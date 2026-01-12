Acordul cu blocul Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay) poate contribui la afectarea patrimoniului genetic vegetal național, respectiv la dispariția unor soiuri, din cauza importurilor.

O altă consecință ar fi creșterea amprentei de carbon și dezechilibre în piața europeană și locală, atrage atenția conducerea Băncii de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău, relatează Agerpres.

Reprezentanții BRGV mai consideră că România nu este pregătită suficient pentru un astfel de acord, în contextul în care nu există o infrastructură suficientă de control al produselor modificate genetic și al patogenilor.

Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur reprezintă o extindere a zonei de liber schimb în care vor putea fi eliminate pentru o bună parte dintre produsele importate taxele vamale.

"Ați văzut și dublu standard pe zona produselor alimentare, importuri care au venit cu prețuri mai mici și atunci au avut de suferit producătorii noștri. Dacă facem o scurtă radiografie, noi nu am reușit să ne echilibrăm din punct de vedere agricol cu celelalte state membre europene. Acum, sigur, s-ar putea ca problemele să se accentueze și mai mult, să nu fim atât de bine pregătiți, pentru că se lărgește această piață, această posibilitate de a importa în cazul nostru, produse agricole", a declarat luni, pentru Agerpres directorul BRGV Buzău, Costel Vînătoru.