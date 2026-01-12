România a avut rezerve asupra Acordului UE-Mercosur pe componenta de agricultură, dar nu se putea lua o decizie strict după un domeniu, ci una ”per ansamblu”, a declarat marți premierul Ilie Bolojan.

Întrebat într-un interviu la TVR în legătură cu neînțelegerile iscate de votul dat de România la reuniunea ambasadorilor din UE vineri, 9 ianuarie, premierul a explicat că economia va avea de câștigat, deoarece este ”într-o bună măsură” integrată în lanțurile valorice ale industriei europene, în timp ce pe zona de agricultură mai multe țări, inclusiv România, au avut unele rezerve.

Uniunea Europeană a avut de luat ”o decizie strategică” de a-și extinde piețele și de a permite crearea unei zone economice care ”se va dezvolta treptat în următorii 10-15 ani”.

Eu cred că Uniunea Europeană a luat ”o decizie corectă” și cred că ”România a făcut bine că a susținut această decizie, pentru că acesta este tabloul general”, a declarat Bolojan la TVR.

El a mai spus că sute de mii de oameni lucrează în România la companii private, care își vor exporta produsele pe piața Mercosur - Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

Pe lângă aceste oportunități, există și riscuri, care sunt pe componentele de agricultură, motiv pentru care unele țări, inclusiv România, au avut rezerve.

”Înainte de Crăciun a fost un Consiliu European, dacă ne aducem aminte, în care președintele Nicușor Dan a participat și la acel Consiliu, practic, s-a convenit că se va semna Acordul Mercosur. Și dânsul a făcut o declarație după aceea, dar nefiind ceva care să fie pe agenda publică, pur și simplu a trecut cu vederea”.

El a amintit de opoziția Italiei care a prelungit negocierile și astfel au fost incluse condiții suplimentare de siguranță pentru a limita riscurile pe componente agricole, plus o linie de finanțare de 45 de miliarde de euro pentru fermieri, din care agricultorilor români le revin 3,1 miliarde de euro.

”Având în vedere tabloul general, Ministerul Economiei a notificat practic Ministerul de Externe”, care a dat o instrucțiune ambasadoarei Iulia Matei cum să voteze, a explicat Bolojan, adăugând că a fost un acord între guvern și domnul președinte, în așa fel încât ”să avem o poziție convergentă”.

”Dacă s-ar fi discutat poate mai mult, dacă toți erau într-adevăr preocupați de aceste subiecte, cred că era mai bine. Dar aici vă dați seama, când discuți între sărbători, între Anul Nou ... Dar, indiferent cine ar fi fost ministul Agriculturii, de la orice partid, gândiți-vă că n-ar fi putut să susțină acest lucru, dar aici nu luăm decizii strict după un domeniu, ci trebuie să vedem tabloul per ansamblu și a fost o decizie luată per ansamblu”, a mai explicat Ilie Bolojan.

Votul din 9 ianuarie a fost criticat de PSD și de ministrul Florin Barbu, care au spus că subiectul nu a fost discutat în coaliție, variantă confirmată și de liderul UDMR Kelemen Hunor.

MAE a explicat marți că procesul are două componente de aprobare: prima la nivel european urmată de o etapă la nivel național.

