Între Rusia și Ucraina se desfășoară un nou război paralel împotriva infrastructurii energetice, un război care are repercusiuni și asupra marilor companii petroliere care operează în Kazahstan, notează „Il Corriere della Sera” (Italia).

Frontul cel mai fierbinte este în Marea Neagră, însă țintele nu se află doar pe teritoriul rusesc. Cel mai recent obiectiv lovit, în termeni de timp, a fost terminalul de la Marea Caspică al Consorțiului Conductei Caspice (CPC), printre ai cărui acționari se află compania privată rusă Lukoil, compania de stat kazahă KazMunayGas și companiile americane Chevron și ExxonMobil. Acesta a fost lovit de drone ucrainene la sfârșitul lunii decembrie.

Conducta către Rusia

Terminalul Caspian Pipeline Consortium (CPC) este punctul de încărcare pentru petrolul din câmpurile kazahe operate de giganții petrolieri americani Chevron, Exxon Mobil și giganții petrolieri europeni Eni și Shell. De acolo, țițeiul ajunge la terminalul rusesc de la Iujnaia Ozereevka, lângă portul Novorossisk din Rusia. O sursă Reuters relatează că exporturile de petrol din Kazahstan prin terminalul CPC au scăzut până în prezent cu 19%, comparativ cu media din noiembrie, ajungând la 1,082 milioane de barili pe zi.

Interesele companiei Chevron

Cele mai mari repercusiuni le suportă compania americană Chevron, singura companie autorizată de Donald Trump să exporte țiței din Venezuela, care operează în Kazahstan din anii 1990: în ianuarie, compania a început extinderea zăcământului Tengiz, al doilea ca mărime din Kazahstan, cu investiții de 48 de miliarde de dolari. Scopul era creșterea producției pană la aproximativ 1 milion de barili echivalent petrol pe zi, numai că din cauza atacurilor ucrainene, producția din sondele Tengiz operate de Chevron este în scădere.

Atacurile din Marea Neagră

Din terminalul CPC, pleacă printr-o conductă de 1.500 de kilometri 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului (aproximativ 68,6 milioane de tone în 2024) , ceea ce reprezintă peste 1% din producția globală de țiței. CPC exportă, de asemenea, o cantitate mică de petrol rusesc. Țițeiul ajunge la terminalul rusesc Yuzhnaya Ozereevka, lângă portul Novorossiysk din Rusia. Același terminal a fost ținta unor atacuri cu drone la sfârșitul lunii noiembrie, care au avariat un debarcader. Yuzhnaya Ozereevka este un oraș situat în Ținutul Krasnodar, Rusia, lângă orașul Novorossiysk, un port important la Marea Neagră. Pe 29 noiembrie, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a revendicat atacul asupra a două petroliere aparținând flotei rusești din umbră din Marea Neagră, Kairo și Virat.

Rafinăriile și petrolierele vizate

Începând cu august anul trecut, Ucraina a intensificat atacurile asupra rafinăriilor și a altor infrastructuri energetice strategice din Rusia, încercând să reducă veniturile din petrol ale Moscovei, o sursă majoră de finanțare pentru invazia lansată de Kremlin în februarie 2022.

Statul Major General al Armatei Ucrainene a anunțat pe 28 decembrie că a atacat rafinăria de petrol Syzran din regiunea Samara a Rusiei, cu un atac cu drone efectuat în timpul nopții. Rafinăria este implicată în aprovizionarea forțelor armate ruse. Rafinăria de petrol Syzran este situată la aproximativ 700 de kilometri de granița ruso-ucraineană. Inaugurată în 1942, instalația aparține gigantului petrolier de stat rus Rosneft și are o capacitate anuală de procesare de 7-8,9 milioane de tone de petrol.

