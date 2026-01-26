Ministrul polonez al apărării a anunțat semnarea iminentă a unui contract pentru înființarea „celui mai mare sistem anti-drone din Europa” în această țară membră NATO, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

Polonia, care este de asemenea membră a Uniunii Europene, se învecinează cu Ucraina, Rusia și Belarus. Se numără printre cei mai fermi susținători ai Kievului în fața invaziei rusești.

Varșovia, care cheltuiește deja aproape 5% din PIB-ul său pentru consolidarea sistemelor sale de apărare, a estimat recent că un „scut” anti-drone la granița sa de est ar putea costa în jur de două miliarde de euro.

Potrivit ministrului polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, contractul dintre Varșovia și un consorțiu internațional creat pentru a satisface „o nevoiei operațională urgentă” ar trebui semnat până la sfârșitul lunii ianuarie. „Negocierile dintre Agenția Poloneză pentru Armament și consorțiul reunit pentru acest proiect (...) sunt deja finalizate”, a declarat ministrul pentru cotidianul „Gazeta Wyborcz”, fără a menționa valoarea investiției.

Noul sistem se va baza pe „diferite tipuri de armament” furnizate în principal de furnizori locali, dar în cooperare cu grupuri străine, a adăugat ministrul. „Anul trecut am semnat deja un contract cu grupul turc Anduril pentru ceea ce se numește 'protecție electronică'”, iar compania norvegiană Konsberg „se numără printre grupurile cu care suntem în discuții”, a spus el.

Polonia monitorizează îndeaproape atacurile masive ale dronelor rusești din Ucraina și a fost de asemenea martora unor incursiuni ale avioanelor rusești pe teritoriul său.

După ce a oferit recent Kievului să-i livreze ultimele avioane de vânătoare MiG-29 de concepție sovietică, Varșovia și-a manifestat de asemenea interesul pentru tehnologiile ucrainene de drone, care au fost extrem de dezvoltate de la începutul invaziei rusești de acum aproape patru ani.

