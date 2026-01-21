Ministerul Afacerilor Externe a venit miercuri seară că precizări despre modificarea legislativă din Ucraina care vizează obținerea cetățeniei ucrainene, dar fără ca România să fie pe listă.

În cursul ultimilor trei ani, legislația ucraineană cu privire la cetățenie a suferit mai multe amendamente, menite să ușureze obținerea cetățeniei ucrainene, fără a renunța la celelalte cetățenii deținute, de către cetățeni străini care luptă ca voluntari în cadrul forțelor armate ucrainene sau desfășoară activități umanitare pe teritoriul Ucrainei, familiile acestora, precum și pentru a menține și întări legăturile cu statul ucrainean ale comunităților ucrainene din străinătate.

Legea, adoptată în iunie 2025 și intrată în vigoare la data de 16 ianuarie 2026, nu se referă la persoane care au deja cetățenia ucraineană. Legea vizează în principal, deși nu exclusiv, comunitățile ucrainene din străinătate. De altfel, cele cinci state din prima listă aprobată de executivul ucrainean sunt statele în care locuiesc cele mai mari comunități ucrainene din străinătate.