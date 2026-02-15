"Triunghiul Odesa” - România - Ucraina - Moldova a avut la Munchen întâlnirea miniștrilor de externe în care s-a anunțat Tripla Alianță Cibernetică.

Cu ocazia reuniunii s-a adoptat Declarația privind consolidarea rezilienței României, Republicii Moldova și Ucrainei în domenii cheie precum securitate energetică, securitate cibernetică și cooperare pentru o mai bună conectare terestră a celor trei țări.

"Prin formatul Triunghiul Odesa accelerăm proiectele comune de infrastructură, întărim vocea regională pe scena globală și adresăm nevoile concrete ale comunităților noastre istorice. Am anunțat în formatul conferinței de la Munchen decizia noastră de a încheia un acord trilateral de colaborare în domeniul securității cibernetice, Tripla Alianță Cibernetică, pentru că avem, și în instituțiile publice și în mediul privat, experți și experiență și vrem să creștem poziționarea noastră internațională ca parteneri și furnizori de securitate în acest domeniu”, declară șefa diplomației române Oana Țoiu.

Memorandumul de înțelegere privind Tripla Alianță Cibernetică, ce vizează o mai bună colaborare în domeniul combaterii amenințărilor din domeniu, este dezvoltat și operaționalizat la nivelul Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică și instituțiile omoloage și va intra în vigoare după semnarea planificată în această lună.

De asemenea, cei trei miniștri ai afacerilor externe au discutat angajamentele guvernelor de a extinde semnificativ conectivitatea regională în domeniul energiei pentru a răspunde la problemele generate de atacurile Rusiei și pentru a consolida și pentru viitor conectivitatea necesară creșterii regionale a industriilor noastre. Solidaritatea societății civile și campania de donații pentru generatoarele electrice a fost apreciată de populația și autoritățile ucrainene.

Totodată, declarația comună reafirmă rolul strategic al României pentru integrarea europeană a Ucrainei și a Republicii Moldova, atât pe palier politic și instituțional, cât și prin contribuția societății civile.

”Finanțarea europeană a proiectelor de conectare regională este o prioritate comună și în negocierile viitoare de la nivel european, permițând accesarea unor surse de finanțare esențiale pentru proiecte strategice rutiere, feroviare și energetice”, precizează MAE.

Oana Țoiu a folosit platforma curentă pentru a aduce în atenție situația comunităților vorbitoare de limbă română din Ucraina, un subiect abordat constant în relația bilaterală la nivel înalt. Ea a subliniat importanța asigurării educației în limba maternă, inclusiv în contextul reformei sistemului educațional și necesitatea continuării discuțiilor inițiate deja și la nivelul ministerelor de educație pentru finalizarea unei soluții comun agreate până la punerea în practică în 2027 a noului set de reforme planificate.