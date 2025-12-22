Un sondaj realizat de IRSOP, intitulat „Teama de focul care arde peretele vecin”, axat pe opinia românilor despre tensiunile și pericolele care amenință lumea actuală, inclusiv România, arată ce părere au românii despre actualul context.

Președintele Nicușor Dan a declarat recent la Paris că, în cazul în care Ucraina cade, România ar deveni vecină cu Rusia, iar lucrurile s-ar schimba semnificativ. Potrivit datelor, o posibilă vecinătate cu Rusia îi îngrijorează foarte mult pe 30% dintre respondenți, mult pe 21%, în timp ce 49% spun că nu sunt prea mult îngrijorați.

Deși Rusia afirmă că nu are nicio intenție să atace Europa, 53% dintre cei chestionați consideră că există riscul ca rușii să atace Europa, 45% cred că acest risc nu există, iar 2% nu știu sau nu au o opinie. În acest context, este invocată metafora adaptată după Horațiu, „Căci interesul tău este în joc, când arde peretele vecin”, care se referă la un pericol imediat.

În ceea ce privește o eventuală trimitere de militari în Ucraina, după ce Rusia a declarat că va riposta dacă Europa face acest pas, 76% dintre respondenți consideră că Europa nu ar trebui să trimită trupe, în timp ce 22% cred că ar trebui, iar 2% nu știu. La nivel național, opoziția este și mai clară: 84% spun că România nu ar trebui să trimită trupe în Ucraina, 15% sunt de părere că ar trebui, iar 1% nu au o opinie.

Pe fondul discuțiilor privind negocierile de pace, oficiali europeni apreciază că Donald Trump s-ar putea retrage din proces din lipsă de progrese și ar putea lăsa europenii să gestioneze situația. În acest scenariu, 64% dintre respondenți consideră că ar fi mai bine ca Trump să rămână la negocieri, 33% cred că retragerea ar fi o soluție bună, iar 3% nu știu.

Întrebați cine cred că va câștiga, în cele din urmă, războiul din Ucraina, 69% dintre respondenți spun că vor câștiga rușii, 23% cred că ucrainenii vor ieși învingători, iar 8% nu pot aprecia.

În planul securității euroatlantice, un proiect de lege depus recent de legislatori republicani în Congresul SUA, care vizează ieșirea Americii din NATO, ridică îngrijorări importante. Astfel, 60% dintre respondenți consideră că, dacă SUA ar ieși din NATO, pericolele la adresa securității României ar fi mai mari, 37% cred că nu s-ar schimba nimic, iar 3% nu știu.

Noua Strategie de Securitate Națională a SUA, care cere ca NATO să nu se mai extindă, este privită diferit de români: 55% consideră că alianța ar trebui să continue să primească și alte țări, în timp ce 43% cred că NATO ar trebui să rămână așa cum este, iar 2% nu au o opinie.

În ceea ce privește politica europeană de migrație, Uniunea Europeană dorește distribuirea migranților între statele membre, însă 62% dintre respondenți nu sunt de acord ca România să primească migranți, în timp ce 38% sunt de acord.

Pe plan intern, percepțiile sunt marcate de îngrijorări legate de funcționarea statului. Astfel, 64% dintre cei chestionați consideră că, în prezent, democrația și libertatea de exprimare din România sunt în pericol, 35% cred că nu sunt în pericol, iar 1% nu știu. De asemenea, 63% consideră că există riscul de a se pierde identitatea națională și încrederea românilor în ei înșiși, 36% spun că acest pericol nu există, iar 1% nu au o opinie.