Personaj laconic și enigmatic, Kirilo Budanov este cunoscut pentru operațiunile îndrăznețe împotriva Rusiei în calitate de șef al serviciilor secrete militare ucrainene. Acum intră în arena politică ca șef de cabinet al lui Volodimir Zelenski.

Hulit în Rusia, unde este etichetat drept „terorist”, acest bărbat, care va împlini 40 de ani pe 4 ianuarie, apare rar în mass-media și rămâne foarte discret în privința trecutului și a vieții sale private. Uneori este poreclit „omul fără zâmbet” pentru comportamentul său imperturbabil, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

Totuși, el este întruchiparea unora dintre cele mai îndrăznețe operațiuni ucrainene desfășurate în teritoriile ocupate și în interiorul Rusiei.

El îl înlocuiește pe Andri Iermak, unul dintre cei mai puternici oameni ai Ucrainei, în funcția șef de cabinet al președintelui, după ce Iermak a fost înlăturat din funcție pe fondul unor scandaluri de corupție. Prin această numire, Kirilo Budanov obține acces la Volodimir Zelenski și o influență care probabil va îngrijora Moscova.

„Vom continua să ne facem treaba: să învingem inamicul, să apărăm Ucraina și să luptăm pentru o pace dreaptă”, a declarat fostul șef al spionajului la scurt timp după ce a acceptat nominalizarea de către președinte.

„Clovnul sângeros (...) și-a ales un nou șef de cabinet. Este vorba de teroristul Budanov. O alegere excelentă”, a glumit fostul președinte rus Dmitri Medvedev, sugerând că dl Zelenski pune astfel sub aripa sa protectoare un potențial rival politic.

Rănit de trei ori

Originar din Kiev, absolvent al Academiei Militare din Odessa, Kirilo Budanov, membru al forțelor speciale, era necunoscut publicului când a preluat conducerea serviciilor de informații militare (GUR) ale Ministerului Apărării în august 2020, la vârsta de 34 de ani.

Când un conflict separatist orchestrat de Rusia a izbucnit în estul Ucrainei în 2014, el a fost detașat acolo. Dar nimic nu a fost dezvăluit despre activitățile sale.

Una dintre puținele informații făcute publice este participarea sa la o operațiune de comando din 2016 în Crimeea, peninsula ucraineană anexată de Moscova cu doi ani mai devreme, în timpul căreia ar fi fost uciși agenți ruși.

Kirilo Budanov însuși spune foarte puține despre dosarul său militar, cu excepția faptului că a fost rănit de trei ori, inclusiv o dată de șrapnel în apropierea inimii.

O rană de glonț la cot i-a lăsat și o rigiditate clar vizibilă la brațul drept.

Potrivit purtătorului de cuvânt al GUR, el a fost, de asemenea, ținta a „peste zece” tentative de asasinat. În 2019, mașina sa a explodat la Kiev, un atac atribuit la acea vreme serviciilor speciale rusești.

Tânărul agent s-a remarcat rapid, devenind, la vârsta de 35 de ani, unul dintre cei mai tineri generali ai țării. Simbol al unei noi generații de militari, se bucură de o bună reputație în cadrul armatei.

Invazia din 24 februarie 2022 a adus GUR și pe liderul său în centrul atenției, mai ales că acesta prezisese public un atac la scară largă cu câteva luni înainte.

„Vom învinge 'marea și invincibila' armată rusă, așa cum David l-a învins pe Goliat”, a afirmat Budanov, pe care susținătorii săi îl descriu drept un maestru al războiului asimetric.

El afirmă acum că Rusia se pregătește să atace NATO din 2027 pentru a ocupa statele baltice și a ataca Polonia.

Dar predicția sa privind intrarea trupelor ucrainene în Crimeea în 2023 a rămas literă moartă, deoarece contraofensiva majoră ucraineană a eșuat, iar Rusia deține acum inițiativa pe front.

Țintă pentru Moscova

Ucrainenii nu-l învinovățesc pe cel pe care meme-urile l-au poreclit „Budhanov” din cauza calmului său aparent.

De asemenea, se poate lăuda cu o serie de operațiuni spectaculoase în Rusia, cum ar fi atacurile împotriva rafinăriilor de petrol sau explozia din 2022 care a avariat emblematicul Pod al Crimeii, construit de Rusia.

Săptămâna trecută, GUR a anunțat că a înscenat moartea unui lider militar rus care lupta pentru Kiev pentru a-i identifica pe agenții ruși care puseseră preț pe capul lui.

Budanov și oamenii lui au fost o țintă predilectă pentru Kremlin. De la începutul invaziei, Rusia a vizat sediul serviciilor secrete militare din Kiev de cel puțin două ori, susținând chiar în mai 2023 că l-a ucis pe Budanov.

Generalul este, de asemenea, implicat în negocieri de culise cu Moscova privind schimbul de prizonieri. Potrivit unei surse intervievate de AFP, acesta s-a întâlnit cu reprezentanți ruși la Abu Dhabi în noiembrie.

Sondaje recente îl plasează drept una dintre cele două figuri capabile să-l detroneze pe Volodimir Zelenski în cazul unor alegeri prezidențiale, alături de fostul comandant al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi.

Sursa: Rador Radio România