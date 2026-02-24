Conferința de Securitate de la München a readus în prim-plan ideea unei apărări europene mai autonome în NATO, dar industria de profil rămâne fragmentată, protejată național și greu de integrat la scară continentală, scrie „El Mundo” (Spania).

Unul dintre panourile publicitare din fața Aeroportului Internațional din München are inscripția „Apărare Europeană”. Este o reclamă pentru un acord între companiile germane Helsing și Hensoldt pentru fabricarea unei drone autonome și, potrivit revistei americane „Foreign Policy", ilustrează cel mai bine una dintre principalele idei care au stat la baza recent încheiatei Conferințe de Securitate de la München: crearea unei capacități de apărare europene și canadiene autonome în cadrul NATO.

Imaginea companiilor Helsing și Hensoldt poate fi foarte evocatoare. Există însă o problemă: ambele companii sunt germane. Țările europene continuă să considere sectoarele lor de apărare ca fiind exclusiv naționale. În rândul țărilor continentale, care urmează așa-numitul capitalism renan, cu o intervenție a statului mult mai pronunțată în economie, acest lucru este și mai evident. Așadar, industria europeană de apărare rămâne fragmentată. Și va continua să fie așa, deoarece nu pare probabil să existe o singură autoritate care să o reglementeze și să achiziționeze produsele sale.

La douăzeci și șase de ani de la nașterea monedei euro, UE nu are o piață financiară cu adevărat unificată, ci mai degrabă 21: una per țară. Chiar și piața energiei este integrată, dar nu se poate spune că a fost unificată. Se va întâmpla ceva similar cu industria de apărare într-un moment în care Europa este amenințată de expansionismul rusesc, izolaționismul american și instabilitatea cronică din Orientul Mijlociu și Africa? Este adevărat că „reînarmarea" a revenit în vocabularul politic european. Sentimentul unanim este unul de urgență. Dar rezultatul nu este o eficiență mai mare, o consolidare mai mare. Dimpotrivă.

Sectorul apărării este un monopson, adică o piață cu mulți vânzători, dar un singur cumpărător: statul. Realitatea, însă, este că în Europa, spre deosebire de Statele Unite, nu există un singur Departament al Apărării, ci cel puțin 29 (toate statele membre ale UE plus Regatul Unit și Norvegia). Aceasta înseamnă 29 de centre decizionale. Și, de asemenea, 29 de industrii naționale de protejat. Deoarece sectorul apărării este prea sensibil la securitatea națională pentru a fi lăsat la voia capriciilor pieței libere. Autonomia strategică necesită integrare industrială, dar integrarea industrială necesită renunțarea la suveranitatea economică. Iar renunțarea la suveranitatea economică implică o pierdere a puterii politice pentru guverne.

În UE, sectorul este împărțit în patru grupuri de companii. Este o clasificare informală, dar guvernele o apără cu fermitate. Primul grup este așa-numitul Nivel 1, ai cărui membri proiectează și asamblează sisteme mari și complete, acționează ca antreprenori principali pentru guverne și gestionează programe complexe. Acest grup include giganți precum Airbus, compania franco-germană (deși mai germană decât franceză); companiile franceze Dassault și Thales; compania britanică BAE Systems; compania suedeză Saab; și companiile italiene Leonardo și Fincantieri. După cum spune cofondatorul unui fond de capital privat specializat în industria europeană de apărare, „Cu posibila excepție a BAE, deoarece britanicii sunt întotdeauna mai deschiși la investiții străine, celelalte companii din acest grup sunt de neatins când vine vorba de fuziuni sau achiziții sau chiar de injecții semnificative de capital".

Apoi, există Nivelul 2 (adesea specializat în sisteme critice, cum ar fi Rheinmetall, compania germană, sau Indra, compania spaniolă), Nivelul 3 (adesea companii mici și mijlocii cu un grad ridicat de sofisticare, dar relativ mici) și Nivelul 4 (care reprezintă, fundamental, baza industrială).

Odată cu tehnologizarea în domeniul apărării, companiile de Nivel 2 și unele companii de Nivel 3 au fost protejate de guverne. Nimeni nu își poate imagina, de exemplu, un guvern spaniol, indiferent de afilierea sa politică, renunțând la proprietatea spaniolă asupra Indra. Acest lucru este valabil mai ales atunci când țări precum Franța consideră, în general, industria lor o rezervație pentru străini și au făcut tot posibilul pentru a ține Regatul Unit în afara SAFE, programul comun de finanțare a apărării al UE, pentru a evita să aibă un concurent formidabil în propriile granițe. A permite unei companii de echipamente militare să devină parte a uneia străine echivalează cu dezarmare unilaterală.

Însă lista companiilor din Nivelul 1 continuă să crească. Guvernul francez a respins vânzarea diviziei de antene a companiei franceze Eutelsat către fondul suedez de investiții private EQT, invocând nevoia europeană de a concura cu Starlink, deținută de SpaceX – compania antreprenorului american și aliatului lui Donald Trump, Elon Musk – în ciuda apartenenței Suediei atât la NATO, cât și la UE. Companiile care furnizează servicii critice sunt, de asemenea, intangibile.

Prin urmare, sectorul este divizat la toate nivelurile, atât în ​​ceea ce privește oferta, cât și cererea. Acest lucru este izbitor, deoarece, de la mijlocul anilor 1960, Bătrânul Continent a înțeles că costurile dezvoltării de noi sisteme de armament sunt nesustenabile pentru o singură țară. Așa s-a născut în 1968 Jaguarul, capabil să transporte bombe atomice, inițiind o serie care a continuat cu avionul de pasageri Concorde, care ar fi împlinit cincizeci de ani anul acesta. Coordonarea transfrontalieră s-a extins, dar cu foarte puține fuziuni și, întotdeauna, supusă tensiunilor politice.

Chiar și în proiectele care implică două sau trei țări, ajungerea la un acord este adesea aproape imposibilă. Cel mai recent exemplu este Future Combat Air Squadron (FCAS), un proiect comun între Franța (Dassault), Germania (Airbus) și Spania (Indra) pentru crearea unui avion de vânătoare-bombardier de a șasea generație, care se află în pragul colapsului de luni de zile. Motivul este incapacitatea celor două companii lider - Dassault și Airbus Defence - de a ajunge la un acord, în principal din cauza insistenței companiei franceze de a-și impune criteriile și a cerinței Parisului ca aeronava să fie capabilă să opereze de pe portavionul său, Charles de Gaulle.

Aceasta este pur și simplu o repetare a celor întâmplate în 1985, când Dassault a rupt și ea relația cu Airbus, compania italiană Leonardo și firma britanică BAE Systems pentru un alt proiect de avion de vânătoare. În cele din urmă, Parisul a produs avionul Rafale, India anunțând joia trecută achiziționarea a 114 unități pentru 33 de miliarde de euro, în ciuda faptului că aeronava deja în serviciul Forțelor Aeriene Indiene a avut o performanță extrem de îndoielnică în confruntările armate dintre India și Pakistan de anul trecut. Airbus, BAE Systems și Leonardo au fabricat Eurofighter Typhoon, care este operat, printre altele, de Forțele Aeriene Spaniole.

În plus, există un alt proiect în Europa pentru fabricarea unui avion de vânătoare-bombardier de a șasea generație: Programul Global de Luptă Aeriană (GCAP), format de Regatul Unit, Italia și Japonia, căruia Germania i s-ar putea alătura dacă programul FCAS se prăbușește și aceasta nu va decide să-și urmeze propria cale. Aceasta implică faptul că, cel puțin, ramura europeană a NATO va avea, până la mijlocul anilor 2040 - dacă totul merge bine - două avioane de vânătoare-bombardier concepute pentru a îndeplini același rol, la fel cum au în prezent Rafale și Eurofighter Typhoon.

Lipsa de coordonare nu se limitează la avioanele de vânătoare. Afectează practic toate sistemele. Un caz și mai extrem decât FCAS este Sistemul Principal de Luptă Terestră (MGCS), înființat acum nouă ani între Franța și Germania pentru a găsi un înlocuitor pentru tancurile lor produse pe plan intern, Leclerc și Leopard 2. Ca să o spunem frumos, MGCS este practic paralizat.

Însă, în timp ce vina pentru avionul de vânătoare-bombardier revine în unanimitate grupului francez Dassault, cea pentru tanc revine companiei germane Rheinmetall. Rezultatul este că proiectul este în întârziere de zece ani, iar dacă va intra vreodată în serviciu, va fi în jurul anului 2045, o dată suficient de îndepărtată încât nimeni nu știe cum va arăta lupta terestră, ceea ce înseamnă că tancurile așa cum le cunoaștem s-ar putea să nu mai fie necesare. Între timp, în iulie 2022, Polonia a decis să cumpere o mie de tancuri sud-coreene K-2, eliminând astfel una dintre piețele naturale de export ale MGCS. Având în vedere amenințarea din partea Rusiei, care tocmai invadase Ucraina, Varșovia nu își putea permite să aștepte un sfert de secol ca Parisul și Berlinul să își rezolve disputele comerciale.

Această lipsă de raționalitate aruncă o umbră de îndoială asupra declarațiilor de la München. Bugetul crește. Cererea se multiplică. Dar nimeni nu vrea să raționalizeze oferta. Experiența Statelor Unite sugerează că aceasta este sarcina statelor individuale. Totuși, Europa nu este un singur stat, iar fiecare membru dorește să-și mențină sfera de influență. "Apărarea europeană" anunțată de Helsing și Hensoldt nu ajunge la mediul de afaceri.

Consolidarea sectorului apărării nu este determinată de logica afacerilor, ci de politică. Cel mai bun exemplu este modul în care Statele Unite și-au creat actualul sector de apărare după Războiul Rece. A fost făcută fără milă, vizând companiile și lucrătorii din sector, într-un moment în care în Europa de astăzi se întâmpla contrariul: bugetele militare scădeau vertiginos. În orice caz, este într-un contrast puternic cu abordarea europeană.

Era miercuri, 21 iulie 1993. În acea zi, Les Aspin, pe atunci secretar al Apărării al SUA în timpul mandatului președintelui Bill Clinton, l-a invitat pe adjunctul și succesorul său, William Perry, și pe directorii de top ai celor mai mari 25 de companii de apărare din SUA la o cină în sufrageria sa privată de la Pentagon. Scopul cinei nu a fost dezvăluit participanților.

Norm Augustine, pe atunci consilier al producătorului de rachete Martin Marietta, stătea lângă Aspin. Într-un interviu acordat postului de radio public american de acum doi ani, Augustine și-a amintit conversația pe care a avut-o cu secretarul: „Les, este foarte amabil din partea ta că ne inviți la cină gratuit. Dar de ce ne-ai chemat pe toți aici?" Aspin s-a uitat la el și a spus: „Vei afla în cincisprezece minute. Și probabil că nu-ți va plăcea".

Mesajul lui Aspin și Perry era foarte simplu: odată cu dispariția Uniunii Sovietice, bugetul SUA pentru apărare urma să fie redus drastic. Nu ar fi fost suficienți bani pentru toată lumea. Și guvernul nu avea de gând să salveze nicio companie. Concluzia era evidentă: vânzare, fuziune sau dispariție. Augustine a botezat întâlnirea cu un nume care a dăinuit până în punctul în care are chiar și propria intrare pe Wikipedia: „Cina cea de Taină".

Pentru multe dintre cele 25 de companii ai căror directori generali au cinat în sala de mese privată a lui Aspin, acesta a fost într-adevăr sfârșitul. Cinci ani mai târziu, au mai rămas doar cinci: Lockheed Martin (creată de Augustine când a achiziționat pentru prima dată producătorul de aeronave Lockheed), RTX, General Dynamics, Boeing și Northrop Grumman. Acestea sunt cele cinci mari companii de apărare americane. În 2023, aproape unul din patru dolari din contractele dintre companii private și guvernul federal al SUA a mers către aceste cinci companii.

Sursa: Rador Radio România