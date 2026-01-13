Un raport al Serviciului de Informații Externe al Ucrainei (SZR) arată că sancțiunile, pierderea piețelor externe și deteriorarea condițiilor economice globale au scos la iveală slăbiciunea structurală a bugetelor regionale rusești.

Potrivit „Ekonomicina Pravda” (Ucraina), cea mai gravă situație se înregistrează în regiunile tradițional deficitare – Kalmîkia (republică) și Pskov (regiune). „Modelul lor de supraviețuire, construit timp de decenii pe transferuri federale, este acum redus, iar accesul la credite se restrânge rapid. Datoriile cronice, lipsa interesului investitorilor și reducerea subvențiilor creează premisele unei crize bugetare complete”, se arată în raport.

Teritoriile miniere, în special regiunea Kemerovo, vor fi în acest an unul dintre principalele „puncte negative” pentru bugetul Federației Ruse. Scăderea prețurilor globale la cărbune, presiunea sancțiunilor și pierderea definitivă a pieței europene duc la o prognoză de scădere a Produsului Regional Brut (PRB) cu 4,1% și un deficit bugetar de aproximativ 44 miliarde de ruble (aproximativ 478 milioane de euro). „Hakasia s-a aflat într-o capcană similară: minele nerentabile se combină cu dependența de prețurile metalelor neferoase și cu posibilitățile limitate ale hidroenergiei, unde compania de stat RusHidro este prinsă între reglementările tarifare și lobby-ul metalurgilor”, a precizat SZR.

Regiunile metalurgice, de asemenea, își pierd sprijinul. În regiunea Irkuțk, scăderea prețurilor la aluminiu și cărbune generează un deficit bugetar prognozat de circa 40 miliarde de ruble (aproximativ 435 milioane de euro).

O presiune separată asupra bugetului federal o exercită regiunile cu „riscuri specifice”. Regiunea Astrahan se așteaptă la o scădere a PRB cu 2,1%, cu perspectivă de menținere a unei dinamici negative până în 2028, din cauza epuizării zăcămintelor de petrol și gaze și a lipsei resurselor pentru demararea unor noi exploatări”, mai menționează raportul seviciului ucrainean de informații externe.

SZR mai amintește că regiunile ruse Kursk și Belgorod au devenit teritorii de linie întâi, aflate în zona frontului, complet dependente de subvenții.

Sursa: Rador Radio România