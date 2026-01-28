Premierul Ilie Bolojan consideră că acum nu suntem pregătiți să aderăm la Zona Euro din cauza dificitelor, însă tema ar putea fi "una de bază la alegerile parlamentare din 2028"

"Bulgaria îndeplinește condițiile legate de componenta de deficit. Așa cum știți, România a avut în acești ani niște deficite foarte mari și, până nu atingem o cotă de deficit care să se situeze sub 3%, acest tip de problemă nu este pe agendă. Suntem într-o situație în care ne reducem deficitele. Ținta pe anul acesta este de aproximativ 6,2 - 6,3% și ne-am angajat să reducem acest deficit în zona de 3%, până în 2030", a spus Bolojan la Berlin, într-o conferință de presă comună că cancelarul Merz.

Premierul consideră că această temă legată de aderarea României la zona euro este "o temă care ar putea fi una de bază, în România, la alegerile parlamentare din 2028, când forțele politice ar putea să cadă pe un acord, așa cum s-a căzut în anii anteriori, atunci când am aderat la Uniunea Europeană sau la NATO".