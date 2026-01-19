Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat luni că România își va mări efectivele militare la granița estică. Acțiunea vine ca urmare a amplificării atacurilor cu drone în proximitatea României.

De la declanșarea Războiului din Ucraina, au avut loc 70 de atacuri cu dronă în zona Dunării și 14 pătrunderi ilegale ale dronelor în spațiul aerian românesc, relatează Digi24.

Ministrul Apărării a declarat că cel mai mare pericol este ca dronele să se prăbușeasă în zonele locuite.

„Pentru ca lucrurile acestea să aibă șanse mai mari să se întâmple în stuf și în zone nelocuite, și nu pe acoperișul caselor, Armata Română face niște eforturi. Da, vă spun foarte deschis: cu toate eforturile, există riscul să vedem drone și în zone locuite, dar riscul este mic. Întrebarea este: poți tu garanta că nu va fi? Nu! Se lucrează cu probabilități și cu capacitățile avute la dispoziție.

”Săptămâna trecută, o dronă rusească s-a prăbușit în curtea unei case nelocuite din județul Vrancea, situată la 200 de kilometri de granița cu Ucraina. Aparatul de zbor, care nu fusese detectat de radarele Armatei, a fost descoperit de o localnică care a anunțat autoritățile.

