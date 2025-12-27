Cu câteva zile înainte ca Bulgaria să înlocuiască leva cu euro la 1 ianuarie 2026, sistemul bancar al țării se confruntă cu un aflux fără precedent de bani.

Acest aflux relevă probleme profunde în structura economiei și pune sub semnul întrebării gradul de pregătire al instituțiilor financiare pentru transformarea care urmează.

Afluxuri record: cifrele vorbesc de la sine

Depozitele gospodăriilor (inclusiv ale organizațiilor non-profit) au depășit pragul istoric de 100 de miliarde de leva la sfârșitul lunii noiembrie 2025, ajungând la 100,88 miliarde de leva. Aceasta reprezintă 45,9% din produsul intern brut prognozat al țării. Față de luna precedentă, băncile au absorbit aproximativ 2,9 miliarde de leva în depozite noi, în timp ce creșterea anuală se ridică la impresionanta sumă de aproximativ 13,7 miliarde de leva, sau o creștere de 15,8% față de noiembrie 2024, când depozitele se ridicau la 87,105 miliarde de leva.

Depozitele non-financiare ale întreprinderilor se ridică la 48,619 miliarde de leva (22,1% din PIB) la sfârșitul lunii noiembrie 2025, înregistrând o creștere de 8,9% față de aceeași perioadă a anului precedent. Depozitele întreprinderilor financiare au crescut cu 19,6% față de aceeași perioadă a anului precedent în noiembrie 2025 și au atins 4,592 miliarde de leva (2,1% din PIB) la sfârșitul lunii.

Depozitele totale ale sectorului neguvernamental au atins 154,09 miliarde de leva, echivalentul a 70,2% din PIB-ul prognozat, cu o creștere anuală de 13,6%. Banca Națională a Bulgariei prognozează o creștere accelerată până la 15,7% până la sfârșitul anului 2025, în principal ca urmare a depunerilor intensive preconizate înainte de aderarea Bulgariei la zona euro.

Unele bănci comerciale au anunțat eliminarea comisioanelor bancare pentru o anumită perioadă de timp în 2025, la depunerea de leva într-un cont la casierie sau prin bancomat, aceste fonduri urmând să fie convertite automat în euro după aderarea la zona euro.



Economia subterană iese la lumină

În spatele statisticilor impresionante se ascunde însă un adevăr incomod. Atunci când au planificat cantitățile de euro necesare pentru a înlocui leva, BNB și băncile au calculat că din cele 30 de miliarde de leva aflate în circulație, cel puțin 10 miliarde sunt bani negri. Lipsa statisticilor oficiale privind ponderea acestor bani dă naștere la estimări și mai îngrijorătoare – unele analize sugerează că suma ar putea ajunge la 20 de miliarde de leva.

Finanțiștii din sector indică un aflux crescut de bani proveniți din tranzacții suspecte și moșteniri ciudate. Conform legii, orice persoană care depune mai mult de 10.000 de leva în numerar completează o declarație privind originea banilor. Folclorul bancar este deja plin de explicații creative: împrumuturi returnate acordate acum 50 de ani, plăți în baza unor contracte întârziate cu 20 de ani, avansuri pentru contracte viitoare încă nesemnate, bani găsiți în casele bunicilor chiar înainte de vânzarea acestora.

Incidentul din Gorna Oriahovița ilustrează absurditatea situației: aproape 30.000 de leva s-au aprins spontan și au ars într-o sucursală bancară după ce un bărbat în vârstă a depus 4.000 de leva presărați cu naftalină împotriva moliilor. În timpul procesării, particule de naftalină au pătruns în sistemul de climatizare și, din cauza căldurii, banii din seif au luat foc.



Imobiliare, mașini și presiune inflaționistă

Banii negri caută legitimitate nu numai prin sistemul bancar. Piața imobiliară este în plină expansiune – prețurile proprietăților au crescut în medie cu 15,4% în 2025, iar în marile orașe creșterea ajunge la 20%. O parte semnificativă a creșterii prețurilor e provocată de legalizarea banilor negri prin tranzacții imobiliare.

Se înregistrează, de asemenea, un boom al achizițiilor de mașini noi, care au crescut cu 27,4%, Bulgaria ocupând locul al doilea în UE în ceea ce privește acest indicator, după Lituania. Unele dintre tranzacții, în special cele pentru vehicule de lux, sunt probabil finanțate de sectorul gri.

Problema cu acești bani este că alimentează inflația, deoarece sunt cheltuiți intens înainte de introducerea euro. Cu cât intră mai mulți bani în bănci, cu atât presiunea asupra inflației slăbește - acesta este motivul pentru care băncile au eliminat comisioanele pentru depunerea de leva și oferă promoții pentru economii.

Boomul creditelor și avertismentele BNB

Pe lângă creșterea depozitelor, creditarea rămâne, de asemenea, la un nivel ridicat. Valoarea totală a creditelor depășește deja 120 de miliarde de leva, la sfârșitul lunii noiembrie înregistrându-se o creștere de puțin peste 2 miliarde de leva față de octombrie – respectiv 117,6 miliarde de leva în octombrie față de 115,7 miliarde de leva în luna precedentă. Numai conturile de credit ale gospodăriilor populației dețin deja 55,4 miliarde de leva. Din cele 100 de miliarde de leva din depozitele gospodăriilor populației, 55 de miliarde de leva le-au fost returnate sub formă de credite.



Puțin peste jumătate din aceste împrumuturi sunt credite ipotecare – 32,1 miliarde de leva, care au crescut cu aproape o treime în ultimul an. Creditele de consum se ridică la 21,356 miliarde de leva, cu o creștere anuală de 13,6%. Puțin peste jumătate de miliard – 536 milioane de leva – sunt alte împrumuturi. Volumul acestora este întotdeauna mai mic, deoarece ratele dobânzilor la acestea sunt mai mari.

BNB a avertizat că boomul creditelor aduce beneficii pentru profitabilitatea băncilor pe termen scurt, dar creează riscuri pentru bilanțul lor pe termen lung. Ca motive pentru creșterea creditelor, bancherii centrali invocă condițiile macroeconomice relativ favorabile și creșterea continuă a salariilor.

Experții băncii centrale avertizează că situația geopolitică rămâne foarte incertă și că orice deteriorare a condițiilor va afecta lanțurile de aprovizionare, exporturile de bunuri, consumul și investițiile. Deoarece economia bulgară este puternic integrată în lanțurile internaționale, orice șoc va afecta solvabilitatea debitorilor și va duce la o creștere a creditelor neperformante.

Acesta este motivul pentru care Consiliul de administrație al BNB a menținut nivelul rezervei de capital anticiclice la 2% și pentru primul trimestru al anului 2027. Sarcina principală a acestei rezerve este de a servi ca protecție pentru sistemul bancar împotriva pierderilor potențiale.



Problema prețurilor: nu este vina euro

Prețurile fructelor, legumelor, produselor de bază, unor servicii și medicamente sunt în creștere, dar motivele nu sunt legate de introducerea euro. În cazul roșiilor și castraveților, creșterea prețurilor este de peste 17 %, în cazul verzei și ardeilor – de peste 6-7 %, în cazul bananelor și strugurilor – de 2-3 %, în cazul fasolei, lintei și ouălor – de 3-4 %. Pe de altă parte, prețurile la ulei, brânză, lapte proaspăt, făină și orez au scăzut.

Cel mai recent exemplu este Croația, care a aderat la Zona euro la 1 ianuarie 2023. Acolo, creșterea prețurilor la produsele de larg consum a determinat o creștere a inflației cu 0,3-0,4 puncte procentuale. Banca Centrală Europeană, citând date de la lanțurile de magazine din Croația, a constatat că două treimi din prețurile produselor nu au înregistrat nicio modificare, 25% au înregistrat o scădere, iar 10% o creștere.



În sectorul serviciilor – restaurante, saloane de înfrumusețare, coafori și servicii medicale – se observă o creștere semnificativă. Explicația este că aceste sectoare nu se confruntă cu o concurență externă serioasă și, având un caracter preponderent local, aceste întreprinderi profită de mecanismele de stabilire a prețurilor mai libere, fără a ezita să rotunjească cursul de schimb viitor.

Analiza oficială a Croației realizată de Banca Centrală Europeană este categorică: efectul euro asupra prețurilor după doi ani este minim. Banca Centrală Europeană a concluzionat că, dacă moneda este schimbată și în acel moment nu există șocuri macroeconomice suplimentare, atunci efectul „euro” va fi unic și moderat. Statisticile arată că efectul introducerii sale este cel mai adesea o creștere unică a prețurilor în intervalul de 0,2 până la 0,5 puncte procentuale ale inflației în perioada de tranziție.

Contextul global

În 2025, lumea se află într-o așa-numită nouă normalitate – o situație permanentă de turbulență. Inflația globală crește pe fondul conflictelor militare violente, tot mai multe fonduri sunt alocate pentru reînarmare, prețurile energiei cresc, ceea ce se reflectă în costuri mai mari de transport.

Banca Centrală Europeană observă: „În perioadele de șocuri globale (energie, materii prime, crize, instabilitate), țările cu o dependență ridicată de importuri și resurse energetice cresc semnificativ prețurile. Acest lucru se aplică nu numai membrilor zonei euro, ci și celor care se pregătesc să adere”. Prin urmare, acești factori macroeconomici nu ar trebui în niciun caz atribuiți monedei euro.

Lecții de la alte țări

Țările care au adoptat euro au avut experiențe diferite. În Slovacia, înainte de 2009, țara și-a aliniat treptat economia la cea a Zonei euro, a înregistrat creștere economică, investiții și un nivel de trai în creștere, dar, odată cu creșterea cererii, prețurile au fost la fel ca cele din Europa de Vest, în special în sectorul serviciilor și al imobiliarelor.

În Estonia, perioada anterioară aderării la zona euro în 2011 a fost însoțită de o creștere a încrederii, care a generat o creștere economică viguroasă, un nivel ridicat al ocupării forței de muncă, o creștere extraordinară a salariilor și a creditelor, un boom al investițiilor în locuințe, iar toate acestea s-au încheiat cu o bulă imobiliară. Rezultatul a fost creșterea prețurilor, care au ajuns la nivelurile europene, după care situația s-a stabilizat.

Situația s-a repetat în Letonia în 2014 și în Lituania în 2015. În anticiparea introducerii euro, costurile forței de muncă au crescut, împrumuturile au atins niveluri maxime, investiții masive și capital au fost direcționate către construcții, ceea ce a dus inevitabil la creșterea cererii și a veniturilor și cheltuielilor.

În majoritatea țărilor, creșterea încrederii care însoțește intrarea în Zona euro duce la un boom al împrumuturilor și investițiilor, iar acest lucru acționează ca un puternic accelerator al consumului și al cererii, inclusiv pentru imobiliare. În țările cu piețe mici, concurență insuficientă, servicii și sectoare slab reglementate, creșterea cererii se transferă cu ușurință asupra prețurilor.

Concluzii

Bulgaria intră în Zona euro într-un moment de turbulențe economice globale, cu depozite record, dar și cu semnale îngrijorătoare privind calitatea banilor din sistem. Indiferent cât de pregătite din punct de vedere tehnic sunt băncile și BNB pentru schimb, adevăratul test va fi modul în care economia va absorbi afluxul brusc de fonduri legalizate și cum va face față presiunii ulterioare asupra prețurilor și pieței de credit.

O treime din depozitele gospodăriilor sunt deja în euro, în timp ce restul așteaptă luna ianuarie pentru conversie. Se preconizează că cozile la bănci vor continua în prima lună a noului an. Sistemul financiar este pregătit, nu va exista o penurie de euro, dar adevărata întrebare rămâne: ce se va întâmpla cu acele 10-20 de miliarde de leva din banii negri care caută acum o cale spre legalitate?

Răspunsul va deveni clar în lunile de după 1 ianuarie 2026, când Bulgaria va deveni oficial parte a Zonei euro, cu toate provocările, oportunitățile și riscurile sale.

