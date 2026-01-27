Acordul UE-Mercosur va genera o extindere a piețelor pentru Uniunea Europeană, ceea ce va aduce mai multe oportunități și pentru România.

"Personal, consider că, dacă Uniunea Europeană nu este mai puternică, nu devine mai puternică, nu-și extinde piețele, nu devine mai competitivă, e greu de presupus că România, care este o țară care economic depinde de Uniunea Europeană, va fi mai competitivă, vom avea mai multe oportunități pentru copiii noștri în anii următori. Acesta este adevărul", a declarat marți dmineață la RFI premierul Ilie Bolojan.

Bolojan a subliniat că nu este un acord pe agricultură sau pe industrie:

"Este un acord economic global care înseamnă că piețe mari se pun împreună, care va intra în vigoare treptat, treptat și care ar trebui să aibă un efect de sinergie, deci de dezvoltare".

"'Dacă economia Uniunii Europene per ansamblu merge bine și exporturile noastre și companiile noastre, care, într-o formă sau alta, sunt integrate în aceste lanțuri valorice economice europene, vor merge mai bine. Dacă lucrurile merg prost sau sunt într-o zonă staționară, așa cum este, din păcate, astăzi, ele nu mai au un efect de antrenare asupra economiei românești. Deci, România, în toți acești ani, a fost o țară care a susținut acordul Mercosur', a mai afirmat premierul.

El a explicat că decizia ca România să sprijine acordul a fost luată în baza unei decizii comune Guvern - Președinție.