După capturarea lui Nicolas Maduro, fostul candidat la președinția României Călin Georgescu și fostul președinte rus Dmitri Medvedev au și ei fantezii cu lideri europeni.

Aflat la o secție de poliție din Buftea, unde a semnat controlul judiciar, Călin Georgescu a susținut că în urmă cu șase luni a spus la o emisiune că SUA se vor întoarce la doctrina Monroe.

"Azi se confirmă acest lucru prin documentul de politică externă emis de Casa Albă de curând și prin ceea ce s-a întâmplat în Venezuela. Pentru că președintele Trump, poate nu s-a știut asta, este un om de acțiune și care nu admite furtul de alegeri și ca o țară să fie confiscată de mafia și de rețeaua globalistă", a afirmat Georgescu.

El a mai susținut că anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024 a fost "frica uriașă de a nu ieși la iveală jaful comis în 36 de ani și furtul minților. Și va ieși la iveală".

"Caracas însemna centrul de mafia drogurilor, dar teza principală reprezintă furtul de alegeri și rețeaua globalistă care a acaparat o țară. Azi în Venezuela, mâine, poate în Europa de Vest, în Europa de Est, înainte ca soarele să răsară", a mai spus Călin Georgescu.



Capturarea lui Maduro de către SUA a alimentat fanteziile și la Moscova.

Deși Rusia a condamnat în termeni fermi operațiunea militară americană asupra Venezuelei, ea pare să alimenteze, în același timp, imaginația fostului președinte rus Dmitri Medvedev.

"Răpirea neonazistului Merz ar putea fi o întorsătură excelentă în acest carnaval", a declarat Medvedev, în prezent vicepreședinte al Consiliului Național de Securitate de la Moscova, pentru agenția de stat TASS. El a adăugat că un astfel de scenariu are un anumit grad de realism. "Există chiar motive pentru a-l urmări în Germania, așa că nu ar fi nicio pierdere, mai ales că cetățenii suferă inutil".

Medvedev a mai declarat că afirmațiile conform cărora Maduro, este un președinte ilegitim sunt nefondate. Acest lucru este valabil mai ales pentru reacțiile europene, despre care a spus că dezvăluie un "dublu standard", notează Spiegel Online.



În ceea ce-l privește pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, el a adăugat că, din această perspectivă, "este cu siguranță mai bine să nu ne relaxăm", deoarece mandatul lui Zelenski a expirat de mult. Cu toate acestea, Zelenski rămâne în funcție din cauza prevederilor constituționale privind perioada de război.

"După cum vă puteți imagina, am luat act, desigur, de aceste declarații și, după cum probabil vă puteți imagina, guvernul condamnă orice formă de astfel de declarații și amenințări în termenii cei mai fermi", a reacționat purtătorul de cuvânt Sebastian Hille, la o conferință de presă la Berlin.

