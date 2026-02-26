Aproape jumătate din populația Greciei – și una din patru familii cu copii – nu își permite nici măcar o săptămână de vacanță pe an, scrie publicația „Trud” (Bulgaria).

Conform cifrelor oficiale ale Eurostat pentru 2024, 46% dintre persoanele cu vârsta de 16 ani și peste din Grecia nu își permit o săptămână de vacanță pe an departe de casă.

Cifra plasează țara, considerată la nivel internațional o destinație turistică de top, pe locul al doilea cel mai slab din Uniunea Europeană în ceea ce privește accesul cetățenilor la vacanțe. Doar România are o rată mai mare de „privațiune de vacanță”, de 58,6%, urmată de Grecia cu 46% și Bulgaria cu 41,4%, scrie „To Vima”.

La polul opus, țări precum Luxemburg (8,9%), Suedia (11,6%) și Olanda (13,0%) raportează ponderi foarte mici de rezidenți care nu își permit o săptămână de vacanță, subliniind decalajul geografic și social accentuat din cadrul Uniunii.

Conform standardelor Uniunii Europene (UE), posibilitatea de a-și permite o vacanță anuală de o săptămână nu este considerată un lux, ci un indicator recunoscut al privațiunilor materiale și sociale. Timpul petrecut cu familia sau prietenii este considerat o componentă cheie a unei vieți decente și a bunăstării mintale.

În întreaga UE, 27% dintre persoanele cu vârsta de 16 ani și peste au declarat în 2024 că nu își pot permite o vacanță de o săptămână departe de casă. Deși aceasta reprezintă o scădere de 1,5 puncte procentuale față de 2023 și o scădere semnificativă de 10,6 puncte față de 2014, aceasta reprezintă totuși peste 120 de milioane de oameni.

În Grecia, procentul s-a stabilizat la 46%, după ani de fluctuații între 49% și 53%. Deși acest lucru semnalează o îmbunătățire statistică în comparație cu profunzimea crizei economice, țara rămâne cu mult peste media europeană și se clasează constant printre cele mai afectate de ceea ce analiștii descriu drept „sărăcia de vacanță”.

Imaginea devine și mai îngrijorătoare atunci când ne concentrăm asupra gospodăriilor cu copii. Un studiu din 2024 realizat de Autoritatea Elenă de Statistică (ElStat), care a examinat condițiile de viață ale copiilor cu vârsta de până la 15 ani pe baza veniturilor din 2023, a constatat că 26% dintre gospodăriile cu cel puțin un copil nu își permit să le ofere o săptămână de vacanță.

Pentru gospodăriile clasificate drept sărace – cele cu venituri la sau sub pragul sărăciei – ponderea crește la 60,3%. Chiar și în rândul gospodăriilor care nu sunt sărace, 16,5% declară că nu le pot asigura o vacanță de o săptămână copiilor lor. Familiile monoparentale și familiile cu mulți copii sunt deosebit de expuse riscului, cu rate de privare de odihnă cuprinse între 50% și 60%, în timp ce aproximativ 40% dintre familiile cu doi copii se confruntă, de asemenea, cu dificultăți.

Sursa: Rador Radio România