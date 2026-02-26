Prim-ministrul Ilie Bolojan are joi, la Bruxelles, o întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR, anunță Biroul de presă al Guvernului.

Ilie Bolojan va prezenta, totodată, prioritățile Guvernului României privind viitorul cadru financiar multianual post-2028, aflat în curs de negociere, cu accent pe politica de coeziune, cea agricolă și componenta de competitivitate.

”Obiectivul este utilizarea eficientă a resurselor europene pentru proiecte de investiții care să stimuleze creșterea economică în România”, potrivit comunicatului.

”Avem câteva aspecte care țin de cadrul de finanțare multianual pentru anii următori și de absorbția fondurilor din PNRR, unde în prezent suntem în discuții avansate pe aspecte care țin de jaloane și de trageri, în așa fel încât până la sfârșitul lunii august să putem absorbi fondurile europene dedicate României”, a declarat marți, într-o conferință de presă, premierul.



Prim-ministrul se va întâlni și cu vicepreședința executivă Roxana Mînzatu, comisar european pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, precum și cu Valdis Dombrovskis, comisarul pentru economie și productivitate.

Miercuri, Bolojan s-a întâlnit cu europarlamentarii români din coaliția de guvernare.

În cursul zilei, premierul României va participa la evenimentul la nivel înalt de lansare a Comunicării privind regiunile de frontieră estice, alături de președinta Comisiei Europene, prim-miniștrii Letoniei, Estoniei și Lituaniei și de președinta Băncii Europene de Investiții.

”Comunicarea, la care România și-a adus o contribuție importantă, este menită să susțină importanța strategică a regiunilor de frontieră estică pentru Uniunea Europeană și responsabilitatea europeană comună de a sprijini securitatea, reziliența și prosperitatea acestora”.

Evenimentul se va încheia cu semnarea Declarației de intenție privind înființarea Facilității EastInvest, ca semnal de angajament comun pentru transpunerea priorităților strategice în sprijin concret pentru investițiile din regiunile de frontieră estice, printr-o cooperare strânsă între UE, actorii financiari internaționali și naționali.

EastInvest este un mecanism de finanțare dedicat regiunilor de frontieră estice, care reunește Grupul BEI, instituții financiare internaționale, precum și bănci naționale și regionale de promovare din statele membre vizate. Participarea României la platforma EastInvest se va face prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare.

”Începe acest program, care înseamnă niște facilități suplimentare pentru regiunile țării noastre care sunt la granița cu Ucraina sau cele din zona Mării Negre. De asemenea, avem câteva aspecte care țin de cadrul de finanțare multianual pe anii următori și de absorbția fondurilor din PNRR, unde în prezent suntem în discuții avansate pe aspecte care țin de jaloane, de trageri, în așa fel încât până la sfârșitul lunii august să putem să absorbim fondurile europene care sunt dedicate României”, a precizat marți Ilie Bolojan.



