Datele ultimului Barometru al Opiniei Publice arată că mai puțin de 50% din moldoveni ar vota pentru unire.

Subiectul unirii Republicii Moldova cu România a revenit în atenție după ce președinta Maia Sandu a spus că ar vota pentru unire, în cazul în care s-ar organiza un referendum.

Și prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat pentru Observatorul de Nord că, dacă ar avea de luat o astfel de decizie personală, ar vota pentru unire.

Pe de altă parte, președinta Moldovei a declarat că sondajele arată că astăzi nu există o majoritate care să sprijine o reunificare. În schimb, "există o majoritate care sprijină integrarea în UE, asta ne propunem, pentru că e un proiect mai realist și ne ajută să supraviețuim ca democrație".

Datele din ultimul Barometru al Opiniei Publice, realizat în septembrie 2025, și analizate de Agora.md arată că majoritatea cetățenilor Republicii Moldova consideră pozitive relațiile dintre cele două state: aproape 64% le califică drept bune, iar 15% - ca foarte bune.

Doar 10% percep relațiile ca fiind rele sau foarte rele.

Majoritatea s-ar opune unirii, în eventualitatea unui referendum. Cel puțin, aceasta era situația de la finele anului trecut - aproape 46% contra și peste 33% pentru.

Întrebați ce țară ar trebui să fie principalul partener strategic al R. Moldova, respondenții au răspuns: Uniunea Europeană - 35,2%;Rusia - 28%;România - 13,5%. Aproape 14% nu au putut oferi un răspuns la această întrebare.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.117 respondenți din toată țara, cu excepția regiunii transnistrene.