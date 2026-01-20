Parlamentul European a decis miercuri să trimită Acordul UE-Mercosur la Curtea Europeană de Justiție (CJUE) pentru verificarea legalității.

O majoritate restrânsă - 334 la 323 - a votat în favoarea rezoluției, depusă de eurodeputați ecologiști și de stânga și susținută de liberali, socialiști și politicieni de centru-dreapta.

Textul solicită Curții de Justiție a UE să verifice dacă anumite părți ale acordului sunt conforme cu tratatele UE.

În centrul disputei se află un mecanism din acord care ar permite Braziliei, Argentinei, Paraguayului și Uruguayului să conteste legislația UE care amenință accesul pe piață acordat în temeiul acordului. Criticii au avertizat că aceasta ar putea include viitoare reguli de sustenabilitate.

Votul a avut loc pe fondul protestelor tensionate ale fermierilor, inclusiv români, în fața Parlamentului European de la Strasbourg. Protestul a început marți și s-a bucurat de sprijinul unor parlamentari.

Acest vot ar putea întârzia ratificarea acordului cu până la 24 de luni.

Uniunea Europeană și Mercosur au semnat sâmbătă la Asuncion, în Paraguay, acest acord comercial istoric, marcând finalul a 25 de ani de negocieri între UE și statele Mercosur.

Acordul elimina tarifele vamale pentru peste 90% din schimburile comerciale și stimulează exporturile europene de automobile, utilaje, produse chimice, vinuri și băuturi spirtoase. În schimb, facilitează accesul pe piața europeană pentru carnea, zahărul, orezul, mierea și soia din America de Sud.



Documentul a fost criticat de fermierii din mai multe țări, care se tem de produsele agricole ieftine care ar putea apărea pe piața europeană.

În România, acordul a fost criticat de PSD și AUR.