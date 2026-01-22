Plafonarea prețului la gaz, care expiră pe 31 martie, ar urma să nu mai fie prelungită după această dată, potrivit planurilor Guvernului Bolojan.

Plafonarea prețului gazelor în Romania a fost prelungită prin OUG 6/2025, care stabilește prețuri maxime pentru consumatorii casnici și noncasnici, valabilă până pe 31 martie 2026, cu tarife de maximum 0,31 lei/kWh pentru majoritatea clienților casnici și 0,37 lei/kWh pentru unii noncasnici, protejând de fluctuațiile pieței, deși există dezbateri privind sustenabilitatea acesteia,.

Joi, premierul Bolojan a avut o întâlnire cu cu ambasadoarea Germaniei în România, Angela Ganninger, cu șefa secției economice a Ambasadei Germaniei în România, Sandrina Köbinger, cu președintele E.ON România SRL, Volker Raffel, cu directorul general E.ON România SRL, Claudia Griech.

Discuțiile au avut în vedere fluidizarea parcursului de verificare și validare de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a cererilor de plată depuse de furnizorii de energie și creșterea ritmului de plată către aceștia a sumelor care reprezintă diferența dintre costurile de achiziție ale energiei și prețurile plafonate la energie electrică și gaze naturale.

Potrivit mecanismului de plafonare și compensare a energiei, aceste sume au fost suportate inițial de furnizori, urmând să fie ulterior decontate de către autorități.

Premierul Bolojan a afirmat că la nivelul Guvernului sunt luate măsuri pentru fluidizarea procedurile de validare a cererilor de plată și asigurarea fondurilor necesare decontării sumelor restante către furnizorii de energie, în baza mecanismului de compensare a prețurilor.

Guvernul reamintește și că mecanismul de compensare și plafonare a prețurilor finale la energie electrică a fost aplicat până la 1 iulie 2025, iar cel pentru plafonarea prețurilor finale la gaze naturale va fi în vigoare până la 31 martie 2026. În acest context, premierul Ilie Bolojan și reprezentanții E.ON. România au discutat și aspecte legate de reglementările în domeniul energiei, în perspectiva liberalizării prețului la gaze naturale începând cu 1 aprilie 2026, după încetarea schemei de plafonare și compensare a prețului final la gaze naturale.

Reprezentanții E.ON au adus în discuție și aspecte legate de mecanismele necesare pentru asigurarea funcționării corecte a pieței en-gros de energie.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogoiu, a transmis joi, la finalul ședinței de Guvern, că liberalizarea prețului la gazele naturale trebuie să aibă loc în aprilie.

"Deocamdată nu a intervenit nicio modificare a acestui plan, după cum spunea și domnul ministru Bogdan Ivan. Dacă până în aprilie, că mai e cale lungă, vor apărea unele modificări, o să le comunicăm. Deocamdată nu au intervenit modificări, cum anume se va face, care vor fi prevederile concrete. Rămâne de văzut. Deocamdată clandarul nu știu să fi fost schimbat", a explicat Dogioiu.

Cu câteva zile înainte, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România produce în acest moment suficiente gaze, lucru care ne dă un confort și aproape garanția că din luna aprilie nu o să crească prețurile la gaze naturale.

„În momentul de față, există două elemente extrem de importante. În ofertele din piață sunt deja companii care oferă gaze naturale la prețul sub prețul plafonat astăzi. De asemenea, după o sincronizare cu producătorii de gaze, cu distribuitorii de gaze naturale, ne-am asigurat că există suficientă lichiditate în piață, spre deosebire de energia electrică, și astăzi producem suficiente gaze încât, în foarte puține locuri să depindem de importuri din afara țării noastre, lucrul care ne dă un confort și aproape garanția că din luna aprilie nu o să crească prețurile la gaze naturale, după ce se va elimina schema de plafonare”, a spus ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a mai afirmat că, dacă, din motive care sunt independente de România, contexte internaționale, conflictul din Ucraina, pot să apară diferite provocări pe piața de gaze naturale, sunt pregătiți și cu mecanismul B, cel în care vor elimina treptat acest plafon timp de un an de zile până când vom începe să exploatăm și mai multe gaze din Neptun Deep și, automat, să avem garanția că România e pregătită să nu mai treacă încă o dată prin același scenariu prin care a trecut în momentul eliminării plafonării la energie electrică.

Exemplul expirării plafonării la energia electrică

După expirarea plafonării prețului la curent, consumatorii au început să plătească prețuri stabilite prin contractele cu furnizorii, rezultând în facturi mai mari, chiar duble sau triple. S-a trecut la un sistem de facturare bazat pe prețul pieței sau contractul individual, cu variante de tarife noi, inclusiv tarife orare propuse de Ministerul Energiei, în funcție de ora consumului, pentru a încerca moderarea impactului, dar impactul principal a fost scumpirea.

Consumatorii au raportat facturi semnificativ mai mari, de la 0,68 de bani/kWh la peste 1,52 lei/kWh, în funcție de furnizor și contract. În consecință, mulți oameni au schimbat furnizorul, majoritatea alegând Hidroelectrica pentru prețurile mici și ofertele avantajoase, cel puțin în primul an de la semnarea contractului.

