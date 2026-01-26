Din Sudan până în Republica Centrafricană, trecând prin Mali, Malawi, Burkina Faso și Niger, mercenarii Wagner transformă câmpurile aurifere din Africa de Vest în fabrici ale morții.

Cu alte cuvinte, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia), mercenarii ruși jefuiesc, ucid și fac contrabandă cu aur și alte resurse pentru a finanța războiul din Ucraina.

Potrivit Băncii Centrale a Rusiei, în decembrie 2025 rezervele de aur ale Moscovei au atins un record de 310 miliarde de dolari. Pentru a-și susține economia de război și a eluda sancțiunile, Kremlinul ar fi vândut aur pentru a cumpăra ruble, păstrând lingourile în țară și acoperind astfel deficitul bugetar rezultat din sancțiunile occidentale.

În Africa, Moscova poate spăla și reexporta lingouri de aur care au mărci comerciale ale unor terțe părți. Mali, de exemplu, nu este supus sancțiunilor privind aurul. În plus, fabrica rusă de drone Ielabuga a plătit o parte din suma datorată producătorului iranian Sahara Thunder (aproximativ 104 milioane de dolari) pentru 6.000 de Shahed-uri, dronele kamikaze folosite pentru a bombarda orașele ucrainene, în lingouri de aur.

Conform Raportului Blood Gold, o anchetă lansată în 2023 de cercetători americani și europeni, aurul african de contrabandă a generat din 2022 venituri de peste 2,5 miliarde de euro.

Pe de altă parte, din 2018, Grupul Wagner – acum Africa Corps – protejează cu violență interesele rusești în state cu guverne slabe, dar bogate în aur, uraniu, mangan și petrol. Nu este o coincidență faptul că, după retragerea Parisului din regiune, Rusia a devenit principalul partener al Burkina Faso, Nigerului și Maliului, sprijinind junte militare prin desfășurarea de soldați, arme și sprijin operațional împotriva insurgenților jihadiști. O afacere bună, având în vedere că Mali, Niger și Burkina Faso împreună produc aproximativ 230 de tone de aur pe an.

Modelul de exploatare variază de la o țară la alta. Iar dâra de sânge este lungă. La sfârșitul anului trecut, mercenarii Wagner au ucis 32 de civili în satul Sarayebo, Republica Centrafricană. Aceștia erau păstori sudanezi care trecuseră granița în căutare de pășuni și apă pentru animalele lor. În minele de aur Kouki, din Republica Centrafricană, unii mineri au fost arestați, alții care au încercat să scape au fost împușcați mortal, iar alții au fost legați de copaci înainte de a fi torturați cu sălbăticie. În Mali, mai mulți civili au fost arestați, torturați și executați de bărbații grupului Wagner; supraviețuitorii relatând că au fost supuși la diferite torturi, precum înec simulat și electroșocuri și că au fost martori la execuții.

În Sudan paramilitarii ruși au atacat taberele de migranți care lucrau în minele aflate în apropierea orașului Am Daga. Martorii au descris o groapă comună cu 20 de victime și au raportat că au găsit până la 70 de morți, în timp ce alții au raportat sute de răniți sau uciși.

Sursa: Rador Radio România