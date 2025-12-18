Volodimir Zelenski a negociat la Berlin, însă Moscova rămâne inflexibilă, iar Statele Unite ale Americii iau în considerare sancțiuni, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

Se apropie de sfârșit războiul din Ucraina? Volodimir Zelenski s-a întâlnit luni, 15 decembrie, la Berlin, cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, pentru a discuta un acord de pace. După întâlnire, președintele ucrainean a subliniat „progresele” înregistrate în cadrul discuțiilor.

La rândul său, Europa a înaintat o propunere paralelă care ar implica desfășurarea unei forțe multinaționale în Ucraina, garanții similare cu cele din articolul 5 al tratatului NATO pentru Kiev și o armată ucraineană de 800.000 de soldați.

Toate aceste elemente sunt considerate inacceptabile de Moscova și au fost deja respinse în trecut.

La Moscova, participarea europenilor la discuțiile privind planul american pentru Ucraina nu este deloc binevenită. „Participarea europenilor, în ceea ce privește acceptabilitatea (acordului de către Moscova), nu este de bun augur”, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, citat de agențiile de presă ruse.

Sancțiuni

Pe 17 decembrie, Bloomberg a anunțat pe site-ul său că Statele Unite pregătesc o serie de sancțiuni împotriva sectorului energetic rus „pentru a crește presiunea asupra Moscovei dacă președintele Vladimir Putin respinge un acord de pace cu Ucraina”.

Potrivit Bloomberg, americanii ar lua în considerare mai multe opțiuni, cum ar fi "țintirea navelor din flota paralelă rusă de petroliere folosite pentru transportul petrolului Moscovei, precum și a comercianților care facilitează aceste tranzacții".

Sursa: Rador Radio România