirea intermediară a bugetului pe șapte ani să fie mobilizată imediat pentru a sprijini fermierii. Statele membre pot solicita acest lucru atunci când își prezintă planurile de parteneriat naționale și regionale.

Scrisoarea reiterează, de asemenea, propunerile existente pentru fermieri, inclusiv o rezervă de 6,3 miliarde de euro pentru a face față perturbărilor pieței, precum și un sprijin financiar sporit pentru zonele rurale – care și-au pierdut pilonul dedicat în cadrul noii PAC – cu cel puțin 10% din resursele fiecărui plan de parteneriat național și regional.

Poziția României

„Poziția mea și a fermierilor români nu s-a schimbat, cu privire la Acordul UE – Mercosur. Consider că sunt necesare studii suplimentare aprofundate în legătură cu impactul acestui acord asupra întregului sector agricol. Fermierii europeni suportă deja costuri ridicate pentru conformarea la standardele UE. De aceea, este obligatoriu să ne asigurăm că produsele care vor intra pe piața europeană respectă standardele fitosanitare și sanitar-veterinare, prin testarea acestora în laboratoarele fiecărui stat membru”, a declarat vineri ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Ministrul a solicitat ca Acordul UE-Mercosur să conțină o clarificare a instrumentelor de protecție, inclusiv a mecanismelor de salvgardare pentru produsele sensibile, precum și modalități de aplicare efectivă a acestor instrumente.

„Susțin pe deplin amendamentele depuse în Parlamentul European care prevăd posibilitatea suspendării acordului în situația în care se constată o depășire a volumului de importuri în condiții preferențiale cu 5% față de media ultimilor 3 ani sau în situația în care se constată o afectare a prețurilor cu mai mult de 5% față de media ultimilor 3 ani. În acest sens, este util ca fiecare stat membru să aibă posibilitatea să licențieze operatorii economici care realizează operațiunile de import-export de produse agroalimentare”, a subliniat ministrul Florin Barbu.