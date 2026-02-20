Trei aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au aterizat luni la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Detașamentul spaniol, constituit din aproximativ 60 de militari (piloți și personal tehnico-ingineresc) și trei aeronave Eurofighter Typhoon, va executa, împreună cu militari ai Forțelor Aeriene Române și militari ai Forțelor Aeriene Germane, misiuni de Vigilență Aeriană Întărită (enhanced Vigilance Activity) sub comandă NATO, pentru aproximativ trei săptămâni.

Misiunile de Poliție Aeriană Întărită au rolul de apărare și asigurare a integrității spațiului aerian al României și contribuie la dezvoltarea capacității de reacție și descurajare, precum și la consolidarea interoperabilității între toate forțele aliate participante la misiune.

Ca răspuns la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, NATO și-a crescut, în mod semnificativ, capacitatea de apărare și descurajare, inclusiv prin întărirea prezenței pe flancul estic, prin dislocarea de forțe și mijloace aliate suplimentare în toate mediile (terestru, aerian și maritim), în vederea asigurării apărării teritoriului Alianței împotriva oricărui tip de amenințări.

