Comisia Electorală din Kosovo a ordonat luni renumărarea completă a voturilor de la alegerile parlamentare anticipate din decembrie, după ce a descoperit nereguli în timpul unei renumărări parțiale, determinând Parchetul să deschidă o anchetă penală.

Conform rezultatelor preliminare preluate de AFP (Franța), alegerile au fost câștigate de Vetëvendosje (VV), partidul premierului demisionar Albin Kurti, care a obținut peste 51% din voturi.

Însă, după ce a constatat un „grad ridicat de inexactități” în timpul renumărării parțiale de verificare, Comisia Electorală (ECC) a ordonat o renumărare a voturilor în toate secțiile de votare, a declarat președintele ECC, Kreshnik Radoniqi. În urma acestei decizii a autorității electorale, procurorul general al Kosovo, Laura Pula, a anunțat că a deschis o anchetă privind posibile „infracțiuni legate de procesul electoral”.

Aceste alegeri au avut loc după mai mult de zece luni de paralizie politică și imposibilitatea formării unui guvern după alegerile din februarie 2025. Inițial, Comisia Electorală (CE) a ordonat o renumărare completă a buletinelor de vot în 10 din cele 38 de municipalități ale țării și o renumărare parțială în alte 28.

„Neregulile” constatate în timpul acestui proces de verificare i-au determinat pe membrii CE să ordone o renumărare a tuturor buletinelor de vot la nivel național, a explicat presei domnul Radoniqi.

Potrivit comisiei, numărătoarea de verificare a stabilit că rezultatele voturilor partidelor corespundeau numărării inițiale, dar a relevat discrepanțe în numărul de voturi atribuite candidaților de pe listele partidelor. Domnul Radoniqi a menționat în mod specific orașul Prizren, din sudul țării, unde peste 20.000 de voturi ar fi fost „manipulate”.

Această renumărare va întârzia și mai mult formarea noului parlament și guvern, un scenariu care ar putea costa țara milioane de euro în ajutor internațional, potrivit analiștilor.

A doua zi după vot, șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat că Bruxelles-ul mizează pe formarea rapidă a unui nou guvern pentru a pune capăt „blocajului politic” care paralizează țara.

Sursa: Rador Radio România