Rusia este principala amenințare la adresa păcii astăzi, mâine și în viitorul previzibil, au declarat la Helsinki opt țări din Alianță, scrie „Sega” (Bulgaria), state participante la ceea ce pare a fi un nou format al Flancului Estic.

Protecția frontierei de est a Europei trebuie să fie o prioritate „urgentă” din cauza amenințării rusești, au declarat liderii a opt țări din nordul și estul Europei, la summit-ul de la Helsinki.

„Rusia rămâne o amenințare astăzi, mâine și în viitorul previzibil pentru întreaga Europă”, a declarat prim-ministrul finlandez Petteri Orpo după primul summit despre flancul estic, care a reunit lideri din Bulgaria, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia, România și Suedia.

„Războiul agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei și consecințele acestuia reprezintă o amenințare profundă și durabilă la adresa securității și stabilității europene”, se arată în declarația finală semnată de lideri și citată de AFP și BGNES. „Situația impune ca flancului estic al UE să i se dea prioritate neîntârziat printr-o abordare operațională coordonată și multilaterală”, se arată în declarație.

Aceasta include „capacități de luptă terestre, apărare împotriva dronelor, apărare aeriană și antirachetă, protejarea frontierelor și a infrastructurilor critice, mobilitatea militară și contramobilitatea”, au subliniat aceștia.

Flancul estic al Europei este o responsabilitate comună și „trebuie protejat de urgență, cu leadership și determinare”. Eforturile trebuie coordonate cu NATO, au adăugat aceștia.

„UE poate juca un rol important în sprijinirea eforturilor individuale ale statelor membre de a-și consolida capacitățile de apărare prin stabilirea finanțării, simplificarea reglementărilor și consolidarea mobilității militare”, a declarat prim-ministrul suedez Ulf Kristersson.

„UE și NATO au în mod clar roluri importante diferite, dar foarte complementare, în ceea ce privește flancul estic”, a adăugat el. Declarația de astăzi vine într-un moment în care Ucraina, susținută de țările europene, încearcă să ajungă la un compromis cu Statele Unite cu privire la o propunere de încheiere a războiului, a cărei versiune inițială a fost considerată favorabilă Moscovei.

O observație

Este interesant de subliniat că până acum Flancul Estic al Alianței era considerat a fi format din țările așa-numitelor state B9. Acesta este un grup de nouă țări de pe flancul estic al NATO, creat pentru a consolida aripa estică în fața agresiunii rusești, inclusiv Bulgaria, Polonia, România, țările baltice - Lituania, Letonia și Estonia, plus Republica Cehă, Slovacia și Ungaria. Ultima reuniune a celor nouă a avut loc în iunie anul acesta la Vilnius.

Este de remarcat acum faptul că Slovacia, Ungaria și Republica Cehă au lipsit de la întâlnirea de la Helsinki, care pare a fi un nou format al Flancului Estic.

Sursa: Rador Radio România